Какой сегодня праздник: что отмечают 24 апреля в России и в мире по календарю
05:00 24.04.2025
24 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 24 апреля в России и в мире по календарю
24 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Международный день солидарности молодежи, день рождения газировки, профессиональный праздник девушек, неравнодушных к информационным технологиям - эти и другие... РИА Новости, 15.10.2025
Главная / Праздники

24 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Международный день солидарности молодежи, день рождения газировки, профессиональный праздник девушек, неравнодушных к информационным технологиям - эти и другие значимые поводы приходятся на 24 апреля 2025 года. Какой сегодня праздник в России и в мире, что можно делать и какие запреты действуют - в материале РИА Новости.
Календарь праздников — 2025. Май
Майские праздники 2025: сколько дней отдыхаем и когда на работу
25 мая, 13:34

Какой сегодня праздник в России

Национальных или значимых профессиональных праздников на этот день в нашей стране не отмечается, однако для верующих россиян 24 апреля связано с целым рядом дней памяти.

Церковный праздник

По православному календарю на 24 апреля ежегодно выпадает день памяти священномученика Антипы, епископа Пергамского. Он известен как ученик Иоанна Богослова и епископ Пергамской Церкви в период царствования Нерона. Защищая христианскую веру, он был подвергнут язычниками жестоким мучениям и в конце концов погиб.
В этот же день вспоминают и судьбы преподобных Иакова Железноборовского вместе с его сподвижником Иаковом Брылеевским. До наших дней дошло совсем немного сведений о них: известно, что первый был учеником Сергия Радонежского, а второй основал Брылеевскую пустынь.
Также в этот день отмечаются дни памяти:
  • святителя Варсонофия, епископа Тверского;
  • мучеников Прокесса и Мартиниана;
  • преподобного Фармуфия Египетского;
  • преподобного Иоанна Солунского (Фессалоникийского), который был учеником преподобного Григория Декаполита;
  • святителя Каллиника Черникского;
  • священномученика Николая Гаварина, пресвитера.
Распятие в руках священнослужителя - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Церковный календарь на каждый день: православные праздники и важные даты
15 октября, 16:37

Народный праздник

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПодтопления во Владимирской области
Какой сегодня праздник: 24 апреля. Антип Водогон - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Подтопления во Владимирской области
В народном календаре 24 апреля получило имя “Антип Водогон”: в большинстве случаев именно на этот день выпадал пик весеннего половодья. “Антип воду распустил” - нередко говорилось в народе, а если, вопреки приметам, реки к этой дате были по-прежнему скованы льдом, это значило, что грядущее лето будет неблагополучным, да и на богатый урожай рассчитывать не стоит.
В этот день крестьяне старались воздержаться от любых работ в поле. В 24 апреля также старались не ходить из опасений повстречать только-только проснувшегося медведя.
Верили наши предки и в то, что на Антипа не стоит стирать детские вещи (можно “смыть” здоровье чада), даже во время генеральной уборки мыть окна (злые духи могли заглянуть в окно), а также считать деньги женщинам в положении. Дождь в эту дату предвещал хороший урожай грибов.

Какой сегодня праздник в мире

Международный день солидарности молодежи каждый год отмечается 24 апреля. Инициатором праздника, который должен привлечь внимание к правам и интересам молодых людей по всему миру, стала Всемирная федерация демократической молодежи, а впервые праздник отметили в 1957 году.
Девушки исполняют молодежный танец во время празднования Дня молодежи во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
Международный день солидарности молодежи
24 апреля 2021, 04:33
А вот дата празднования Международного дня “Девушки в ИКТ” ежегодно меняется, так как выпадает на четвертый по счету апрельский четверг. Свою историю этот праздник ведет с 2011 года, и его главная задача - установить равные права для представительниц прекрасного пола в этой сфере.
Выпадает на 24 апреля и Всемирный день защиты лабораторных животных, учрежденный в 1979 году. Именно в этот день на свет появился известный зоозащитник Хью Даудинг, выступавший против любых опытов с участием животных.
Демонстрация активистов в Париже во время Всемирного дня защиты лабораторных животных - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
Всемирный день защиты лабораторных животных
24 апреля 2021, 03:22
Также 24 апреля в мире стартует и Всемирная неделя иммунизации. Ее цель - напомнить как можно большему числу людей о важности вакцинации, а девизом в 2025 году выбран лозунг “Добиться иммунизации для всех – в наших силах”.

Памятные даты в истории

1833 год - запатентована первая в мире газировка;
1938 год - состоялась премьера комедии Григория Александрова "Волга, Волга";
1946 год - первые полеты советских летчиков-испытателей на реактивных самолетах МиГ-9 и Як-15;
1990 год - состоялся запуск первого орбитального телескопа “Хаббл”.

Кто родился 24 апреля из знаменитостей

В этот же день появились на свет:
  • поэт, писатель и литературный критик Роберт Пенн Уоррен (1905 год);
  • актриса и певица Барбра Стрейзанд (1942 год);
Певица и актриса Барбра Стрейзанд. Архив - РИА Новости, 1920, 24.04.2017
Биография Барбры Стрейзанд
24 апреля 2017, 06:54
  • известный модельер и основатель одноименного модного дома Жан-Поль Готье (1952 год);
  • гимнастка, чемпионка мира и Европы Ирина Чащина (1982 год).

Именины

Свои именины в этот день отмечают Ефим, Прохор и Петр, а также Яков, Тихон, Иван и другие.
