Рейтинг@Mail.ru
В Москве собрались главы государств, чьи предки воевали во Второй Мировой - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:32 09.05.2025 (обновлено: 13:22 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/voiny-2015918204.html
В Москве собрались главы государств, чьи предки воевали во Второй Мировой
В Москве собрались главы государств, чьи предки воевали во Второй Мировой - РИА Новости, 09.05.2025
В Москве собрались главы государств, чьи предки воевали во Второй Мировой
В день Великой Победы чтобы отдать дань памяти героям, спасшим мир от "коричневой чумы", в Москве собрались более 20 лидеров из всех уголков мира, в том числе... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T08:32:00+03:00
2025-05-09T13:22:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
справки
москва
россия
китай
владимир путин
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996083899_0:218:3078:1949_1920x0_80_0_0_949ab7c3edf79e2da924aa91c3716033.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. В день Великой Победы чтобы отдать дань памяти героям, спасшим мир от "коричневой чумы", в Москве собрались более 20 лидеров из всех уголков мира, в том числе главы бывших советских республик, предки которых принимали участие в Великой Отечественной и Второй Мировой войне.​ Что касается принимающей стороны, то отец президента России, его тёзка Владимир Путин, воевал в Ленинградской области и получил ранение в ногу на плацдарме "Невский пятачок". Чтобы спастись, ему необходимо было перебраться с "Невского пятачка" на большую землю. Его спас сосед по дому в Петергофе, который случайно оказался рядом. Он, не раздумывая, дотащил отца Путина до госпиталя под обстрелами немцев. За сражение на "Невском пятачке" отец президента России был удостоен медали "За боевые заслуги". Приказ о его награждении был подписан командующим войсками Ленинградского фронта маршалом Советского Союза Леонидом Говоровым, а также членом военного совета Ленинградского фронта генерал-лейтенантом Владимиром Богаткиным. Отец председателя КНР Си Цзиньпина Си Чжунсюнь был видным революционером и одним из ближайших сподвижников Мао Цзэдуна. В биографической справке, размещенной на сайте Коммунистической партии Китая, отмечается, что он "последовательно реализовывал партийную политику" единого антияпонского национального фронта (временного союза КПК и Гоминьдана для борьбы с японскими милитаристами). Дедушка премьер-министра Армении, его тёзка, сержант Никол Пашинян принимал участие в Великой Отечественной войне, служил в 138-й стрелковой дивизии в составе 554-го стрелкового полка. По одной из версий в феврале 1943 года он погиб, по другим данным пропал без вести. Отец президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева - Кемель Токаев - был награждён орденом Отечественной войны II степени за мужество и героизм, проявленные в январе 1945 года. Согласно архивным документам, 21 января 1945 года в Польше Токаев первым ворвался в расположение противника и огнём автомата уничтожил пять немцев и взял в плен одного раненого, а затем и сам получил ранение. Дядя президента Токаева - старший брат отца - Касым Токаев погиб в ходе Ржевской битвы, в честь него президент Казахстана получил своё первое имя. Гостем Москвы в День Победы стал и президент Сербии Александр Вучич. Согласно документам Комиссии по установлению преступлений оккупантов и их пособников в Боснии и Герцеговине от 1964 года, его дед Анджелко Вучич и ещё десять мирных сербов в мае 1941 года были арестованы хорватскими нацистами – усташами. Их держали их в тюрьме города Бугойно, затем перевели в Баня-Луку, откуда живым никто не вернулся. По одной из версий они были убиты в окрестностях Баня-Луки, по другой – в концлагере Ядовно. Бабушка президента Вучича – Драгица в то время была беременна и смогла бежать в Сербию, где в октябре 1941 года родила сына, будущего отца сербского президента, которого назвала в честь погибшего мужа – Анджелко. Отец президента Таджикистана Эмомали Рахмона — Шариф Рахмонов — принимал участие в Великой Отечественной войне и был награждён Орденом Славы 2-й и 3-й степеней. Прадед президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова – Бердымухамед Аннаев сражался на 2-м Украинском фронте и вернулся с войны с тяжелым ранением. В 2018 году указом президента России Владимира Путина "за личное мужество, храбрость и отвагу, проявленные при защите Родины и исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны" прадед главы государства был награжден медалью "За отвагу" посмертно. Двоюродный брат отца президента Узбекистана Шавката Мирзиёева - Урунбек Якубов - принимал участие в Великой Отечественной войне, по итогам операции по форсированию Днепра в 1944 году был удостоен звания Героя Советского Союза.
https://ria.ru/20250509/razvedka-2015599860.html
https://ria.ru/20250509/parad-2015917324.html
https://ria.ru/20250509/vov-2010299078.html
https://ria.ru/20250509/pobeda-2015570295.html
москва
россия
китай
узбекистан
таджикистан
казахстан
армения
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996083899_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_bbad96c77e4406b560ded5cd0c94adc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, справки, москва, россия, китай, владимир путин, касым-жомарт токаев, си цзиньпин, гоминьдан, узбекистан, таджикистан, казахстан, армения, никол пашинян, эмомали рахмон, шавкат мирзиеев, сердар бердымухамедов , сербия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Справки, Москва, Россия, Китай, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Си Цзиньпин, Гоминьдан, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Армения, Никол Пашинян, Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиеев, Сердар Бердымухамедов , Сербия
В Москве собрались главы государств, чьи предки воевали во Второй Мировой

На парад в Москву приехали лидеры стран, чьи предки воевали во Второй Мировой

© РИА Новости / Илья Аверьянов | Перейти в медиабанкВолонтер закрепляет георгиевскую ленточку во Владивостоке в рамках ежегодной акции "Георгиевская ленточка"
Волонтер закрепляет георгиевскую ленточку во Владивостоке в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в медиабанк
Волонтер закрепляет георгиевскую ленточку во Владивостоке в рамках ежегодной акции "Георгиевская ленточка". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. В день Великой Победы чтобы отдать дань памяти героям, спасшим мир от "коричневой чумы", в Москве собрались более 20 лидеров из всех уголков мира, в том числе главы бывших советских республик, предки которых принимали участие в Великой Отечественной и Второй Мировой войне.​
Что касается принимающей стороны, то отец президента России, его тёзка Владимир Путин, воевал в Ленинградской области и получил ранение в ногу на плацдарме "Невский пятачок". Чтобы спастись, ему необходимо было перебраться с "Невского пятачка" на большую землю. Его спас сосед по дому в Петергофе, который случайно оказался рядом. Он, не раздумывая, дотащил отца Путина до госпиталя под обстрелами немцев.
Николай Кузнецов - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Истребитель немецких генералов: легендарный разведчик Николай Кузнецов
Вчера, 08:28
За сражение на "Невском пятачке" отец президента России был удостоен медали "За боевые заслуги". Приказ о его награждении был подписан командующим войсками Ленинградского фронта маршалом Советского Союза Леонидом Говоровым, а также членом военного совета Ленинградского фронта генерал-лейтенантом Владимиром Богаткиным.
Отец председателя КНР Си Цзиньпина Си Чжунсюнь был видным революционером и одним из ближайших сподвижников Мао Цзэдуна. В биографической справке, размещенной на сайте Коммунистической партии Китая, отмечается, что он "последовательно реализовывал партийную политику" единого антияпонского национального фронта (временного союза КПК и Гоминьдана для борьбы с японскими милитаристами).
Дедушка премьер-министра Армении, его тёзка, сержант Никол Пашинян принимал участие в Великой Отечественной войне, служил в 138-й стрелковой дивизии в составе 554-го стрелкового полка. По одной из версий в феврале 1943 года он погиб, по другим данным пропал без вести.
Где пройдет Парад Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Где посмотреть Парад Победы 9 мая 2025 года в Москве: лучшие места
Вчера, 08:21
Отец президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева - Кемель Токаев - был награждён орденом Отечественной войны II степени за мужество и героизм, проявленные в январе 1945 года.
Согласно архивным документам, 21 января 1945 года в Польше Токаев первым ворвался в расположение противника и огнём автомата уничтожил пять немцев и взял в плен одного раненого, а затем и сам получил ранение.
Дядя президента Токаева - старший брат отца - Касым Токаев погиб в ходе Ржевской битвы, в честь него президент Казахстана получил своё первое имя.
Гостем Москвы в День Победы стал и президент Сербии Александр Вучич. Согласно документам Комиссии по установлению преступлений оккупантов и их пособников в Боснии и Герцеговине от 1964 года, его дед Анджелко Вучич и ещё десять мирных сербов в мае 1941 года были арестованы хорватскими нацистами – усташами. Их держали их в тюрьме города Бугойно, затем перевели в Баня-Луку, откуда живым никто не вернулся. По одной из версий они были убиты в окрестностях Баня-Луки, по другой – в концлагере Ядовно.
Празднование Дня Победы 9 мая 1945 года на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Народные гулянья и слезы счастья: как встретили Победу в 1945 году
Вчера, 08:00
Бабушка президента Вучича – Драгица в то время была беременна и смогла бежать в Сербию, где в октябре 1941 года родила сына, будущего отца сербского президента, которого назвала в честь погибшего мужа – Анджелко.
Отец президента Таджикистана Эмомали Рахмона — Шариф Рахмонов — принимал участие в Великой Отечественной войне и был награждён Орденом Славы 2-й и 3-й степеней.
Прадед президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова – Бердымухамед Аннаев сражался на 2-м Украинском фронте и вернулся с войны с тяжелым ранением. В 2018 году указом президента России Владимира Путина "за личное мужество, храбрость и отвагу, проявленные при защите Родины и исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны" прадед главы государства был награжден медалью "За отвагу" посмертно.
Двоюродный брат отца президента Узбекистана Шавката Мирзиёева - Урунбек Якубов - принимал участие в Великой Отечественной войне, по итогам операции по форсированию Днепра в 1944 году был удостоен звания Героя Советского Союза.
Подписание Акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил, Карлсхорст, Германия, 8 мая 1945 года - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
"Сталин приказал не подписывать". Что происходило в последние часы войны
Вчера, 08:00
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреСправкиМоскваРоссияКитайВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевСи ЦзиньпинГоминьданУзбекистанТаджикистанКазахстанАрменияНикол ПашинянЭмомали РахмонШавкат МирзиеевСердар БердымухамедовСербия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала