"Встретиться напрямую". В Германии предложили неожиданный план на 9 мая
Berliner Zeitung: канцлер ФРГ Мерц должен приехать 9 мая в Москву
© Getty Images / picture alliance/Kay NietfeldФридрих Мерц на заседании бундестага во время выборов канцлера Германии
© Getty Images / picture alliance/Kay Nietfeld
Фридрих Мерц на заседании бундестага во время выборов канцлера Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Новому канцлеру Германии Фридриху Мерцу нужно приехать в Москву 9 мая, в День Победы, пишет газета Berliner Zeitung.
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"Новый канцлер должен напрямую встретиться с Путиным", — говорится в материале.
Обозреватель издания указал, что немецкому лидеру необходимо лично в пятницу поговорить с российским руководством как о мирном процессе на Украине, так и о двусторонних отношениях.
Во вторник председатель бундестага Юлия Клекнер объявила, что в первом туре за Мерца проголосовали 310 депутатов и он не набрал необходимого большинства для избрания канцлером. Он стал первым кандидатом в истории ФРГ, который не набрал достаточное количество голосов для избрания на эту должность после победы его партии на выборах и успешных коалиционных переговоров. По итогам второго голосования кандидатура Мерца получила 325 голосов, преодолев минимальный барьер.
В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.