В России началась короткая рабочая неделя
В России началась короткая рабочая неделя
В России после трехдневных выходных началась короткая рабочая неделя, сообщила РИА Новости эксперт президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.
россия
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В России после трехдневных выходных началась короткая рабочая неделя, сообщила РИА Новости эксперт президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.
"Россияне 24 февраля возвращаются к работе после трехдневных выходных, приуроченных к Дню защитника Отечества. Поскольку праздничный день пришелся на понедельник, рабочая неделя будет сокращенной и после нее последуют стандартные выходные", — сказала она.
Собеседница агентства напомнила, что следующие длинные выходные ожидаются уже в начале наступающего месяца, так как Международный женский день, 8 марта, выпадает на воскресенье.
Всего в феврале 2026 года 19 рабочих дней.