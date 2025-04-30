Отдых в Краснодарском крае 2025: лучшие пляжи на Черном и Азовском морях
Пляжи Краснодарского края
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Оглавление
- Пляжи Краснодарского края
- Пляжи Краснодарского края на карте
- Какие пляжи в Краснодарском крае
- Песчаные
- Галечные
- Галечно-песчаные
- Популярные пляжи
- Побережье Черного моря
- Сочи
- Геленджик
- Туапсе
- Ялта
- Евпатория
- Феодосия
- Побережье Азовского моря
- Ейск
- Голубицкая
- Тамань
- Какой пляж выбрать
- Для семей с детьми
- Для молодежи
- Для спокойного отдыха
- Рекомендации по отдыху на пляжах
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Сезон пляжного отдыха в Краснодарском крае в самом начале. Где отдохнуть на побережье курортов Черного и Азовского моря, лучшие песчаные, галечные и смешанные пляжи Краснодарского края с учётом последствий ЧС после крушения танкеров, куда отправиться с детьми, лучшие локации на карте, — в материале РИА Новости.
Пляжи Краснодарского края
Краснодарский край омывают Черное и Азовское моря. "Отдых в России в этом году считается оптимальным вариантом. Некоторые предпочитают экстремальные туры, например, на Байкал или Камчатку. Однако наиболее востребованными до сих пор остаются традиционные направления, к которым относятся и курорты Краснодарского края", — комментирует Константин Калинов, создатель платформы по аренде автомобилей Raddy.
Определяясь с местом отдыха, многие уделяют большое внимание характеру прибрежной зоны: песок или галька, многолюдно или нет.
Пляжи Краснодарского края на карте
Сориентироваться в многообразии пляжей поможет карта, на которой можно найти популярные локации:
Стоит обратить внимание, что пляжи Анапы в 2025 году закрыты из-за ЧС с крушением танкеров. Ведутся работы по расчистке акватории, дна, прибрежной зоны. По сообщению краевого оперштаба в Telegram-канале, на территории Анапы в зону ЧС попали все публичные пляжи. Это 141 пляж в Анапе и 9 пляжей в Темрюкском районе. В Темрюкском районе доступными для купания остаются порядка 130 км берега. "Это, например, пляжи ст. Тамань и п. Сенной в Таманском заливе, а также все побережье Азовского моря в границах Темрюкского района. От п. Ильич до ст. Голубицкой", – говорится в публикации.
Какие пляжи в Краснодарском крае
Краснодарский край уже зарекомендовал себя как круглогодичный курорт. "С начала года мы приняли свыше двух миллионов туристов, это на четыре4 процента больше, чем годом ранее, – сказал Александр Руппель, вице-губернатор Кубани. – Вместе с тем, примерно половина турпотока в регион приходится на летние месяцы – это период максимальной развертываемости номерного фонда. В этом году туристов будут принимать почти 11 тысяч средств размещения вместимостью более 630 тысяч мест. Фактически каждый шестой гостиничный номер в России находится в Краснодарском крае".
В туристической привлекательности региона большую роль играет теплый мягкий климат, который слегка различается на юге и севере края. На побережье Черного моря курортный сезон длится дольше: купаться в море начинают в апреле и заканчивают в октябре. В северных районах теплый период начинается позже и завершается раньше.
Песчаные
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже в поселке Пересыпь в Краснодарском крае
Отдыхающие на пляже в поселке Пересыпь в Краснодарском крае
Это самый редкий тип пляжей для Краснодарского края, но самый комфортный для отдыха с детьми. Песчаный пляж понравится любителям спокойного отдыха на теплом песке и прогулок по кромке моря. Например, можно было отдохнуть от повседневной суеты и насладиться спокойствием на небольших барханах рядом с Анапой. Сейчас публичные анапские пляжи закрыты.
"Пляжная линия Анапы от морского порта до центра города длиною в 13 км — это всё песчаный берег. У него есть ещё одно большое преимущество — неглубокий вход в море. Песочные пляжи с мелкой ракушкой есть в посёлках Пересыпь и Голубицкая, а также частично в Ейске на берегу Азовского моря", — комментирует Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор сервиса Суточно.ру.
Список лучших песчаных пляжей на Азовском море:
- пляж в Кучугурах;
- пляж в Должанской;
- Центральный пляж в Ейске;
- пляж в Голубицкой;
- пляж в поселке Пересыпь.
На побережье Черного моря лучшие песчаные пляжи:
- пляж санатория "Одиссея" в Лазаревском;
- Центральный пляж в Геленджике, Лермонтово;
- Джубгский пляж.
