https://ria.ru/20240514/putin-1946004798.html

Путин подписал указы о составе нового кабинета министров

Путин подписал указы о составе нового кабинета министров - РИА Новости, 14.05.2024

Путин подписал указы о составе нового кабинета министров

Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T21:30

2024-05-14T21:30

2024-05-14T23:59

владимир путин

россия

политика

александр новак

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

татьяна голикова

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства, сообщается на сайте Кремля.Глава государства назначил:Посты в силовых ведомствах и МИД займут:Другие члены нового правительства:Кроме того, президент назначил директоров служб:Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Владимир Путин во вторник проведет встречу с новым составом правительства.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

россия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, политика, александр новак, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), татьяна голикова, назначение нового состава правительства россии