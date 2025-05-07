В посольстве России в Тегеране прошел "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк" прошла на территории посольства России в Тегеране
Акция "Бессмертный полк" в посольстве России в Тегеране
Акция "Бессмертный полк" в посольстве России в Тегеране
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ТЕГЕРАН, 7 мая - РИА Новости, Марина Вялова. Акция "Бессмертный полк" состоялась на территории посольства России в иранской столице накануне празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
Десятки людей стали участниками шествия "Бессмертного полка" в российском посольстве в Тегеране, среди них - представители дипломатического корпуса, учащиеся школы при посольстве и соотечественники, проживающие в столице Ирана. Под звучание патриотических песен они прошли по территории посольства к главному зданию, держа в руках флаг России, праздничные плакаты и портреты своих членов семьи, сражавшихся на фронте и трудившихся в тылу во время Великой Отечественной войны.
В этом году отмечается 80-летие победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.