Галечные
Вид на поселок Кабардинка в Краснодарском крае
Говоря о Краснодарском крае, многие вспоминают покрытое гладкими камешками побережье. Места, где прозрачные волны омывают отполированную гальку, можно найти в Сочи. Хорошо оборудованные галечные пляжи есть и вблизи других курортных городов Черноморского побережья. По словам Юрия Кузнецова, мелкогалечные пляжи расположены в основном в поселке Лазаревское, в Адлере и Туапсе. Крупногалечные пляжи — в Геленджике, Новороссийске и Кабардинке.
Лучшие галечные пляжи Краснодарского края на Черном море перечислили эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru:
- "Ривьера" в Сочи;
- "Мандарин" в Адлере;
- "Олимпийский" возле Нижнеимеретинской набережной в Сочи;
- "Гренада" в Лазаревском;
- "Золотая бухта" в Анапе*;
- "Золотая бухта" в Анапе;
- "Лагуна" в Лазаревском;
- "Бархатные сезоны" в Сириусе;
- "Барракуда" в Адлере.
* В 2025 году пляж закрыт.
Галечно-песчаные
Галечно-песчаные пляжи с кремовым крупным песком, разноцветной галькой и россыпью целых или дробленых ракушек — визитная карточка сочинских курортов. Похожие участки побережья также есть в районе бухты Инал и Хосте. Здесь отдыхающие могут насладиться живописным пейзажем Кавказских гор и теплым чистым морем.
Популярные пляжи
© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкОтдыхающие катаются на кайтсерфинге в поселке Веселовка
Отдыхающие катаются на кайтсерфинге в поселке Веселовка
В Краснодарском крае сразу два южных моря России – Азовское и Черное, а это значит, что каждый турист сможет подобрать пляж по своим предпочтениям. Кому-то недостаточно просто моря, важна развитая инфраструктура и удобства. В этом случае Татьяна Канцур, руководитель контент отдела сервиса онлайн бронирований "Едем-в-Гости.ру", советует выбирать один из пляжей, удостоившихся международной награды "Голубой флаг".
"Вода близ этих пляжей отвечает международным стандартам качества, а сами пляжи благоустроены: работают кафе, туалеты, прокаты инвентаря, есть вышки спасателей, играет музыка — словом, есть все блага цивилизации. Согласно официальному сайту международной премии, таких пляжей в Краснодарском крае свыше 30, все они галечные и расположены на территории Большого Сочи", — говорит эксперт. Гостиницы Сочи в самом центре, возле пляжей "Голубой флаг", могут быть довольно дорогими, но есть и бюджетные варианты.
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Для любителей уединенного отдыха отлично подойдут дикие пляжи, где мало людей, но много камней, ракушек и топляка. Например, между озером Соленое и Черным морем необычный дикий пляж длиной около километра. Кавказские горы, которые начинают возвышаться за Анапой, не только делают пейзажи живописными, но и создают каменистые пляжи.
Побережье Черного моря
Краткий обзор пляжей известных курортов поможет сделать окончательный выбор перед поездкой.
Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкОтдыхающие загорают на пляже "Приморский" в центральном районе города Сочи
Отдыхающие загорают на пляже "Приморский" в центральном районе города Сочи
Отдых здесь выбирают из-за достопримечательностей и благоустроенных пляжей: "Маяк", "Ривьера", "Олимпийский парк". Все они оборудованы шезлонгами и зонтами для комфортного отдыха. Некоторые пляжи платные, что помогает контролировать поток посетителей. Глубина моря меняется плавно, поэтому здесь можно отдыхать с детьми.
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Геленджик
Крупный российский курорт располагает несколькими видами пляжей: благоустроенными и дикими, песчаными и галечными. Преобладают в Геленджике галечные пляжи. Песчаные, по большей части, создаются искусственно. Город находится в бухте, поэтому высоких волн в море нет. Константин Калинов рекомендует купаться на окраинах. Почти все пляжи располагают кафе, ресторанами и необходимыми для комфортного отдыха атрибутами.
Центральный пляж в Геленджике — полуторакилометровый песчаный берег с удивительно плавным входом в море. Это главный пляж города, поэтому там с инфраструктурой всё отлично. "Рядом возле причала пришвартованы белоснежные яхты и катера. По пляжу проложены деревянные дорожки, и в целом впечатления от этого места отдыха весьма приятные", — рассказывают эксперты сервиса Tvil.ru.
"Багамы" на улице Революционной — популярный модный пляж, где отдыхают молодые семьи с маленькими детьми и молодежные компании. Кое-где встречается мелкая галька, но в незначительном количестве. На морском дне иногда попадаются плоские камни. Есть бунгало, шезлонги, мини-бары с напитками, кафе, где можно пообедать. Словом всё, что нужно для комфортного отдыха. Пляж бесплатный. Это еще и отличное место, чтобы поиграть в пляжный волейбол.
"Если вас интересует кристально чистая вода, то лучше выехать за пределы Геленджика и купаться в его окрестностях — в основном на диких пляжах. Например, галечный пляж в Голубой бухте и песчаный пляж в Кабардинке", — говорит Татьяна Канцур. Также эксперт советует пляж "Факел" в Дивноморском, пляж поселка Криница, пляж пансионата "Кавказ", пляж "Бриз" на Тонком мысу, "Сады морей" и "2к19" на Толстом мысу.
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Туапсе
Туапсе — живописный курортный район с прибрежной полосой, растянувшейся на 90 км. Большинство пляжей здесь покрыты мелкой галькой или песчаником, по дороге на юго-восток галечный пляж постепенно становится песчаным. Центральный пляж с каменистым дном расположен на юго-востоке. Небольшой, но живописный Приморский пляж окружен высокими скалами и хвойными деревьями. Дикий пляж у скалы Киселева — визитная карточка Туапсинского района. Туристов привлекают завораживающие пейзажи и прозрачная вода. Отдых у моря можно сочетать с прогулками по историческим местам, путешествиям к водопадам, ущельям, скалам.
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Ялта
Все пляжи Ялты галечные. Самый популярный и благоустроенный Массандровский пляж — один из лучших в мире по чистоте воды и побережья, а также уровню безопасности. Зона отдыха разделена на семь секторов. Здесь есть все для комфортного отдыха, проходят музыкальные фестивали, дискотеки и другие мероприятия. Территория Центрального пляжа также разделена на несколько секторов, большой выбор водных аттракционов, кафе и столовые.
Евпатория
На побережье Евпатории более пятидесяти пляжей, они хорошо обустроены для отдыха: прокат шезлонгов, беседки, души, туалеты, точки общепита. Организованы традиционные пляжные и водные развлечения. Наиболее популярные места у отдыхающих — пляж “Геракл”, “Солярис”, “Лазурный берег”, “Оазис”.
Феодосия
Пляжи в Феодосии и окрестностях привлекают любителей активного отдыха и семьи с детьми. Любителям уединенного отдыха подойдут дикие пляжи. Лучшими считаются “Лазурный берег”, “Детский”, “Жемчужный”, “Баунти”. Здесь можно не только позагорать, поплавать в море, но и покататься на водном скутере, прогуляться на катере или подняться над морем на парашюте, провести вечер на открытой террасе.
Побережье Азовского моря
Для семейного и детского отдыха хорошо подходит побережье Азовского моря с песчаными пляжами, неглубоким входом в море и теплой водой.
В Темрюкском районе доступными для купания остаются порядка 130 км берега. "Это, например, пляжи ст. Тамань и п. Сенной в Таманском заливе, а также все побережье Азовского моря в границах Темрюкского района. От п. Ильич до ст. Голубицкой", – говорится в публикации оперштаба Краснодарского края от 19 апреля.
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Ейск
Центральный пляж в Ейске — приятное место для отдыха с желтым мелким песком, мягким на ощупь. Пляж маленький, это скорее площадка шириной 50 метров, чем береговая полоса. Кафе находятся в шаговой доступности. По соседству расположился небольшой аквапарк, что полезно, если приехали на отдых с детьми. Есть пункты проката. Стационарных тентов от солнца нет. Места много, есть площадки для пляжного футбола и волейбола. Есть пункты проката, и в целом место уютное, поскольку всё, что нужно, находится на расстоянии вытянутой руки. Глубина рядом с берегом по щиколотку.
Не менее популярен детский пляж Ейска. "Тут можно взять в аренду комфортные лежаки и зонтики, по всей линии пляжа расположены островки с фаст-фудом и едой в ЗОЖ-формате. На пляже есть детские надувные городки с батутами и водными горками, а также отдельно стоящие горки со спуском в море. Также можно покататься на пароходе, например, добраться на нём до "птичьего" острова, который находится рядом с Ейской косой", — отмечает Юрий Кузнецов.
Для тех, кто любит более активный отдых, в Ейске есть Молодежный пляж. Он находится в самом конце косы. Помимо чистой территории из удобств — возможность арендовать лежак и зонт, кабинки для переодевания, охраняемая парковка. Здесь открыты мини-бары, кафе и фаст-фуды. На пляже играет популярная музыка, которая создает особую атмосферу.
Отдыхающие в Евпатории
Голубицкая
"Морской бриз" в Голубицкой — главный пляж станицы. Его покрывает песок с примесью мелкого оранжевого и перламутрового ракушечника. Там приятно отдыхать еще и потому, что морское дно тоже мягко и приятно на ощупь, никаких камней. Глубина увеличивается постепенно, возле берега есть полоса шириной примерно 3-4 метра, в которой комфортная для детей незначительная глубина. Вода поэтому прогревается быстро.
Кроме того, как отмечают эксперты Tvil.ru, Азовское море в принципе теплее Черного, хотя находится севернее. Кстати, там нет опасных течений и сильных волн. Инфраструктура качественная: с медиками, постом спасателей, душевыми, туалетами, кабинками для переодевания, водными аттракционами.
Константин Калинов дополняет, что на окраинах Голубицкой находятся дикие пляжи, к которым можно подъехать на автомобиле. Есть места и для палаточных лагерей. Эксперт отмечает, что оптимальным вариантом в 2025 году является автомобильное путешествие на курорты Краснодарского края. Даже если у вас нет собственной машины, вы всегда можете арендовать ее, используя сервис объявлений от каршеринговых служб всех городов России.
Протяженность Должанской косы свыше 17 километров. Ее берег с одной стороны омывается Азовским морем, а с другой — заливом. Встречаются здесь и обустроенные пляжи из ракушечника, где отдыхающим доступны различные услуги и развлечения, а также абсолютно дикие участки, куда едут ради уникальной природы. Доступ на все пляжи станицы Должанская свободный.
Пляж поселка Пересыпь граничит с песчаными пляжами Голубицкой. Глубина моря меняется плавно, поэтому купаться здесь могут даже дети. Лучше всего обустроен Центральный пляж. На остальных также есть раздевалки, кафе и шезлонги. Условия в гостевых домах разные. Кемпинги для дикого или комфортного отдыха имеют удобные подъездные пути.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на пляжи в районе поселков Пересыпь и За Родину в Краснодарском крае
Вид на пляжи в районе поселков Пересыпь и За Родину в Краснодарском крае
Тамань
Кучугуры — небольшой курортный поселок на окраине Таманского полуострова. Прежде всего, отдыхающие ценят песчано-ракушечниковые пляжи, плавную смену глубины моря, пологие заходы. Инфраструктура построена так, что здесь удобно отдыхать как взрослым, так и детям. Почти все пляжные кафе предлагают детское меню, полноценные горячие обеды. Однако больше всего Кучугуры нравятся любителям дикого отдыха. Неблагоустроенный пляж тянется на 2 км до вулкана Пекло и Пересыпи.
"Пляж там великолепный, но, как и большинство мест для купания в Азовском море, причем не только в Краснодарском крае, но и в Крыму, инфраструктуры не имеет. Туда нужно ехать на своём автомобиле, везти тенты, лежаки, пляжные зонты, — отмечают эксперты. — В Кучугурах превосходная природная база: глубокий песок на пляже, барханы, песчаное дно, глубина которого увеличивается плавно. Любят это место ещё и за большие волны". С маленькими детьми можно отдыхать здесь только, когда море спокойное. Из-за отсутствия удобств в Кучугуры приезжает гораздо меньше людей, чем в ту же Голубицкую. Это бесспорно плюс, если хочется нежиться под солнцем и слышать только шум волн".
Какой пляж выбрать
Очень приятно купаться в станице Голубицкой или в Кучугурах, — делится впечатлениями Николай Табашников, главный редактор телеканала "Моя Планета". — Немаловажный бонус — расположенные неподалеку грязевые вулканы с целебной грязью. В них нужно непременно окунуться. Лучше добраться до настоящих вулканов, диких. В них и грязь ценнее, и народу меньше. Да и платить не придется. А еще можно взять с собой домой запас. Как раз один такой есть прямо на берегу моря в километре к западу от поселка Кучугуры. Важно помнить, грязь не так прогревается, как море, в ней прохладно, зато потом так приятно погреться в теплом море и смыть ее. А еще посетить раскопки и музей античной Фанагории в станице Сенная. Там же делают превосходные игристые вина. В жаркий летний день это бесценно".
Для семей с детьми
Центральный пляж в Лермонтово — его ещё называют "Золотым берегом"— хорошее место для отдыха с маленькими детьми. Дело в том, что море спокойное, а глубина на протяжении примерно пяти метров незначительная, там безопасно купаться ребенку. В плане инфраструктуры есть весь набор: зонты, лежаки, спасатели, закусочные, лавки мороженщиков, душевые. Пляж широкий, поэтому всегда найдётся место для всех.
Пляж "Золотой берег" в Лермонтово находится между курортными поселками Лермонтово и Новомихайловское. Длина пляжа из песка — 1500 метров. Вход в море пологий, но через несколько метров в море появляются валуны.
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Центральный пляж Джубги — широкое побережье, протяженностью около 800 метров, имеет разнородное покрытие: каменистая крошка и мелкая галька. В силу близости к центру и развитой инфраструктуры он в особенности популярен среди отдыхающих, в том числе с детьми. Есть прокат катамаранов и водных скутеров, на набережной также располагается аквапарк, батуты и надувные горки. В окрестностях пляжа есть кафе и бары, уютный ресторан.
Протяженность пляжей Адлера — самого южного района Сочи — составляет около 14 км. Большая часть представлена галечными пляжами: "Барракуда", "Бархатные сезоны", "Мандарин". "Можно встретить небольшие области с темным песком на пляжах “Огонек” или “Чайка”. Завозной песок есть только на “Волне”, однако обустроенного выхода к морю нет: можно входить в воду только с плит. Морское побережье отделено от города дорогой. Железнодорожная ветка не проходит через Имеретинский район и вид моря не испорчен заграждениями. Пляжи здесь чище, однако, и глубина меняется резче", — рассказывает Константин Калинов.
Люди отдыхают на пляже в Анапе
Для молодежи
Молодежный отдых сосредоточен в Центральном Сочи и Адлере, где созданы все условия для активного отдыха: зоны нетворкинга, фуд-корты, клубы, вечеринки.
Пляж, расположенный на берегу Чёрного моря в поселке Агой, имеет одноименное название. Особенностью этого места является кристально чистая вода, благодаря чему просматривается дно моря даже на глубине свыше трёх метров. Рядом с пляжем есть рынок, на котором можно купить все необходимое: фрукты, овощи, готовую еду, прохладительные напитки, пляжные принадлежности и одежду.
Все пляжи Лоо оборудованы необходимым для комфортного отдыха: шезлонги, душевые кабинки, туалеты. Также есть бары, рестораны, пункты проката, магазины. Галечные пляжи чередуются с песчаными. Дикие пляжи небольшие, они регулярно убираются. Пляж Нижней Хобзы отделен от железной дороги узкой лесополосой.
Прасковеевка и Джанхот — пляжи этих районов расположились между гор. От Джанхота до урочища Голубая Бездна на протяжении полутора километров есть дикие каменистые пляжи с красивейшими пейзажами. Пляжная зона возле каждого поселка представляет собой широкую галечную полосу, где обустроены места для отдыха. И есть кафе с полноценным меню. Глубина моря меняется быстро, это важно учитывать.
Для спокойного отдыха
Для любителей уединенного отдыха в Краснодарском крае есть множество мест, где бывает мало людей, отсутствует инфраструктура и шумные развлечения. "В Кабардинке понравится любителям спокойного отдыха. Море теплое и чистое, на побережье расположено несколько детских лагерей. На границе с Новороссийском вы найдете дикие живописные места со скалами, чередующиеся с современными пляжами. Центральный пляж расположен возле Цемесской бухты. В сезон отдыха здесь слишком много народа. Однако туристов привлекает широкий ассортимент развлекательных услуг", — отмечает Константин Калинов.
Рекомендации по отдыху на пляжах
Пляжный сезон в Краснодарском крае будет продолжаться до конца сентября-начала октября. Чтобы провести отпуск с комфортом необходимо:
- оценить доступность и оборудование пляжа: возможность добраться на транспорте или пешком, наличие инфраструктуры;
- купаться только в специально отведенных местах, не заплывать за буйки, соблюдать рекомендации службы спасателей;
- стараться не находиться на открытом солнце в пиковое время и использовать защитные средства, чтобы избежать солнечных ожогов;
- не оставлять детей без присмотра ни на суше, ни на воде;
- не брать с собой скоропортящиеся продукты и не покупать еду в местах несанкционированной торговли;
- соблюдать правила пользования плавательными средствами;
- не брать на пляж ценные вещи во избежание их пропажи.
- убирать за собой мусор в специально отведенные места.