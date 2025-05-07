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"Встретиться напрямую". В Германии предложили неожиданный план на 9 мая

"Встретиться напрямую". В Германии предложили неожиданный план на 9 мая - РИА Новости, 07.05.2025

"Встретиться напрямую". В Германии предложили неожиданный план на 9 мая

Новому канцлеру Германии Фридриху Мерцу нужно приехать в Москву 9 мая, в День Победы, пишет газета Berliner Zeitung. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T11:37:00+03:00

2025-05-07T11:37:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Новому канцлеру Германии Фридриху Мерцу нужно приехать в Москву 9 мая, в День Победы, пишет газета Berliner Zeitung."Новый канцлер должен напрямую встретиться с Путиным", — говорится в материале.Обозреватель издания указал, что немецкому лидеру необходимо лично в пятницу поговорить с российским руководством как о мирном процессе на Украине, так и о двусторонних отношениях. Автор публикации также подчеркнул, что Мерц в этот день может посетить различные мемориалы в Москве, посвященные памяти жертв войны.Во вторник председатель бундестага Юлия Клекнер объявила, что в первом туре за Мерца проголосовали 310 депутатов и он не набрал необходимого большинства для избрания канцлером. Он стал первым кандидатом в истории ФРГ, который не набрал достаточное количество голосов для избрания на эту должность после победы его партии на выборах и успешных коалиционных переговоров. По итогам второго голосования кандидатура Мерца получила 325 голосов, преодолев минимальный барьер.В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.

https://ria.ru/20250507/patriot-2015468198.html

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