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Путин назвал экс-президента Венесуэлы ярким лидером для Латинской Америки
Путин назвал экс-президента Венесуэлы ярким лидером для Латинской Америки - РИА Новости, 07.05.2025
Путин назвал экс-президента Венесуэлы ярким лидером для Латинской Америки
Бывший президент Венесуэлы Уго Чавес был ярким лидером для всей Латинской Америки и другом для России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T15:19:00+03:00
2025-05-07T15:19:00+03:00
2025-05-07T15:34:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Бывший президент Венесуэлы Уго Чавес был ярким лидером для всей Латинской Америки и другом для России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы помним очень хорошо нашего друга Уго Чавеса. Это был яркий лидер не только для вашей страны, но и для всей Латинской Америки. Он был, безусловно, нашим другом. Вы сейчас продолжаете его дело, и мы желаем вам всего самого доброго. У нас будет возможность поговорить по всем направлениям, которые я сейчас только что обозначил. Добро пожаловать, господин президент", - сказал Путин на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Мадуро прилетел в Москву 7 мая. После переговоров он останется в России для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с Мадуро в Россию прибыла представительная делегация, включая министров правительства и высокопоставленных военнослужащих. По случаю празднования 9 мая Москву помимо Мадуро планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
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Путин об Уго Чавесе
Это был яркий лидер не только для Вашей страны, но и для всей Латинской Америки. Он был, безусловно, нашим другом. Вы сейчас продолжаете его дело, и мы желаем Вам всего самого доброго
2025-05-07T15:19
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в мире, россия, венесуэла, латинская америка, николас мадуро, уго чавес (политик), владимир путин
В мире, Россия, Венесуэла, Латинская Америка, Николас Мадуро, Уго Чавес (политик), Владимир Путин
Путин назвал экс-президента Венесуэлы ярким лидером для Латинской Америки
Путин: Чавес был ярким лидером для всей Латинской Америки и другом для России