https://ria.ru/20250509/voiny-2015918204.html

В Москве собрались главы государств, чьи предки воевали во Второй Мировой

В Москве собрались главы государств, чьи предки воевали во Второй Мировой - РИА Новости, 09.05.2025

В Москве собрались главы государств, чьи предки воевали во Второй Мировой

В день Великой Победы чтобы отдать дань памяти героям, спасшим мир от "коричневой чумы", в Москве собрались более 20 лидеров из всех уголков мира, в том числе... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T08:32:00+03:00

2025-05-09T08:32:00+03:00

2025-05-09T13:22:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

справки

москва

россия

китай

владимир путин

касым-жомарт токаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996083899_0:218:3078:1949_1920x0_80_0_0_949ab7c3edf79e2da924aa91c3716033.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. В день Великой Победы чтобы отдать дань памяти героям, спасшим мир от "коричневой чумы", в Москве собрались более 20 лидеров из всех уголков мира, в том числе главы бывших советских республик, предки которых принимали участие в Великой Отечественной и Второй Мировой войне.​ Что касается принимающей стороны, то отец президента России, его тёзка Владимир Путин, воевал в Ленинградской области и получил ранение в ногу на плацдарме "Невский пятачок". Чтобы спастись, ему необходимо было перебраться с "Невского пятачка" на большую землю. Его спас сосед по дому в Петергофе, который случайно оказался рядом. Он, не раздумывая, дотащил отца Путина до госпиталя под обстрелами немцев. За сражение на "Невском пятачке" отец президента России был удостоен медали "За боевые заслуги". Приказ о его награждении был подписан командующим войсками Ленинградского фронта маршалом Советского Союза Леонидом Говоровым, а также членом военного совета Ленинградского фронта генерал-лейтенантом Владимиром Богаткиным. Отец председателя КНР Си Цзиньпина Си Чжунсюнь был видным революционером и одним из ближайших сподвижников Мао Цзэдуна. В биографической справке, размещенной на сайте Коммунистической партии Китая, отмечается, что он "последовательно реализовывал партийную политику" единого антияпонского национального фронта (временного союза КПК и Гоминьдана для борьбы с японскими милитаристами). Дедушка премьер-министра Армении, его тёзка, сержант Никол Пашинян принимал участие в Великой Отечественной войне, служил в 138-й стрелковой дивизии в составе 554-го стрелкового полка. По одной из версий в феврале 1943 года он погиб, по другим данным пропал без вести. Отец президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева - Кемель Токаев - был награждён орденом Отечественной войны II степени за мужество и героизм, проявленные в январе 1945 года. Согласно архивным документам, 21 января 1945 года в Польше Токаев первым ворвался в расположение противника и огнём автомата уничтожил пять немцев и взял в плен одного раненого, а затем и сам получил ранение. Дядя президента Токаева - старший брат отца - Касым Токаев погиб в ходе Ржевской битвы, в честь него президент Казахстана получил своё первое имя. Гостем Москвы в День Победы стал и президент Сербии Александр Вучич. Согласно документам Комиссии по установлению преступлений оккупантов и их пособников в Боснии и Герцеговине от 1964 года, его дед Анджелко Вучич и ещё десять мирных сербов в мае 1941 года были арестованы хорватскими нацистами – усташами. Их держали их в тюрьме города Бугойно, затем перевели в Баня-Луку, откуда живым никто не вернулся. По одной из версий они были убиты в окрестностях Баня-Луки, по другой – в концлагере Ядовно. Бабушка президента Вучича – Драгица в то время была беременна и смогла бежать в Сербию, где в октябре 1941 года родила сына, будущего отца сербского президента, которого назвала в честь погибшего мужа – Анджелко. Отец президента Таджикистана Эмомали Рахмона — Шариф Рахмонов — принимал участие в Великой Отечественной войне и был награждён Орденом Славы 2-й и 3-й степеней. Прадед президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова – Бердымухамед Аннаев сражался на 2-м Украинском фронте и вернулся с войны с тяжелым ранением. В 2018 году указом президента России Владимира Путина "за личное мужество, храбрость и отвагу, проявленные при защите Родины и исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны" прадед главы государства был награжден медалью "За отвагу" посмертно. Двоюродный брат отца президента Узбекистана Шавката Мирзиёева - Урунбек Якубов - принимал участие в Великой Отечественной войне, по итогам операции по форсированию Днепра в 1944 году был удостоен звания Героя Советского Союза.

https://ria.ru/20250509/razvedka-2015599860.html

https://ria.ru/20250509/parad-2015917324.html

https://ria.ru/20250509/vov-2010299078.html

https://ria.ru/20250509/pobeda-2015570295.html

москва

россия

китай

узбекистан

таджикистан

казахстан

армения

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, справки, москва, россия, китай, владимир путин, касым-жомарт токаев, си цзиньпин, гоминьдан, узбекистан, таджикистан, казахстан, армения, никол пашинян, эмомали рахмон, шавкат мирзиеев, сердар бердымухамедов , сербия