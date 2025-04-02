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В России стало рекордно мало заядлых курильщиков - РИА Новости, 02.04.2025
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03:23 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/kurenie-2008792108.html
В России стало рекордно мало заядлых курильщиков
В России стало рекордно мало заядлых курильщиков - РИА Новости, 02.04.2025
В России стало рекордно мало заядлых курильщиков
Заядлых курильщиков, которые выкуривают порядка одной пачки сигарет в день, в России стало рекордно мало: их доля опустилась до 40% против 46,7% двумя годами... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T03:23:00+03:00
2025-04-02T03:23:00+03:00
общество
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Заядлых курильщиков, которые выкуривают порядка одной пачки сигарет в день, в России стало рекордно мало: их доля опустилась до 40% против 46,7% двумя годами ранее, следует из анализа РИА Новости данных комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведенного Росстатом. В целом количество курящих в России в прошлом году составило 25,5%, что немного меньше показателя двумя годами ранее - 26,1%. При этом из них изредка курят 7,7%, а ежедневно - 17,8%. Никогда не курили 64,9% россиян, а бросили - 9,5%. Более одной пачки сигарет в день выкуривают 4,4% курильщиков, до одной пачки - 35,6%. В 2022 году их было 4,6% и 42,1% соответственно. От пяти до десяти сигарет в день уходит у 35,9% курильщиков против 35,2% двумя годами ранее, а до пяти - 24,1% против 18,1%. Чаще всего начинают курить в возрасте 15-20 лет - об этом рассказали 65,3% бывших и нынешних курильщиков. Также часто приобретают эту привычку в 21-30 лет (22,8%). А вот после 30 лет начали курить лишь 2,5%. Основная масса курильщиков в России - мужчины: среди них курят ежедневно или изредка 44,3%, а среди россиянок - 10,1%. При этом каждый день "смолят" почти треть (32,7%) россиян против 5,6% женщин. Исследование проходит с периодичностью один раз в два года и охватом 60 тысяч домохозяйств, основано на выборочном опросе представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах России. Предыдущее прошло в 2022 году. Участники исследования - россияне старше 15 лет.
https://ria.ru/20241202/kurenie-1986805697.html
https://ria.ru/20250114/zavisimost-1993741779.html
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60
общество, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Общество, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В России стало рекордно мало заядлых курильщиков

Росстат: доля заядлых курильщиков в России опустилась до 40 процентов

© Fotolia / wasansrisawatТабличка "Курение запрещено"
Табличка Курение запрещено - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Fotolia / wasansrisawat
Табличка "Курение запрещено". Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Заядлых курильщиков, которые выкуривают порядка одной пачки сигарет в день, в России стало рекордно мало: их доля опустилась до 40% против 46,7% двумя годами ранее, следует из анализа РИА Новости данных комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведенного Росстатом.
В целом количество курящих в России в прошлом году составило 25,5%, что немного меньше показателя двумя годами ранее - 26,1%. При этом из них изредка курят 7,7%, а ежедневно - 17,8%. Никогда не курили 64,9% россиян, а бросили - 9,5%.
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Более одной пачки сигарет в день выкуривают 4,4% курильщиков, до одной пачки - 35,6%. В 2022 году их было 4,6% и 42,1% соответственно. От пяти до десяти сигарет в день уходит у 35,9% курильщиков против 35,2% двумя годами ранее, а до пяти - 24,1% против 18,1%.
Чаще всего начинают курить в возрасте 15-20 лет - об этом рассказали 65,3% бывших и нынешних курильщиков. Также часто приобретают эту привычку в 21-30 лет (22,8%). А вот после 30 лет начали курить лишь 2,5%.
Основная масса курильщиков в России - мужчины: среди них курят ежедневно или изредка 44,3%, а среди россиянок - 10,1%. При этом каждый день "смолят" почти треть (32,7%) россиян против 5,6% женщин.
Исследование проходит с периодичностью один раз в два года и охватом 60 тысяч домохозяйств, основано на выборочном опросе представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах России. Предыдущее прошло в 2022 году. Участники исследования - россияне старше 15 лет.
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ОбществоРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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