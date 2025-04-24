24 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Международный день солидарности молодежи, день рождения газировки, профессиональный праздник девушек, неравнодушных к информационным технологиям - эти и другие значимые поводы приходятся на 24 апреля 2025 года. Какой сегодня праздник в России и в мире, что можно делать и какие запреты действуют - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

Национальных или значимых профессиональных праздников на этот день в нашей стране не отмечается, однако для верующих россиян 24 апреля связано с целым рядом дней памяти.

Церковный праздник

По православному календарю на 24 апреля ежегодно выпадает день памяти священномученика Антипы, епископа Пергамского. Он известен как ученик Иоанна Богослова и епископ Пергамской Церкви в период царствования Нерона. Защищая христианскую веру, он был подвергнут язычниками жестоким мучениям и в конце концов погиб.

В этот же день вспоминают и судьбы преподобных Иакова Железноборовского вместе с его сподвижником Иаковом Брылеевским. До наших дней дошло совсем немного сведений о них: известно, что первый был учеником Сергия Радонежского, а второй основал Брылеевскую пустынь.

Также в этот день отмечаются дни памяти:

мучеников Прокесса и Мартиниана;

преподобного Фармуфия Египетского;

святителя Каллиника Черникского; священномученика Николая Гаварина, пресвитера.

Народный праздник

В народном календаре 24 апреля получило имя “Антип Водогон”: в большинстве случаев именно на этот день выпадал пик весеннего половодья. “Антип воду распустил” - нередко говорилось в народе, а если, вопреки приметам, реки к этой дате были по-прежнему скованы льдом, это значило, что грядущее лето будет неблагополучным, да и на богатый урожай рассчитывать не стоит.

В этот день крестьяне старались воздержаться от любых работ в поле. В 24 апреля также старались не ходить из опасений повстречать только-только проснувшегося медведя.

Верили наши предки и в то, что на Антипа не стоит стирать детские вещи (можно “смыть” здоровье чада), даже во время генеральной уборки мыть окна (злые духи могли заглянуть в окно), а также считать деньги женщинам в положении. Дождь в эту дату предвещал хороший урожай грибов.

Какой сегодня праздник в мире

Международный день солидарности молодежи каждый год отмечается 24 апреля. Инициатором праздника, который должен привлечь внимание к правам и интересам молодых людей по всему миру, стала Всемирная федерация демократической молодежи, а впервые праздник отметили в 1957 году.

А вот дата празднования Международного дня “Девушки в ИКТ” ежегодно меняется, так как выпадает на четвертый по счету апрельский четверг. Свою историю этот праздник ведет с 2011 года, и его главная задача - установить равные права для представительниц прекрасного пола в этой сфере.

Выпадает на 24 апреля и Всемирный день защиты лабораторных животных, учрежденный в 1979 году. Именно в этот день на свет появился известный зоозащитник Хью Даудинг, выступавший против любых опытов с участием животных.

Также 24 апреля в мире стартует и Всемирная неделя иммунизации. Ее цель - напомнить как можно большему числу людей о важности вакцинации, а девизом в 2025 году выбран лозунг “Добиться иммунизации для всех – в наших силах”.

Памятные даты в истории

1833 год - запатентована первая в мире газировка;

1938 год - состоялась премьера комедии Григория Александрова "Волга, Волга";

1946 год - первые полеты советских летчиков-испытателей на реактивных самолетах МиГ-9 и Як-15;

1990 год - состоялся запуск первого орбитального телескопа “Хаббл”.

Кто родился 24 апреля из знаменитостей

В этот же день появились на свет:

поэт, писатель и литературный критик Роберт Пенн Уоррен (1905 год);

известный модельер и основатель одноименного модного дома Жан-Поль Готье (1952 год);

гимнастка, чемпионка мира и Европы Ирина Чащина (1982 год).

Именины