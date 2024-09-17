Рейтинг@Mail.ru
Абрамченко избрали на должность вице-спикера Госдумы - РИА Новости, 17.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 17.09.2024 (обновлено: 14:05 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/abramchenko-1973174294.html
Абрамченко избрали на должность вице-спикера Госдумы
Абрамченко избрали на должность вице-спикера Госдумы - РИА Новости, 17.09.2024
Абрамченко избрали на должность вице-спикера Госдумы
Депутаты ГД одобрили проект постановления о назначении бывшего вице-премьера Виктории Абрамченко на пост вице-спикера Госдумы. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T14:02
2024-09-17T14:05
политика
виктория абрамченко
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973175199_0:73:3013:1768_1920x0_80_0_0_263f420aa1b90a6436cf0d157167b472.jpg
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Депутаты ГД одобрили проект постановления о назначении бывшего вице-премьера Виктории Абрамченко на пост вице-спикера Госдумы. "Избрать депутата Государственной думы Абрамченко Викторию Валериевну заместителем председателя Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240916/er-1972958580.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973175199_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_75dfd4507af35431ad45a4bc1b6488d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, виктория абрамченко, госдума рф
Политика, Виктория Абрамченко, Госдума РФ
Абрамченко избрали на должность вице-спикера Госдумы

Депутаты одобрили проект о назначении Абрамченко на должность вице-спикера ГД

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаместитель Председателя Госдумы Виктория Абрамченко на пленарном заседании Госдумы РФ. 17 сентября 2024
Заместитель Председателя Госдумы Виктория Абрамченко на пленарном заседании Госдумы РФ. 17 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Заместитель Председателя Госдумы Виктория Абрамченко на пленарном заседании Госдумы РФ. 17 сентября 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Депутаты ГД одобрили проект постановления о назначении бывшего вице-премьера Виктории Абрамченко на пост вице-спикера Госдумы.
"Избрать депутата Государственной думы Абрамченко Викторию Валериевну заместителем председателя Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации", - говорится в документе.
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Абрамченко, Матыцин и Шульгинов вошли в состав фракции "Единая Россия"
16 сентября, 13:56
 
ПолитикаВиктория АбрамченкоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала