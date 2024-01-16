https://ria.ru/20240116/voz-1921618806.html

В ВОЗ рассказали о числе потребителей табака в мире

В ВОЗ рассказали о числе потребителей табака в мире - РИА Новости, 16.01.2024

В ВОЗ рассказали о числе потребителей табака в мире

Число потребителей табака в мире сократилось за последние два года на 19 миллионов человек и составляет 1,25 миллиарда, несмотря на продолжающийся рост мирового РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T13:54

2024-01-16T13:54

2024-01-16T13:54

женева (город)

воз

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ЖЕНЕВА, 16 янв - РИА Новости. Число потребителей табака в мире сократилось за последние два года на 19 миллионов человек и составляет 1,25 миллиарда, несмотря на продолжающийся рост мирового населения, сообщил во вторник директор Департамента ВОЗ по вопросам укрепления здоровья доктор Рюдигер Крех. "Хорошая новость в том, что 1,25 миллиарда человек все еще курят, это последние данные... Но это также означает, что сейчас на 19 миллионов меньше курильщиков, чем два года назад. Впервые мы видим такое снижение, и это несмотря на продолжающийся рост мирового населения, которое прибавилось на 149 миллионов человек", – сказал он на брифинге в Женеве. Сравнивая показатели за последние двадцать лет, он указал, что в 2022 году табак потреблял каждый пятый взрослый в мире, тогда как в 2000 году вредная привычка была у каждого третьего. В ВОЗ также указали, что тенденция на снижение потребления табака прослеживается в 150 странах, 56 из которых приближаются к целевому показателю в 30% к 2025 году. По данным организации, не принимая более жестких мер по борьбе с табаком, сокращение потребление табака в мире составит лишь 25%. В настоящее время самые быстрые темпы снижения потребления табака прослеживаются в странах с уровнем дохода ниже среднего, тогда как два десятилетия назад там же наблюдались самые высокие показатели потребления никотиносодержащей продукции. Как сообщают в организации, наибольший процент населения (26,5%), потребляющего сегодня табак, проживает в Юго-Восточной Азии 26,5 %, однако там же распространенность употребления никотина снижается самыми быстрыми темпами. В Европейском регионе этот показатель ненамного отстает - 25,3 %. Отмечается, что уровень потребления табака среди женщин в Европейском регионе более чем в два раза превышает среднемировой показатель и снижается гораздо медленнее, чем во всех других регионах. Кроме того, в Африканском регионе сейчас самый низкий уровень распространенности потребления табака: там показатель снизился с 18% в 2000 году до менее 10% в 2022. При этом из-за роста населения к 2030 году там будет больше потребителей табака, чем сегодня. Единственным регионом, где ожидается рост числа потребителей на фоне на снижение процента потребителей, является Восточное Средиземноморье. Почти во всех странах Западно-Тихоокеанского региона потребление табака снижается, однако средние темпы здесь самые медленные. Отмечается, что это в значительной степени обусловлено медленными изменениями в Китае, на который приходится 79% потребителей табака в регионе. Более трети стран в регионе Южной и Северной Америки приближаются к достижению цели в 30% по сокращению табака к 2030 году, что ставит этот регион на второе после Африки место по числу стран, которые способны достичь целевых показателей.

https://ria.ru/20231226/proekt-1918316727.html

https://ria.ru/20231127/veyp-1912082586.html

https://ria.ru/20231120/veyp-1910575316.html

женева (город)

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женева (город), воз