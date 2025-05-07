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Путин поблагодарил Мадуро за визит в Москву на 80-летие Победы - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:50 07.05.2025 (обновлено: 14:57 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/maduro-2015553863.html
Путин поблагодарил Мадуро за визит в Москву на 80-летие Победы
Путин поблагодарил Мадуро за визит в Москву на 80-летие Победы - РИА Новости, 07.05.2025
Путин поблагодарил Мадуро за визит в Москву на 80-летие Победы
Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность президенту Венесуэлы Николасу Мадуро за приезд в Россию на празднование 80-летия Победы. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T14:50:00+03:00
2025-05-07T14:57:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
россия
венесуэла
николас мадуро
владимир путин
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность президенту Венесуэлы Николасу Мадуро за приезд в Россию на празднование 80-летия Победы."Я очень благодарен вам за то, что вы нашли время и приехали на празднование Победы во Второй мировой войне. У нас мы называем эту войну Великой Отечественной войной", - сказал Путин во время официального визита президента Венесуэлы в Москву.Президент сердечно поприветствовал президента Мадуро и его делегацию.В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву помимо Мадуро планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
https://ria.ru/20250507/maduro-2015557136.html
https://ria.ru/20250507/maduro-2015556316.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, москва, россия, венесуэла, николас мадуро, владимир путин
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Россия, Венесуэла, Николас Мадуро, Владимир Путин
Путин поблагодарил Мадуро за визит в Москву на 80-летие Победы

Путин поблагодарил Мадуро за визит в Москву на празднование 80-летия Победы

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность президенту Венесуэлы Николасу Мадуро за приезд в Россию на празднование 80-летия Победы.
"Я очень благодарен вам за то, что вы нашли время и приехали на празднование Победы во Второй мировой войне. У нас мы называем эту войну Великой Отечественной войной", - сказал Путин во время официального визита президента Венесуэлы в Москву.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Мадуро рассказал о дружбе России и Венесуэлы
Вчера, 14:56
Президент сердечно поприветствовал президента Мадуро и его делегацию.
В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву помимо Мадуро планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Путин на встрече с Мадуро назвал 9 мая особым днем
Вчера, 14:54
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваРоссияВенесуэлаНиколас МадуроВладимир Путин
 
 
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