Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
08:28 23.02.2026 (обновлено: 08:29 23.02.2026)
Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
День защитника Отечества объединяет всех, кто самоотверженно защищает Родину, отметил в поздравлении с праздником премьер-министр РФ Михаил Мишустин,... РИА Новости, 23.02.2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. День защитника Отечества объединяет всех, кто самоотверженно защищает Родину, отметил в поздравлении с праздником премьер-министр РФ Михаил Мишустин, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём защитника Отечества. Этот праздник объединяет всех, кто самоотверженно защищает Родину, проявляя мужество и героизм, отстаивает национальные интересы и независимость. Кто ежедневным трудом укрепляет обороноспособность, технологический и промышленный суверенитет нашей страны, вносит вклад в реализацию приоритетных государственных задач, повышение благополучия миллионов граждан", - говорится в поздравлении.
Мишустин пожелал дальнейших успехов в службе на благо великой России, крепкого здоровья защитникам и их близким.
Праздничный салют в честь Дня Защитника Отечества в Калининграде - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
День защитника Отечества — 23 февраля: история, традиции и смысл праздника
22 февраля, 14:18
 
Общество Россия Михаил Мишустин День защитника Отечества Праздники
 
 
Заголовок открываемого материала