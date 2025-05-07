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Песков: Кремль не планировал приглашать на 9 мая экс-лидеров других стран
Песков: Кремль не планировал приглашать на 9 мая экс-лидеров других стран - РИА Новости, 07.05.2025
Песков: Кремль не планировал приглашать на 9 мая экс-лидеров других стран
Кремль не планировал приглашать на юбилейные мероприятия по случаю Дня Победы бывших иностранных лидеров, которые живут в России, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T12:50:00+03:00
2025-05-07T12:50:00+03:00
2025-05-07T12:50:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Кремль не планировал приглашать на юбилейные мероприятия по случаю Дня Победы бывших иностранных лидеров, которые живут в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, таких планов не было", - сказал Песков журналистам на вопрос, планирует ли Кремль приглашать на парад Победы бывших иностранных лидеров Башара Асада и Виктора Януковича, которые проживают в России. В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Москва, Китай, Дмитрий Песков, Башар Асад, Виктор Янукович, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Песков: Кремль не планировал приглашать на 9 мая экс-лидеров других стран
Песков: Кремль не планировал приглашать на 9 мая экс-лидеров стран, живущих в РФ