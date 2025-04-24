https://ria.ru/20250424/prazdnik-2013045976.html

24 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 24 апреля в России и в мире по календарю

24 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Международный день солидарности молодежи, день рождения газировки, профессиональный праздник девушек, неравнодушных к информационным технологиям - эти и другие... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T05:00:00+03:00

2025-04-24T05:00:00+03:00

2025-04-24T05:00:00+03:00

россия

какой сегодня праздник

праздники

религиозные праздники

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900436627_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_e829dcc2d4cb8dd170cfe556dad47cab.jpg

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Международный день солидарности молодежи, день рождения газировки, профессиональный праздник девушек, неравнодушных к информационным технологиям - эти и другие значимые поводы приходятся на 24 апреля 2025 года. Какой сегодня праздник в России и в мире, что можно делать и какие запреты действуют - в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииНациональных или значимых профессиональных праздников на этот день в нашей стране не отмечается, однако для верующих россиян 24 апреля связано с целым рядом дней памяти.Церковный праздникПо православному календарю на 24 апреля ежегодно выпадает день памяти священномученика Антипы, епископа Пергамского. Он известен как ученик Иоанна Богослова и епископ Пергамской Церкви в период царствования Нерона. Защищая христианскую веру, он был подвергнут язычниками жестоким мучениям и в конце концов погиб.В этот же день вспоминают и судьбы преподобных Иакова Железноборовского вместе с его сподвижником Иаковом Брылеевским. До наших дней дошло совсем немного сведений о них: известно, что первый был учеником Сергия Радонежского, а второй основал Брылеевскую пустынь.Также в этот день отмечаются дни памяти:Народный праздникВ народном календаре 24 апреля получило имя “Антип Водогон”: в большинстве случаев именно на этот день выпадал пик весеннего половодья. “Антип воду распустил” - нередко говорилось в народе, а если, вопреки приметам, реки к этой дате были по-прежнему скованы льдом, это значило, что грядущее лето будет неблагополучным, да и на богатый урожай рассчитывать не стоит.В этот день крестьяне старались воздержаться от любых работ в поле. В 24 апреля также старались не ходить из опасений повстречать только-только проснувшегося медведя.Верили наши предки и в то, что на Антипа не стоит стирать детские вещи (можно “смыть” здоровье чада), даже во время генеральной уборки мыть окна (злые духи могли заглянуть в окно), а также считать деньги женщинам в положении. Дождь в эту дату предвещал хороший урожай грибов.Какой сегодня праздник в миреМеждународный день солидарности молодежи каждый год отмечается 24 апреля. Инициатором праздника, который должен привлечь внимание к правам и интересам молодых людей по всему миру, стала Всемирная федерация демократической молодежи, а впервые праздник отметили в 1957 году.А вот дата празднования Международного дня “Девушки в ИКТ” ежегодно меняется, так как выпадает на четвертый по счету апрельский четверг. Свою историю этот праздник ведет с 2011 года, и его главная задача - установить равные права для представительниц прекрасного пола в этой сфере.Выпадает на 24 апреля и Всемирный день защиты лабораторных животных, учрежденный в 1979 году. Именно в этот день на свет появился известный зоозащитник Хью Даудинг, выступавший против любых опытов с участием животных.Также 24 апреля в мире стартует и Всемирная неделя иммунизации. Ее цель - напомнить как можно большему числу людей о важности вакцинации, а девизом в 2025 году выбран лозунг “Добиться иммунизации для всех – в наших силах”.Памятные даты в истории1833 год - запатентована первая в мире газировка;1938 год - состоялась премьера комедии Григория Александрова "Волга, Волга";1946 год - первые полеты советских летчиков-испытателей на реактивных самолетах МиГ-9 и Як-15;1990 год - состоялся запуск первого орбитального телескопа “Хаббл”.Кто родился 24 апреля из знаменитостейВ этот же день появились на свет:ИмениныСвои именины в этот день отмечают Ефим, Прохор и Петр, а также Яков, Тихон, Иван и другие.

https://ria.ru/20250424/may-1855644309.html

https://ria.ru/20250421/kalendar-1984676783.html

https://ria.ru/20210424/molodezh-1729452655.html

https://ria.ru/20210424/zhivotnye-1729457424.html

https://ria.ru/20170424/1492755161.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, какой сегодня праздник, праздники, религиозные праздники