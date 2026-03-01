Россиян ждут продолжительные выходные в июне, рассказали в Госдуме

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россияне будут отдыхать три дня - с 12 по 14 июня - из-за празднования Дня России, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.