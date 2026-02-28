https://ria.ru/20260228/nedelya-2077326512.html
Россиянам рассказали, будет ли в марте четырехдневная рабочая неделя
Россиянам рассказали, будет ли в марте четырехдневная рабочая неделя - РИА Новости, 28.02.2026
Россиянам рассказали, будет ли в марте четырехдневная рабочая неделя
После продолжительных праздников в честь 8 Марта россиян ждет короткая четырехдневная рабочая неделя с 10 по 13 марта, сообщил РИА Новости глава комитета... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T03:20:00+03:00
2026-02-28T03:20:00+03:00
2026-02-28T03:20:00+03:00
общество
ярослав нилов
госдума рф
праздники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846372332_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_2c793e9a1c941a10c4122eac5569e8c9.jpg
https://ria.ru/20260227/puteshestviya-2076717727.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846372332_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_27ca7de03d5acfc8a78e72898b76970f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ярослав нилов, госдума рф, праздники
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ, Праздники
Россиянам рассказали, будет ли в марте четырехдневная рабочая неделя
РИА Новости: россиян с 10 по 13 марта ждет четырехдневная рабочая неделя
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. После продолжительных праздников в честь 8 Марта россиян ждет короткая четырехдневная рабочая неделя с 10 по 13 марта, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"В связи с переносом выходного дня с воскресенья 8 марта на понедельник 9 марта, рабочая неделя начнется только во вторник, 10 марта, и продлится четыре дня - до пятницы, 13 марта, включительно", - рассказал Нилов
.
Парламентарий пояснил, что такая организация рабочего времени после праздников является стандартной практикой, позволяющей плавно вернуться к рабочему ритму и эффективно распределить нагрузку.
Он напомнил, что выходные в связи с празднованием Международного женского дня продлятся с 7 по 9 марта.