Россиян ждут продолжительные выходные в июне, рассказали в Госдуме
Россиян ждут продолжительные выходные в июне, рассказали в Госдуме - РИА Новости, 01.03.2026
Россиян ждут продолжительные выходные в июне, рассказали в Госдуме
Россияне будут отдыхать три дня - с 12 по 14 июня - из-за празднования Дня России, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и... РИА Новости, 01.03.2026
Россиян ждут продолжительные выходные в июне, рассказали в Госдуме
