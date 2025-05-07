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Премьер Словакии встретится с лидерами России, Китая, Бразилии и Вьетнама
Премьер Словакии встретится с лидерами России, Китая, Бразилии и Вьетнама - РИА Новости, 07.05.2025
Премьер Словакии встретится с лидерами России, Китая, Бразилии и Вьетнама
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в ходе визита в Москву по случаю Дня Победы встретится с лидерами РФ, Китая, Бразилии и Вьетнама. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T17:46:00+03:00
2025-05-07T17:46:00+03:00
2025-05-07T17:46:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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БРАТИСЛАВА, 7 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в ходе визита в Москву по случаю Дня Победы встретится с лидерами РФ, Китая, Бразилии и Вьетнама. "У меня будет двусторонняя встреча с китайским лидером, двусторонняя встреча с президентом Бразилии, двусторонняя встреча с высшим представителем Вьетнама и в завершение - с президентом Российской Федерации", - сказал Фицо журналистам в среду. Он заявил, что в ходе переговоров в Москве намерен заявить, что выступает против железного занавеса между Западом и Востоком. Премьер Словакии также сообщил, что примет участие в возложении венков к Могиле Неизвестного Солдата. В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие
https://ria.ru/20250507/ulyanov-2015415739.html
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в мире, словакия, москва, бразилия, роберт фицо, си цзиньпин, николас мадуро, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Словакия, Москва, Бразилия, Роберт Фицо, Си Цзиньпин, Николас Мадуро, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Премьер Словакии встретится с лидерами России, Китая, Бразилии и Вьетнама
Фицо в Москве встретится с лидерами России, Китая, Бразилии и Вьетнама