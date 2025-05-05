В Москве прошла церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата
Делегации региональных землячеств возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата
© РИА Новости / Денис Гришкин | Перейти в медиабанкМогила Неизвестного солдата в Александровском саду
Могила Неизвестного солдата в Александровском саду. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Представители региональных землячеств возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве в понедельник в преддверии Дня Победы, передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии возложения приняли участие руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков, лидер российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Франц Клинцевич, заместитель председателя Общероссийской общественной организации "Ассамблея народов России" Игорь Круговых, советник мэра Москвы Владимир Зотов и президент союза армян России Ара Абрамян.
Также в возложении участвовало около 300 членов московского координационного совета региональных землячеств при правительстве Москвы.
Члены делегации возложили к могиле красные гвоздики и венки, почтили память воинов минутой молчания. После этого прозвучал гимн Российской Федерации.
В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьер Словакии Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.
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