https://ria.ru/20250522/abramchenko-2018045687.html

Биография Виктории Абрамченко

Биография Виктории Абрамченко - РИА Новости, 22.05.2025

Биография Виктории Абрамченко

Вице-спикер Государственной думы РФ Виктория Валериевна Абрамченко родилась 22 мая 1975 года в Черногорске (Хакасия). РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T01:27:00+03:00

2025-05-22T01:27:00+03:00

2025-05-22T01:27:00+03:00

справки

черногорск

виктория абрамченко

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Вице-спикер Государственной думы РФ Виктория Валериевна Абрамченко родилась 22 мая 1975 года в Черногорске (Хакасия).В 1998 году окончила Красноярский государственный аграрный университет. В 2004 году – Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации. (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ).В 1998-2000 годах работала в комитете по земельным ресурсам и землеустройству (Роскомзем).В 2000-2001 годах работала в ФГУ "Земельная кадастровая палата".В 2001-2005 годах занимала различные должности, в том числе должность заместителя начальника управления в Росземкадастре и Роснедвижимости.В 2005-2011 годах работала в Минэкономразвития России, в том числе была заместителем директора департамента недвижимости Минэкономразвития России.В 2011-2012 годах – заместитель руководителя Росреестра.В 2012-2015 годах – директор департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности министерства сельского хозяйства РФ.В 2015-2016 годах – статс-секретарь – заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации.В 2016-2020 годах – заместитель министра экономического развития РФ – руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.21 января 2020 года была назначена на должность вице-премьера правительства РФ. В должности вице-премьера курировала сельское хозяйство и рыболовство, экологию, земельные вопросы, оборот недвижимости.С 7 по 14 мая 2024 года – исполняющая обязанности вице-премьера правительства РФ. 6-8 сентября 2024 года в ходе дополнительных выборов в Ростовской области была избрана депутатом Госдумы РФ по Южному одномандатному избирательному округу № 152. 16 сентября 2024 года была включена в состав фракции "Единая Россия".17 сентября 2024 года Виктория Абрамченко была избрана заместителем председателя Государственной думы РФ.Действительный государственный советник Российской Федерации второго класса (2019).Награждена орденом Почета (2024), медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2017), Почетной грамотой правительства РФ (2009).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

черногорск

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, черногорск, виктория абрамченко