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Переговоры Путина и Си Цзиньпина продолжились в расширенном составе

Переговоры Путина и Си Цзиньпина продолжились в расширенном составе - РИА Новости, 08.05.2025

Переговоры Путина и Си Цзиньпина продолжились в расширенном составе

Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина продолжаются в Кремле в расширенном составе с участием делегаций, передает... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T11:59:00+03:00

2025-05-08T11:59:00+03:00

2025-05-08T12:03:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина продолжаются в Кремле в расширенном составе с участием делегаций, передает корреспондент РИА Новости. В состав российской делегации вошли министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, глава "Роснефти" Игорь Сечин, министр энергетики Сергей Цивилев вошли в состав российской делегации на переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. В российской делегации также замглавы администрации президента Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, глава "Росатома" Алексей Лихачев, глава Минсельхоза Оксана Лут, помощник президента Юрий Ушаков, глава ВТБ Андрей Костин, бизнесмен Олег Дерипаска, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава Роспотребнадзора Анна Попова, первый вице-премьер Денис Мантуров, министр промышленности Антон Алиханов, вице-премьер Александр Новак, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. В Кремле на переговорах также присутствуют директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов. Ранее в Кремле состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина в узком составе, а также церемония официальной встречи китайского лидера.

https://ria.ru/20250508/putin-2015753997.html

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политика, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, андрей белоусов, роснефть, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом"