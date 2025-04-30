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Многие главы государств разделяют важность праздника Победы, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:11 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/peskov-2014306551.html
Многие главы государств разделяют важность праздника Победы, заявил Песков
Многие главы государств разделяют важность праздника Победы, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025
Многие главы государств разделяют важность праздника Победы, заявил Песков
Значительное число зарубежных лидеров будет в Москве вместе с президентом России Владимиром Путиным на торжествах по случаю 80-летия Победы, заявил... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:11:00+03:00
2025-04-30T12:11:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
москва
казань
владимир путин
дмитрий песков
си цзиньпин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Значительное число зарубежных лидеров будет в Москве вместе с президентом России Владимиром Путиным на торжествах по случаю 80-летия Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Пресс-секретарь выступает в среду с лекцией "Освобождение мира от нацизма. Роль СССР" на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона. "В дни праздника вместе с Путиным будет очень значительное количество глав государств и правительств из самых разных регионов мира. Это говорит о том, что очень многие главы государств и правительств разделяют важность этого праздника и разделяют нашу гордость за эту Победу, за Победу над нацизмом. И, конечно, это говорит о том, что Россия имеет действительно не просто союзников, но имеет очень много стран, которые близки по духу к нашей идеологии, к нашему мировоззрению. И, наверное, это самая лучшая возможность для того, чтобы дальше выстраивать те самые отношения, основанные на взаимном уважении, взаимной выгоде и готовности учитывать озабоченности друг друга. Это то как раз, о чем все время говорит Путин", - сказал Песков журналистам. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с понедельника по среду на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В столице марафон организован в музее Победы на Поклонной горе. В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также премьер Индии Нарендра Моди, глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
https://ria.ru/20250425/peskov-2013502805.html
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россия, москва, казань, владимир путин, дмитрий песков, си цзиньпин, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва, Казань, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Си Цзиньпин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество
Многие главы государств разделяют важность праздника Победы, заявил Песков

Песков: многие главы государств разделяют важность Победы над нацизмом

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВоенный парад, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Военный парад, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Значительное число зарубежных лидеров будет в Москве вместе с президентом России Владимиром Путиным на торжествах по случаю 80-летия Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь выступает в среду с лекцией "Освобождение мира от нацизма. Роль СССР" на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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"В дни праздника вместе с Путиным будет очень значительное количество глав государств и правительств из самых разных регионов мира. Это говорит о том, что очень многие главы государств и правительств разделяют важность этого праздника и разделяют нашу гордость за эту Победу, за Победу над нацизмом. И, конечно, это говорит о том, что Россия имеет действительно не просто союзников, но имеет очень много стран, которые близки по духу к нашей идеологии, к нашему мировоззрению. И, наверное, это самая лучшая возможность для того, чтобы дальше выстраивать те самые отношения, основанные на взаимном уважении, взаимной выгоде и готовности учитывать озабоченности друг друга. Это то как раз, о чем все время говорит Путин", - сказал Песков журналистам.
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с понедельника по среду на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В столице марафон организован в музее Победы на Поклонной горе.
В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также премьер Индии Нарендра Моди, глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияМоскваКазаньВладимир ПутинДмитрий ПесковСи Цзиньпин80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбщество
 
 
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