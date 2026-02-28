Россиянам рассказали, будет ли в марте четырехдневная рабочая неделя

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. После продолжительных праздников в честь 8 Марта россиян ждет короткая четырехдневная рабочая неделя с 10 по 13 марта, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"В связи с переносом выходного дня с воскресенья 8 марта на понедельник 9 марта, рабочая неделя начнется только во вторник, 10 марта, и продлится четыре дня - до пятницы, 13 марта, включительно", - рассказал Нилов

Парламентарий пояснил, что такая организация рабочего времени после праздников является стандартной практикой, позволяющей плавно вернуться к рабочему ритму и эффективно распределить нагрузку.