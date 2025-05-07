https://ria.ru/20250507/mid-2015460645.html

Мировые лидеры на 9 мая разделят эмоции россиян, заявили в МИД

Мировые лидеры на 9 мая разделят эмоции россиян, заявили в МИД - РИА Новости, 07.05.2025

Мировые лидеры на 9 мая разделят эмоции россиян, заявили в МИД

Лидеры государств мира, которые посетят Москву на День Победы, не просто будут участвовать в международном событии и дипломатическом мероприятии, а ещё смогут... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T09:59:00+03:00

2025-05-07T09:59:00+03:00

2025-05-07T09:59:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

москва

китай

венесуэла

мария захарова

си цзиньпин

николас мадуро

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Лидеры государств мира, которые посетят Москву на День Победы, не просто будут участвовать в международном событии и дипломатическом мероприятии, а ещё смогут разделить то ощущение, которое составляет значительную суть россиян как народа и страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мне кажется, когда мировые лидеры приедут к нам на парад Победы, они будут участвовать не только в международном событии, дипломатическом мероприятии, в историческом юбилее со всех точек зрения… Они приедут к нам разделить вот то наше ощущение, те наши эмоции, которые составляют значительную суть нас как народа и как страны", — сказала она в эфире радио Sputnik. В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.

https://ria.ru/20250506/putin-2015319098.html

москва

китай

венесуэла

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в мире, москва, китай, венесуэла, мария захарова, си цзиньпин, николас мадуро, 80-летие победы в великой отечественной войне