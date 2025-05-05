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В Москве прошла церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:10 05.05.2025 (обновлено: 13:53 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/pamyat-2015012485.html
В Москве прошла церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата
В Москве прошла церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 05.05.2025
В Москве прошла церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата
Представители региональных землячеств возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве в понедельник в преддверии Дня... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T12:10:00+03:00
2025-05-05T13:53:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Представители региональных землячеств возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве в понедельник в преддверии Дня Победы, передает корреспондент РИА Новости.В церемонии возложения приняли участие руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков, лидер российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Франц Клинцевич, заместитель председателя Общероссийской общественной организации "Ассамблея народов России" Игорь Круговых, советник мэра Москвы Владимир Зотов и президент союза армян России Ара Абрамян.Также в возложении участвовало около 300 членов московского координационного совета региональных землячеств при правительстве Москвы.Члены делегации возложили к могиле красные гвоздики и венки, почтили память воинов минутой молчания. После этого прозвучал гимн Российской Федерации.В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьер Словакии Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Москва, Франц Клинцевич, Владимир Зотов, Ара Абрамян, Совет Федерации РФ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы
В Москве прошла церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата

Делегации региональных землячеств возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата

© РИА Новости / Денис Гришкин | Перейти в медиабанкМогила Неизвестного солдата в Александровском саду
Могила Неизвестного солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Денис Гришкин
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Могила Неизвестного солдата в Александровском саду. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Представители региональных землячеств возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве в понедельник в преддверии Дня Победы, передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии возложения приняли участие руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков, лидер российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Франц Клинцевич, заместитель председателя Общероссийской общественной организации "Ассамблея народов России" Игорь Круговых, советник мэра Москвы Владимир Зотов и президент союза армян России Ара Абрамян.
Также в возложении участвовало около 300 членов московского координационного совета региональных землячеств при правительстве Москвы.
Члены делегации возложили к могиле красные гвоздики и венки, почтили память воинов минутой молчания. После этого прозвучал гимн Российской Федерации.
В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьер Словакии Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
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