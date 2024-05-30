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Путин наградил Викторию Абрамченко орденом Почета - РИА Новости, 30.05.2024
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16:17 30.05.2024 (обновлено: 19:52 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/nagrazhdenie-1949423114.html
Путин наградил Викторию Абрамченко орденом Почета
Путин наградил Викторию Абрамченко орденом Почета - РИА Новости, 30.05.2024
Путин наградил Викторию Абрамченко орденом Почета
Президент РФ Владимир Путин наградил бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко орденом Почета, церемония вручения наград проходит в Кремле. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T16:17
2024-05-30T19:52
виктория абрамченко
владимир путин
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко орденом Почета, церемония вручения наград проходит в Кремле.В ходе церемонии Путин вручит Абрамченко знак ордена Почета, передает корреспондент РИА Новости. Также будет награждена председатель правления организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова.
https://ria.ru/20240515/former-1946164389.html
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виктория абрамченко, владимир путин
Виктория Абрамченко, Владимир Путин
Путин наградил Викторию Абрамченко орденом Почета

Путин наградил бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко орденом Почета

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и бывшая вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, награжденная орденом Почета, на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации. 30 мая 2024
Президент РФ Владимир Путин и бывшая вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, награжденная орденом Почета, на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации. 30 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и бывшая вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, награжденная орденом Почета, на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации. 30 мая 2024
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко орденом Почета, церемония вручения наград проходит в Кремле.
В ходе церемонии Путин вручит Абрамченко знак ордена Почета, передает корреспондент РИА Новости. Также будет награждена председатель правления организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Путин провел встречу с чиновниками, покинувшими правительство
15 мая, 15:31
 
Виктория АбрамченкоВладимир Путин
 
 
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