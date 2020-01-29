Абрамченко будет курировать сельское хозяйство, рыболовство и экологию

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Виктория Абрамченко в должности вице-премьера курирует сельское хозяйство и рыболовство, экологию, земельные вопросы, оборот недвижимости, такая информация опубликована на сайте кабмина

В ее обязанности вошли государственная политика в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, в том числе в области виноградарства и виноделия из винограда, выращенного в России.

Абрамченко будет курировать и национальный проект "Экология", природопользование и охрану окружающей среды, экологический надзор, в том числе государственный земельный надзор, госполитику в области развития рыболовства, биотехнологий, лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса.

Кроме того, она курирует сферу земельных отношений, гражданский оборот недвижимости, государственный кадастровый учет объектов недвижимости, государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Она же займется геодезией, картографией и пространственными данными.