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Президент Экваториальной Гвинеи Нгема Мбасого прибыл в Москву

Президент Экваториальной Гвинеи Нгема Мбасого прибыл в Москву - РИА Новости, 07.05.2025

Президент Экваториальной Гвинеи Нгема Мбасого прибыл в Москву

Президент Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обианг Нгема Мбасого прибыл в Москву на мероприятия по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T19:25:00+03:00

2025-05-07T19:25:00+03:00

2025-05-07T20:29:00+03:00

москва

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Президент Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обианг Нгема Мбасого прибыл в Москву на мероприятия по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.Самолет политика приземлился в столичном аэропорту "Внуково-2". В Москве он посетит памятные мероприятия, в частности, Парад Победы на Красной площади 9 мая.В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.

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