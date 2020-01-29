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Формирование нового правительства
2020-01-29T01:57+0300
https://ria.ru/20200129/1563991569.html
Абрамченко будет курировать сельское хозяйство, рыболовство и экологию
https://cdn23.img.ria.ru/images/156393/00/1563930027_0:0:2845:1601_1036x0_80_0_0_0826727f70e500e688c51c2b18aa75c8.jpg
РИА Новости

Абрамченко будет курировать сельское хозяйство, рыболовство и экологию

00:10 29.01.2020 (обновлено: 01:57 29.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Виктория Абрамченко в должности вице-премьера курирует сельское хозяйство и рыболовство, экологию, земельные вопросы, оборот недвижимости, такая информация опубликована на сайте кабмина.
В ее обязанности вошли государственная политика в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, в том числе в области виноградарства и виноделия из винограда, выращенного в России.
Абрамченко будет курировать и национальный проект "Экология", природопользование и охрану окружающей среды, экологический надзор, в том числе государственный земельный надзор, госполитику в области развития рыболовства, биотехнологий, лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса.
Кроме того, она курирует сферу земельных отношений, гражданский оборот недвижимости, государственный кадастровый учет объектов недвижимости, государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Она же займется геодезией, картографией и пространственными данными.
Абрамченко координирует работу Минсельхоза, Минприроды, Росреестра, Россельхознадзора, Росгидромета, Росприроднадзора, Росводресурсов, Рослесхоза, Росрыболовства и Роснедр.
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Формирование нового правительстваРоссияВиктория АбрамченкоПолитика
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