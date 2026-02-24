https://ria.ru/20260224/maslenitsa-2076410545.html
Свыше 311 тысяч человек отпраздновали Масленицу в парках Подмосковья
2026-02-24T14:39:00+03:00
2026
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Более 311 тысяч человек посетили общеобластное мероприятие "Солнечная Масленица" в 97 парках Подмосковья 21 и 22 февраля, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Гости приняли участие в игровых программах со скоморохами и театрализованных шествиях, покорили масленичные столбы, посетили концертные программы и традиционное сжигание чучела Масленицы.
Например, в Городском парке городского округа Шаховская прошли богатырские состязания и уличное представление с ростовыми куклами и марионетками. Гости приняли участие в конкурсе на лучшее чучело Масленицы и посетили праздничный концерт.
В Свердловском парке в Лосино-Петровском городском округе посетителей ждали концертная программа "Гуляй, народ, Масленица идет!", театрализованное шествие, кукольное представление "Петрушины небылицы" и квест-игра "Охота за масленичными сокровищами".
В Парке Захарово в Одинцовском городском округе показали кукольный спектакль "Как звери Масленицу встречали", провели творческие мастер-классы, народные игры и забавы, конкурс кукол Маслениц и тактическую игру "Лазертаг". В музыкальной программе участвовали дуэт баянистов "Баян Микс", группа "Матреха" и фолк-ансамбль "Любо-мило".
Также в Городском парке Кашире посетители приняли участие в спортивных забавах "Русские удальцы", мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству. Гости побывали на театрализованном концерте, выставке Маслен и праздничном сожжении чучела Масленицы.
В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске прошли состязания для детей и взрослых, открылись "Аллея масленичных чудес" и ярмарка народных промыслов. Все желающие прокатились на старинном русском аттракционе "Закрутиха", посетили концертную программу и покорили традиционный "Масленичный столб".
Мероприятия организованы при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации "Московская областная дирекция по развитию парков" (АНО "МосОблПарк").