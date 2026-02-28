Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, будет ли в марте четырехдневная рабочая неделя - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:20 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/nedelya-2077326512.html
Россиянам рассказали, будет ли в марте четырехдневная рабочая неделя
Россиянам рассказали, будет ли в марте четырехдневная рабочая неделя - РИА Новости, 28.02.2026
Россиянам рассказали, будет ли в марте четырехдневная рабочая неделя
После продолжительных праздников в честь 8 Марта россиян ждет короткая четырехдневная рабочая неделя с 10 по 13 марта, сообщил РИА Новости глава комитета... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T03:20:00+03:00
2026-02-28T03:20:00+03:00
общество
ярослав нилов
госдума рф
праздники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846372332_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_2c793e9a1c941a10c4122eac5569e8c9.jpg
https://ria.ru/20260227/puteshestviya-2076717727.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846372332_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_27ca7de03d5acfc8a78e72898b76970f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ярослав нилов, госдума рф, праздники
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ, Праздники
Россиянам рассказали, будет ли в марте четырехдневная рабочая неделя

РИА Новости: россиян с 10 по 13 марта ждет четырехдневная рабочая неделя

CC0 / / Мужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
CC0 / /
Мужчина работает за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. После продолжительных праздников в честь 8 Марта россиян ждет короткая четырехдневная рабочая неделя с 10 по 13 марта, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"В связи с переносом выходного дня с воскресенья 8 марта на понедельник 9 марта, рабочая неделя начнется только во вторник, 10 марта, и продлится четыре дня - до пятницы, 13 марта, включительно", - рассказал Нилов.
Парламентарий пояснил, что такая организация рабочего времени после праздников является стандартной практикой, позволяющей плавно вернуться к рабочему ритму и эффективно распределить нагрузку.
Он напомнил, что выходные в связи с празднованием Международного женского дня продлятся с 7 по 9 марта.
Цветение мимозы в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Куда поехать на 8 Марта: самые популярные и атмосферные места России
Вчера, 08:00
 
ОбществоЯрослав НиловГосдума РФПраздники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала