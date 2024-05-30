Путин наградил Викторию Абрамченко орденом Почета
Путин наградил бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко орденом Почета
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и бывшая вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, награжденная орденом Почета, на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации. 30 мая 2024
Президент РФ Владимир Путин и бывшая вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, награжденная орденом Почета, на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации. 30 мая 2024
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко орденом Почета, церемония вручения наград проходит в Кремле.
В ходе церемонии Путин вручит Абрамченко знак ордена Почета, передает корреспондент РИА Новости. Также будет награждена председатель правления организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова.