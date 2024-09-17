https://ria.ru/20240917/abramchenko-1973174294.html
Абрамченко избрали на должность вице-спикера Госдумы
Абрамченко избрали на должность вице-спикера Госдумы - РИА Новости, 17.09.2024
Абрамченко избрали на должность вице-спикера Госдумы
Депутаты ГД одобрили проект постановления о назначении бывшего вице-премьера Виктории Абрамченко на пост вице-спикера Госдумы. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T14:02
2024-09-17T14:02
2024-09-17T14:05
политика
виктория абрамченко
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973175199_0:73:3013:1768_1920x0_80_0_0_263f420aa1b90a6436cf0d157167b472.jpg
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Депутаты ГД одобрили проект постановления о назначении бывшего вице-премьера Виктории Абрамченко на пост вице-спикера Госдумы. "Избрать депутата Государственной думы Абрамченко Викторию Валериевну заместителем председателя Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240916/er-1972958580.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973175199_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_75dfd4507af35431ad45a4bc1b6488d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, виктория абрамченко, госдума рф
Политика, Виктория Абрамченко, Госдума РФ
Абрамченко избрали на должность вице-спикера Госдумы
Депутаты одобрили проект о назначении Абрамченко на должность вице-спикера ГД