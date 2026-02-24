В России началась короткая рабочая неделя

«

"Россияне 24 февраля возвращаются к работе после трехдневных выходных, приуроченных к Дню защитника Отечества. Поскольку праздничный день пришелся на понедельник, рабочая неделя будет сокращенной и после нее последуют стандартные выходные", — сказала она.