Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2026
Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
День защитника Отечества объединяет всех, кто самоотверженно защищает Родину, отметил в поздравлении с праздником премьер-министр РФ Михаил Мишустин
