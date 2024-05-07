Правительство России сложило полномочия
Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства
Дом правительства России. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Кабинет министров после инаугурации главы государства сложил полномочия, сообщил Telegram-канал "Правительство РФ. Коротко".
"Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства перед вновь избранным президентом России", — говорится в сообщении.
Распоряжение о сложении полномочий правительства
Распоряжение о сложении полномочий правительства
Указ о сложении полномочий правительства подписал Владимир Путин, документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Такая процедура предусмотрена законодательством. Министры автоматически получают приставку и. о. и продолжают работать до формирования нового состава кабинета.
В соответствии с новыми правилами, премьер-министра назначит президент после утверждения кандидатуры Госдумой. На ее внесение предусмотрено две недели. Новый глава правительства представит президенту свое видение структуры исполнительной власти и затем предложит Госдуме кандидатуры вице-премьеров и министров — кроме руководителей силового блока и МИД. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает глава государства после консультаций с Советом Федерации.
Правительство Михаила Мишустина работало с 21 января 2020 года. Эксперты поначалу называли его техническим премьером, но с самого начала кабинету пришлось вплотную заняться борьбой с коронавирусом и последствиями пандемии. Кроме того, в центре внимания были вопросы минимизации негативных последствий западных санкций. Начавшаяся в 2022 году спецоперация на Украине потребовала от правительства не только следить за обеспеченностью армии всем необходимыми, но и найти средства для поддержки военнослужащих, предоставить бойцам и их близким необходимые социальные гарантии.
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