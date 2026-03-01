Рейтинг@Mail.ru
Россиян ждут продолжительные выходные в июне, рассказали в Госдуме - РИА Новости, 01.03.2026
03:19 01.03.2026
Россиян ждут продолжительные выходные в июне, рассказали в Госдуме
Россиян ждут продолжительные выходные в июне, рассказали в Госдуме
Россияне будут отдыхать три дня - с 12 по 14 июня - из-за празднования Дня России, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и... РИА Новости, 01.03.2026
общество
россия
ярослав нилов
госдума рф
праздники
https://ria.ru/proizvodstvennyy-kalendar/proizvodstvennyy-kalendar-2026/
россия
общество, россия, ярослав нилов, госдума рф, праздники
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ, Праздники
Россиян ждут продолжительные выходные в июне, рассказали в Госдуме

РИА Новости: россияне будут отдыхать с 12 по 14 июня из-за Дня России

Мама с сыном смотрят телевизор
Мама с сыном смотрят телевизор
© iStock.com / Robert Daly
Мама с сыном смотрят телевизор . Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россияне будут отдыхать три дня - с 12 по 14 июня - из-за празднования Дня России, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"В соответствии с утвержденным производственным календарем, нерабочими днями будут пятница 12 июня, суббота 13-го и воскресенье 14 июня. Предшествующий празднику четверг, 11 июня, станет сокращенным рабочим днем", - сказал Нилов.
Депутат отметил, что такие продолжительные выходные в начале лета - отличная возможность для первого полноценного летнего отдыха, коротких поездок и проведения времени на природе с семьей.
Производственный календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
1 июля 2025, 11:38
 
ОбществоРоссияЯрослав НиловГосдума РФПраздники
 
 
