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Правительство России сложило полномочия - РИА Новости, 07.05.2024
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12:50 07.05.2024 (обновлено: 13:45 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/pravitelstvo-1944375291.html
Правительство России сложило полномочия
Правительство России сложило полномочия - РИА Новости, 07.05.2024
Правительство России сложило полномочия
Кабинет министров после инаугурации главы государства сложил полномочия, сообщил Telegram-канал "Правительство РФ. Коротко". РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:50
2024-05-07T13:45
политика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Кабинет министров после инаугурации главы государства сложил полномочия, сообщил Telegram-канал "Правительство РФ. Коротко"."Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства перед вновь избранным президентом России", — говорится в сообщении.Указ о сложении полномочий правительства подписал Владимир Путин, документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.Такая процедура предусмотрена законодательством. Министры автоматически получают приставку и. о. и продолжают работать до формирования нового состава кабинета.В соответствии с новыми правилами, премьер-министра назначит президент после утверждения кандидатуры Госдумой. На ее внесение предусмотрено две недели. Новый глава правительства представит президенту свое видение структуры исполнительной власти и затем предложит Госдуме кандидатуры вице-премьеров и министров — кроме руководителей силового блока и МИД. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает глава государства после консультаций с Советом Федерации.Правительство Михаила Мишустина работало с 21 января 2020 года. Эксперты поначалу называли его техническим премьером, но с самого начала кабинету пришлось вплотную заняться борьбой с коронавирусом и последствиями пандемии. Кроме того, в центре внимания были вопросы минимизации негативных последствий западных санкций. Начавшаяся в 2022 году спецоперация на Украине потребовала от правительства не только следить за обеспеченностью армии всем необходимыми, но и найти средства для поддержки военнослужащих, предоставить бойцам и их близким необходимые социальные гарантии.
https://ria.ru/20240507/putin-1944389959.html
https://ria.ru/20240507/pravitelstvo-1944200763.html
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политика, россия, михаил мишустин
Политика, Россия, Михаил Мишустин
Правительство России сложило полномочия

Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Дом правительства России. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Кабинет министров после инаугурации главы государства сложил полномочия, сообщил Telegram-канал "Правительство РФ. Коротко".
"Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства перед вновь избранным президентом России", — говорится в сообщении.
Распоряжение о сложении полномочий правительства
Распоряжение о сложении полномочий правительства
Распоряжение о сложении полномочий правительства
Указ о сложении полномочий правительства подписал Владимир Путин, документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Такая процедура предусмотрена законодательством. Министры автоматически получают приставку и. о. и продолжают работать до формирования нового состава кабинета.
Избранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Путин не затянет с внесением кандидатуры премьера, считает Матвиенко
Вчера, 13:25
В соответствии с новыми правилами, премьер-министра назначит президент после утверждения кандидатуры Госдумой. На ее внесение предусмотрено две недели. Новый глава правительства представит президенту свое видение структуры исполнительной власти и затем предложит Госдуме кандидатуры вице-премьеров и министров — кроме руководителей силового блока и МИД. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает глава государства после консультаций с Советом Федерации.
Правительство Михаила Мишустина работало с 21 января 2020 года. Эксперты поначалу называли его техническим премьером, но с самого начала кабинету пришлось вплотную заняться борьбой с коронавирусом и последствиями пандемии. Кроме того, в центре внимания были вопросы минимизации негативных последствий западных санкций. Начавшаяся в 2022 году спецоперация на Украине потребовала от правительства не только следить за обеспеченностью армии всем необходимыми, но и найти средства для поддержки военнослужащих, предоставить бойцам и их близким необходимые социальные гарантии.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Порядок формирования правительства России
Вчера, 12:53
 
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