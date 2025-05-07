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В посольстве России в Тегеране прошел "Бессмертный полк" - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:56 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/polk-2015534361.html
В посольстве России в Тегеране прошел "Бессмертный полк"
В посольстве России в Тегеране прошел "Бессмертный полк" - РИА Новости, 07.05.2025
В посольстве России в Тегеране прошел "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк" состоялась на территории посольства России в иранской столице накануне празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T13:56:00+03:00
2025-05-07T13:56:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
россия
тегеран (город)
иран
си цзиньпин
николас мадуро
луис инасиу лула да силва
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ТЕГЕРАН, 7 мая - РИА Новости, Марина Вялова. Акция "Бессмертный полк" состоялась на территории посольства России в иранской столице накануне празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. Десятки людей стали участниками шествия "Бессмертного полка" в российском посольстве в Тегеране, среди них - представители дипломатического корпуса, учащиеся школы при посольстве и соотечественники, проживающие в столице Ирана. Под звучание патриотических песен они прошли по территории посольства к главному зданию, держа в руках флаг России, праздничные плакаты и портреты своих членов семьи, сражавшихся на фронте и трудившихся в тылу во время Великой Отечественной войны. В этом году отмечается 80-летие победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
https://ria.ru/20250507/madrid-2015500195.html
https://ria.ru/20250506/pobeda-2015274557.html
россия
тегеран (город)
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в мире, россия, тегеран (город), иран, си цзиньпин, николас мадуро, луис инасиу лула да силва, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Тегеран (город), Иран, Си Цзиньпин, Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В посольстве России в Тегеране прошел "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк" прошла на территории посольства России в Тегеране

Акция "Бессмертный полк" в посольстве России в Тегеране
Акция Бессмертный полк в посольстве России в Тегеране - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Акция "Бессмертный полк" в посольстве России в Тегеране
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ТЕГЕРАН, 7 мая - РИА Новости, Марина Вялова. Акция "Бессмертный полк" состоялась на территории посольства России в иранской столице накануне празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
Десятки людей стали участниками шествия "Бессмертного полка" в российском посольстве в Тегеране, среди них - представители дипломатического корпуса, учащиеся школы при посольстве и соотечественники, проживающие в столице Ирана. Под звучание патриотических песен они прошли по территории посольства к главному зданию, держа в руках флаг России, праздничные плакаты и портреты своих членов семьи, сражавшихся на фронте и трудившихся в тылу во время Великой Отечественной войны.
Участники акции Бессмертный полк в Мадриде - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
В Мадриде пройдет самое массовое шествие "Бессмертного полка" в Европе
Вчера, 12:17
В этом году отмечается 80-летие победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
Рекордное по масштабу шествие Бессмертного полка и концерт в честь Дня Победы в Сеуле - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
В Сеуле прошло рекордное по масштабу шествие "Бессмертного полка"
6 мая, 14:00
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреРоссияТегеран (город)ИранСи ЦзиньпинНиколас МадуроЛуис Инасиу Лула да Силва80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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