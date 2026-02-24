Рейтинг@Mail.ru
24.02.2026
В России началась короткая рабочая неделя
00:21 24.02.2026
В России началась короткая рабочая неделя
В России после трехдневных выходных началась короткая рабочая неделя, сообщила РИА Новости эксперт президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.
Сотрудница в офисе
Сотрудница в офисе. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В России после трехдневных выходных началась короткая рабочая неделя, сообщила РИА Новости эксперт президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.
"Россияне 24 февраля возвращаются к работе после трехдневных выходных, приуроченных к Дню защитника Отечества. Поскольку праздничный день пришелся на понедельник, рабочая неделя будет сокращенной и после нее последуют стандартные выходные", — сказала она.
Собеседница агентства напомнила, что следующие длинные выходные ожидаются уже в начале наступающего месяца, так как Международный женский день, 8 марта, выпадает на воскресенье.
Всего в феврале 2026 года 19 рабочих дней.
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
24 сентября 2025, 17:10
 
