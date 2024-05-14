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Путин подписал указы о составе нового кабинета министров - РИА Новости, 14.05.2024
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21:30 14.05.2024 (обновлено: 23:59 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/putin-1946004798.html
Путин подписал указы о составе нового кабинета министров
Путин подписал указы о составе нового кабинета министров - РИА Новости, 14.05.2024
Путин подписал указы о составе нового кабинета министров
Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T21:30
2024-05-14T23:59
владимир путин
россия
политика
александр новак
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
татьяна голикова
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства, сообщается на сайте Кремля.Глава государства назначил:Посты в силовых ведомствах и МИД займут:Другие члены нового правительства:Кроме того, президент назначил директоров служб:Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Владимир Путин во вторник проведет встречу с новым составом правительства.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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владимир путин, россия, политика, александр новак, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), татьяна голикова, назначение нового состава правительства россии
Владимир Путин, Россия, Политика, Александр Новак, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Татьяна Голикова, Назначение нового состава правительства России
Путин подписал указы о составе нового кабинета министров

Путин утвердил новый состав правительства России

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства назначил:
  • Дениса Мантурова — первым вице-премьером;
  • Виталия Савельева — вице-премьером, курирующим транспортную отрасль;
  • Дмитрия Патрушева — вице-премьером, курирующим сельское хозяйство и экологию;
  • Александра Новака — вице-премьером по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку;
  • Дмитрия Григоренко — вице-премьером и руководителем аппарата правительства, курирует финансовую и контрольно-надзорную сферу, цифровое развитие и связь, антимонопольную политику;
  • Дмитрия Чернышенко — вице-премьером, курирует науку и высшее образование, туризм, спорт, культуру и СМИ;
  • Татьяну Голикову — вице-премьером, ответственная за социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей;
  • Марата Хуснуллина — вице-премьером, курирующим строительство и региональное развитие;
  • Алексея Оверчука — вице-премьером, ответственным за международные вопросы;
  • Юрия Трутнева — вице-премьером, полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе.
Посты в силовых ведомствах и МИД займут:
Новый состав правительства России
13 мая, 15:48
Инфографика
Новый состав правительства РоссииПосмотреть
Другие члены нового правительства:
Кроме того, президент назначил директоров служб:
Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Владимир Путин во вторник проведет встречу с новым составом правительства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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7 мая, 08:00
 
Владимир ПутинРоссияПолитикаАлександр НовакМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Татьяна ГоликоваНазначение нового состава правительства России
 
 
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