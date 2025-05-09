В Москве собрались главы государств, чьи предки воевали во Второй Мировой
На парад в Москву приехали лидеры стран, чьи предки воевали во Второй Мировой
© РИА Новости / Илья Аверьянов | Перейти в медиабанкВолонтер закрепляет георгиевскую ленточку во Владивостоке в рамках ежегодной акции "Георгиевская ленточка"
Волонтер закрепляет георгиевскую ленточку во Владивостоке в рамках ежегодной акции "Георгиевская ленточка". Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. В день Великой Победы чтобы отдать дань памяти героям, спасшим мир от "коричневой чумы", в Москве собрались более 20 лидеров из всех уголков мира, в том числе главы бывших советских республик, предки которых принимали участие в Великой Отечественной и Второй Мировой войне.
Что касается принимающей стороны, то отец президента России, его тёзка Владимир Путин, воевал в Ленинградской области и получил ранение в ногу на плацдарме "Невский пятачок". Чтобы спастись, ему необходимо было перебраться с "Невского пятачка" на большую землю. Его спас сосед по дому в Петергофе, который случайно оказался рядом. Он, не раздумывая, дотащил отца Путина до госпиталя под обстрелами немцев.
За сражение на "Невском пятачке" отец президента России был удостоен медали "За боевые заслуги". Приказ о его награждении был подписан командующим войсками Ленинградского фронта маршалом Советского Союза Леонидом Говоровым, а также членом военного совета Ленинградского фронта генерал-лейтенантом Владимиром Богаткиным.
Отец председателя КНР Си Цзиньпина Си Чжунсюнь был видным революционером и одним из ближайших сподвижников Мао Цзэдуна. В биографической справке, размещенной на сайте Коммунистической партии Китая, отмечается, что он "последовательно реализовывал партийную политику" единого антияпонского национального фронта (временного союза КПК и Гоминьдана для борьбы с японскими милитаристами).
Дедушка премьер-министра Армении, его тёзка, сержант Никол Пашинян принимал участие в Великой Отечественной войне, служил в 138-й стрелковой дивизии в составе 554-го стрелкового полка. По одной из версий в феврале 1943 года он погиб, по другим данным пропал без вести.
Отец президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева - Кемель Токаев - был награждён орденом Отечественной войны II степени за мужество и героизм, проявленные в январе 1945 года.
Согласно архивным документам, 21 января 1945 года в Польше Токаев первым ворвался в расположение противника и огнём автомата уничтожил пять немцев и взял в плен одного раненого, а затем и сам получил ранение.
Дядя президента Токаева - старший брат отца - Касым Токаев погиб в ходе Ржевской битвы, в честь него президент Казахстана получил своё первое имя.
Гостем Москвы в День Победы стал и президент Сербии Александр Вучич. Согласно документам Комиссии по установлению преступлений оккупантов и их пособников в Боснии и Герцеговине от 1964 года, его дед Анджелко Вучич и ещё десять мирных сербов в мае 1941 года были арестованы хорватскими нацистами – усташами. Их держали их в тюрьме города Бугойно, затем перевели в Баня-Луку, откуда живым никто не вернулся. По одной из версий они были убиты в окрестностях Баня-Луки, по другой – в концлагере Ядовно.
Бабушка президента Вучича – Драгица в то время была беременна и смогла бежать в Сербию, где в октябре 1941 года родила сына, будущего отца сербского президента, которого назвала в честь погибшего мужа – Анджелко.
Отец президента Таджикистана Эмомали Рахмона — Шариф Рахмонов — принимал участие в Великой Отечественной войне и был награждён Орденом Славы 2-й и 3-й степеней.
Прадед президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова – Бердымухамед Аннаев сражался на 2-м Украинском фронте и вернулся с войны с тяжелым ранением. В 2018 году указом президента России Владимира Путина "за личное мужество, храбрость и отвагу, проявленные при защите Родины и исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны" прадед главы государства был награжден медалью "За отвагу" посмертно.
Двоюродный брат отца президента Узбекистана Шавката Мирзиёева - Урунбек Якубов - принимал участие в Великой Отечественной войне, по итогам операции по форсированию Днепра в 1944 году был удостоен звания Героя Советского Союза.