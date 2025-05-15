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Троицкая родительская суббота 2025: какого числа
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Религия
 
16:52 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/traditsiya-1866432079.html
Троицкая родительская суббота: дата в 2025 году, традиции дня поминовения
Троицкая родительская суббота 2025: какого числа
Троицкая родительская суббота: дата в 2025 году, традиции дня поминовения
Троицкая родительская суббота — день поминовения усопших накануне праздника Святой Троицы. Какого числа Троицкая суббота в 2025 году, история праздника, что... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T16:52:00+03:00
2025-05-15T16:52:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Троицкая родительская суббота — день поминовения усопших накануне праздника Святой Троицы. Какого числа Троицкая суббота в 2025 году, история праздника, что можно и нельзя делать в этот день — в материале РИА Новости.Троицкая родительская суббота — 2025В православном календаре существуют особые дни поминовения усопших, которые называются родительскими субботами. Из них выделяют две, когда молятся за упокой не только близких, но и всех почивших православных, поэтому они называются Вселенскими. Именно таковой является Троицкая родительская суббота.Какого числаВ 2025 году Троицкая родительская суббота выпадает на 7 июня.ИсторияСогласно уставу Вселенской православной церкви, перед праздником Троицы (Святой Пятидесятницы) совершается заупокойное богослужение по аналогии с первой Вселенской родительской субботой, которая проходит перед Неделей о Страшном суде, на Мясопустной седмице. Именно благодаря последующему Дню Святой Троицы эта родительская суббота получила свое название — Троицкая. Так же как и Мясопустная, она предшествует вхождению в пост, который начинается через седмицу и называется Апостольским, или Петровым.Истоки Троицкой родительской субботы можно найти в библейских текстах. Согласно православному символизму, Троицкая суббота обозначает последний день Церкви Ветхого Завета перед установлением новых традиций, которые связаны с Христом. Еще с древних времен закрепилось, что в день Пятидесятницы происходит искупление живых и мертвых с помощью силы Святого Духа, поэтому уже тогда Церковь призывала в этот день поминать усопших, не только близких, но и "всех от века".ТрадицииНа Троицкую родительскую субботу в храмах проводятся литургия и панихида. Как правило, начинается церковная служба в 9:00 (но время лучше уточнять напрямую в храме, который планируется посетить). По традиции верующие приходят заранее и подают заупокойные записки. В них указываются имена усопших родственников (полное имя в родительном падеже), при этом священнослужителей указывают во главе списка. В этот день можно заказать сорокоуст на 40 дней, полгода и год, тогда имена родственников будут упоминать в ежедневных церковных богослужениях. Также на Троицкую родительскую субботу принято ставить свечки и молиться за упокой усопших родных.Еще одной традицией считается приносить в храм еду, для этих целей ставится поминальный стол — канун. Разрешены постные блюда, сладости, домашняя выпечка, фрукты и литургийное вино, а после освящения продукты раздают всем желающим. После посещения храма принято подавать милостыню нуждающимся и просить их помолиться за упокой их умерших близких людей.Также на Троицкую родительскую субботу принято посещать кладбища. При этом не возбраняется ухаживать не только за могилами своих родных, но и за заброшенными безымянными захоронениями. Не запрещается устраивать поминальные трапезы, а вот оставлять еду на могилах не обязательно, ее лучше раздать нуждающимся.Что делать и как правильно провести праздникНа Троицкую родительскую субботу принято:Начинать Троицкую родительскую субботу принято с посещения храма. После литургии и панихиды верующие раздают милостыню и едут с семьей на кладбище, а завершается день поминальной трапезой дома, куда принято приглашать даже тех родственников, с которыми давно не виделись.Добрые дела в этот день должны совершаться в память об ушедших. Например, если умерший родственник страдал от какой-либо зависимости, то особенно благочестивой будет помощь живому, страдающему от схожей проблемы.Что нельзя делатьВ частности, в этот день нельзя:ПриметыВ народе верили, что в ночь на Троицкую родительскую субботу могут присниться усопшие близкие. Люди считали, что важно внимательно относиться к таким снам и слушать, что умершие будут говорить. Если сон спокойный, приснившийся усопший ничего не просит и никуда не зовет — все хорошо. Также считалось, что покойные могут помочь разрешить сложную жизненную ситуацию и дать совет. Немаловажной приметой являлось то, какой именно сон приснится. Раньше верили, что яркие, интересные и приятные сны видели праведники, а тусклые, тревожные и прерывистые — грешники.Многие приметы пришли еще со времен Древней Руси. Так, перед Троицкой родительской субботой раньше не купались, так как считалось, что в этот день русалки в водоемах поджидают людей, чтобы утащить их с собой. С этой же приметой был связан запрет на стирку белья. А чтобы не случилось беды, в саму Троицкую субботу молодые люди ходили вдоль водоемов и "разгоняли" русалок громкими криками.Накануне Троицы в дом приносили ветку осины. Если утром листья оставались зелеными, то год пройдет хорошо, близкие не будут болеть, а если ветка сохла, а листья желтели — надо готовиться к тяжелому году и потерям. Также существовало множество примет, связанных с погодой:Что поставить на стол в Троицкую родительскую субботуПомимо посещения церкви и кладбища, в Троицкую родительскую субботу также принято накрывать поминальный стол дома. За ним собираются родственники, вспоминают все самое хорошее об умерших и рассказывают о них младшим, чтобы те знали о том, какими были их предки и чтили их память в дальнейшем.На поминальный стол принято ставить кутью. Это несоленое блюдо из вареной крупы (пшеницы или риса), в которую добавляют мед. Допустимо добавлять цукаты и изюм. Именно с этого блюда начинается вся поминальная трапеза. Также нередко готовят блины, но для такого застолья они должны быть обычными, без начинки. Их можно есть вприкуску с кутьей.Так как поста в этот день нет — можно дополнительно готовить самые разные блюда. Главное, чтобы стол был без излишеств, ведь цель такой трапезы — не переесть, а уважить покойных памятью и хорошими словами. Нередко хозяйки пекут булочки и пирожки с начинкой, а в качестве первого можно приготовить зеленые щи или щавелевый суп. Особенно поощряются блюда со свежей зеленью, а также приготовленные с первым урожаем, будь то лук, укроп или редиска.
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религиозные праздники, православие, россия, в мире, традиции
Религия, Религиозные праздники, Православие, Россия, В мире, Традиции

Троицкая родительская суббота: дата в 2025 году, традиции дня поминовения

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЖенщина возлагает цветы на могилу в Троицкую родительскую субботу
Женщина возлагает цветы на могилу в Троицкую родительскую субботу - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Женщина возлагает цветы на могилу в Троицкую родительскую субботу
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Троицкая родительская суббота — день поминовения усопших накануне праздника Святой Троицы. Какого числа Троицкая суббота в 2025 году, история праздника, что можно и нельзя делать в этот день — в материале РИА Новости.

Троицкая родительская суббота — 2025

В православном календаре существуют особые дни поминовения усопших, которые называются родительскими субботами. Из них выделяют две, когда молятся за упокой не только близких, но и всех почивших православных, поэтому они называются Вселенскими. Именно таковой является Троицкая родительская суббота.
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Какого числа

В 2025 году Троицкая родительская суббота выпадает на 7 июня.

История

Согласно уставу Вселенской православной церкви, перед праздником Троицы (Святой Пятидесятницы) совершается заупокойное богослужение по аналогии с первой Вселенской родительской субботой, которая проходит перед Неделей о Страшном суде, на Мясопустной седмице. Именно благодаря последующему Дню Святой Троицы эта родительская суббота получила свое название — Троицкая. Так же как и Мясопустная, она предшествует вхождению в пост, который начинается через седмицу и называется Апостольским, или Петровым.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСвечи, зажженные прихожанами в храме Христа Спасителя перед началом богослужения
Свечи, зажженные прихожанами в храме Христа Спасителя перед началом богослужения - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Свечи, зажженные прихожанами в храме Христа Спасителя перед началом богослужения
Истоки Троицкой родительской субботы можно найти в библейских текстах. Согласно православному символизму, Троицкая суббота обозначает последний день Церкви Ветхого Завета перед установлением новых традиций, которые связаны с Христом. Еще с древних времен закрепилось, что в день Пятидесятницы происходит искупление живых и мертвых с помощью силы Святого Духа, поэтому уже тогда Церковь призывала в этот день поминать усопших, не только близких, но и "всех от века".

Традиции

На Троицкую родительскую субботу в храмах проводятся литургия и панихида. Как правило, начинается церковная служба в 9:00 (но время лучше уточнять напрямую в храме, который планируется посетить). По традиции верующие приходят заранее и подают заупокойные записки. В них указываются имена усопших родственников (полное имя в родительном падеже), при этом священнослужителей указывают во главе списка. В этот день можно заказать сорокоуст на 40 дней, полгода и год, тогда имена родственников будут упоминать в ежедневных церковных богослужениях. Также на Троицкую родительскую субботу принято ставить свечки и молиться за упокой усопших родных.
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Еще одной традицией считается приносить в храм еду, для этих целей ставится поминальный стол — канун. Разрешены постные блюда, сладости, домашняя выпечка, фрукты и литургийное вино, а после освящения продукты раздают всем желающим. После посещения храма принято подавать милостыню нуждающимся и просить их помолиться за упокой их умерших близких людей.
Также на Троицкую родительскую субботу принято посещать кладбища. При этом не возбраняется ухаживать не только за могилами своих родных, но и за заброшенными безымянными захоронениями. Не запрещается устраивать поминальные трапезы, а вот оставлять еду на могилах не обязательно, ее лучше раздать нуждающимся.

Что делать и как правильно провести праздник

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкТроицкая родительская суббота
Троицкая родительская суббота - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Троицкая родительская суббота
На Троицкую родительскую субботу принято:
  • молиться за усопших родных и близких, а также за всех умерших православных христиан в храме и дома;
  • посещать кладбище, убираться на могилах родных и заброшенных захоронениях, возлагать цветы;
  • посетить Божественную литургию в храме;
  • заниматься несложной работой по дому, предаваться творческим занятиям и рукоделию;
  • подавать милостыню. При этом под ней подразумеваются не только деньги и еда, но и благочестивые поступки, важно помогать нуждающимся делами и поддержкой;
  • устраивать тихую домашнюю поминальную трапезу и вспоминать усопших родственников, рассказывать про них молодому поколению.
Начинать Троицкую родительскую субботу принято с посещения храма. После литургии и панихиды верующие раздают милостыню и едут с семьей на кладбище, а завершается день поминальной трапезой дома, куда принято приглашать даже тех родственников, с которыми давно не виделись.
Добрые дела в этот день должны совершаться в память об ушедших. Например, если умерший родственник страдал от какой-либо зависимости, то особенно благочестивой будет помощь живому, страдающему от схожей проблемы.

Что нельзя делать

В частности, в этот день нельзя:
  • предаваться унынию, грустить, горевать и плакать;
  • злоупотреблять алкоголем;
  • устраивать пышные застолья, проводить свадьбы и шумные гуляния;
  • приносить в храм и жертвовать не постную еду;
  • проводить языческие обряды и гадать;
  • сквернословить, проявлять агрессию, ссориться и врать, а также обижаться и злиться;
  • заниматься тяжелым физическим трудом (это не означает, что следует вовсе бездельничать).
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Приметы

В народе верили, что в ночь на Троицкую родительскую субботу могут присниться усопшие близкие. Люди считали, что важно внимательно относиться к таким снам и слушать, что умершие будут говорить. Если сон спокойный, приснившийся усопший ничего не просит и никуда не зовет — все хорошо. Также считалось, что покойные могут помочь разрешить сложную жизненную ситуацию и дать совет. Немаловажной приметой являлось то, какой именно сон приснится. Раньше верили, что яркие, интересные и приятные сны видели праведники, а тусклые, тревожные и прерывистые — грешники.
Многие приметы пришли еще со времен Древней Руси. Так, перед Троицкой родительской субботой раньше не купались, так как считалось, что в этот день русалки в водоемах поджидают людей, чтобы утащить их с собой. С этой же приметой был связан запрет на стирку белья. А чтобы не случилось беды, в саму Троицкую субботу молодые люди ходили вдоль водоемов и "разгоняли" русалок громкими криками.
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Накануне Троицы в дом приносили ветку осины. Если утром листья оставались зелеными, то год пройдет хорошо, близкие не будут болеть, а если ветка сохла, а листья желтели — надо готовиться к тяжелому году и потерям. Также существовало множество примет, связанных с погодой:
  • если в Троицкую субботу жарко — это к засухе и неурожаю;
  • если в небе появилась радуга — близкие и родственники весь год будут в здравии;
  • если пошел дождь — к хорошему урожаю грибов и ягод;
  • если утром обильная роса — жди ранних заморозков.

Что поставить на стол в Троицкую родительскую субботу

Помимо посещения церкви и кладбища, в Троицкую родительскую субботу также принято накрывать поминальный стол дома. За ним собираются родственники, вспоминают все самое хорошее об умерших и рассказывают о них младшим, чтобы те знали о том, какими были их предки и чтили их память в дальнейшем.
На поминальный стол принято ставить кутью. Это несоленое блюдо из вареной крупы (пшеницы или риса), в которую добавляют мед. Допустимо добавлять цукаты и изюм. Именно с этого блюда начинается вся поминальная трапеза. Также нередко готовят блины, но для такого застолья они должны быть обычными, без начинки. Их можно есть вприкуску с кутьей.
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Так как поста в этот день нет — можно дополнительно готовить самые разные блюда. Главное, чтобы стол был без излишеств, ведь цель такой трапезы — не переесть, а уважить покойных памятью и хорошими словами. Нередко хозяйки пекут булочки и пирожки с начинкой, а в качестве первого можно приготовить зеленые щи или щавелевый суп. Особенно поощряются блюда со свежей зеленью, а также приготовленные с первым урожаем, будь то лук, укроп или редиска.
 
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