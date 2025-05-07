https://ria.ru/20250507/maduro-2015553863.html

Путин поблагодарил Мадуро за визит в Москву на 80-летие Победы

Путин поблагодарил Мадуро за визит в Москву на 80-летие Победы - РИА Новости, 07.05.2025

Путин поблагодарил Мадуро за визит в Москву на 80-летие Победы

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность президенту Венесуэлы Николасу Мадуро за приезд в Россию на празднование 80-летия Победы. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T14:50:00+03:00

2025-05-07T14:50:00+03:00

2025-05-07T14:57:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

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николас мадуро

владимир путин

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность президенту Венесуэлы Николасу Мадуро за приезд в Россию на празднование 80-летия Победы."Я очень благодарен вам за то, что вы нашли время и приехали на празднование Победы во Второй мировой войне. У нас мы называем эту войну Великой Отечественной войной", - сказал Путин во время официального визита президента Венесуэлы в Москву.Президент сердечно поприветствовал президента Мадуро и его делегацию.В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву помимо Мадуро планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.

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80-летие победы в великой отечественной войне, москва, россия, венесуэла, николас мадуро, владимир путин