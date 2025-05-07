https://ria.ru/20250507/parad-2015579840.html

Эстония закрыла воздушное пространство для полетов на Парад в Москву

Эстония закрыла воздушное пространство для полетов на Парад в Москву - РИА Новости, 07.05.2025

Эстония закрыла воздушное пространство для полетов на Парад в Москву

Эстония запретила Кубе и Бразилии использовать свое воздушное пространство для полетов в Москву на празднование 80-летия Победы 9 мая, сообщает... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T16:09:00+03:00

2025-05-07T16:09:00+03:00

2025-05-07T16:09:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

москва

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бразилия

александр вучич

си цзиньпин

луис инасиу лула да силва

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Эстония запретила Кубе и Бразилии использовать свое воздушное пространство для полетов в Москву на празднование 80-летия Победы 9 мая, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на главу эстонского МИД Магнуса Цахну. "Эстония ... запретила перелет в Москву или обратно VIP-рейсам из Кубы и Бразилии, и разрешение не будет выдаваться – или будет при необходимости приостановлено - ни одному VIP-рейсу, направляющемуся в Москву на празднования 9 мая", - отмечает телерадиокомпания со ссылкой на министра. Цахна подчеркнул, что Эстония исключает использование своего воздушного пространства для совершения полетов в Москву и из нее в рамках посещения парада в честь Дня Победы 9 мая. "Использование воздушного пространства Эстонии для полета в Москву на парад в честь 9 мая исключено, и Эстония не собирается каким-либо образом поддерживать проведение данного мероприятия", - цитирует министра телерадиокомпания. Ранее сербские СМИ сообщили, что власти Латвии и Литвы запретили перелет в воздушном пространстве страны самолета президента Сербии Александра Вучича на пути в Россию на празднование 80-летия Победы 9 мая. В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву помимо Мадуро планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.

https://ria.ru/20250506/ushakov-2015310001.html

https://ria.ru/20250507/vuchich-2015413782.html

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