https://ria.ru/20250418/paskha-1864345722.html

Пасха в Москве в 2025 году: расписание мероприятий и богослужений

Пасха в Москве 2025: мероприятия на праздник

Пасха в Москве в 2025 году: расписание мероприятий и богослужений

Пасха – важный для христиан праздник, символизирующий победу жизни над смертью. Когда отмечается Пасха в 2025 году, расписание богослужений в храмах, а также... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T18:53:00+03:00

2025-04-18T18:53:00+03:00

2025-04-18T19:00:00+03:00

москва

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Пасха – важный для христиан праздник, символизирующий победу жизни над смертью. Когда отмечается Пасха в 2025 году, расписание богослужений в храмах, а также куда сходить в этот день в Москве – в материале РИА Новости. Пасха в Москве 2025В 2025 году Светлое Христово Воскресение приходится на 20 апреля. Традиционно накануне и в этот день верующие посещают богослужения, пекут куличи и накрывают праздничные столы. В этот день по всей Москве проходит множество тематических мероприятий для всей семьи, некоторые из них начинаются еще до Пасхи и продолжаются после нее.Мероприятия на праздникМногие пасхальные мероприятия приобрели ежегодный статус. В городе организуют концерты классической и духовной музыки, фестивали, тематические игры и мастер-классы. В частности, анонсированы следующие события:XXIV Московский пасхальный фестивальБлаготворительный проект под руководством Валерия Гергиева ежегодно проходит при поддержке Администрации президента, Минкульта РФ, Правительства Москвы и Московского Патриархата. В 2025 году он продлится с 21 апреля по 9 мая. Выдающиеся солисты и музыкальные коллективы выступят на центральных площадках Москвы и регионов. В программе симфонические, хоровые, звонильные музыкальные произведения.VIII Великопостный фестиваль "Весна духовная. На пути к Пасхе"С 12 марта в Соборной палате Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и до 24 апреля 2025 года проходит VIII фестиваль “Весна духовная. На пути к Пасхе”. В программе: концерты духовной и светской музыки, лекции, встречи, выставки и экскурсии.Место проведения: Историко-культурный и просветительский центр ПСТГУ “Соборная палата”, Москва, Лихов пер., д. 6, строение 1, м. Цветной бульвар, м. Пушкинская. Режим работы: пн-пт 12:00 - 19:00.Фестиваль "Пасхальный дар"С 19 по 30 апреля пройдет один из самых светлых и добрых фестивалей столицы "Пасхальный дар".Гости смогут принять участие в праздничных мастер-классах, передать подарки участникам специальной военной операции и детям из новых регионов, а также помочь животным из городских приютов и выбрать себе питомцев.Фестиваль пройдёт в Тверском районе Москвы и в районе Свиблово.Православная ярмарка "Звон колоколов"Православная ярмарка "Звон колоколов" пройдёт с 13 по 18 мая. На экспозициях представлены продукции народных промыслов монастырей и храмов, книжная, аудио- и видеопродукция, образцы народных промыслов, продукты питания, предметы домашнего обихода.Место проведения: универмаг "Московский", Комсомольская пл., д. 6. Метро Комсомольская.Время работы: с 11:00 до 19:00 часов. 18 мая – до 17 часов.Расписание церковных службПраздничные церковные службы начнутся еще накануне Пасхи – 19 апреля (Великая суббота), продолжатся 20 апреля и будут проходить еще в течение последующей недели во всех храмах Москвы. Расписание богослужений на Пасху в некоторых крупных храмах:Храм Христа Спасителя (м. "Кропоткинская", ул. Волхонка, 15)19 апреля:20 апреля:Храм святого праведного воина Феодора Ушакова (м. "Бульвар Адмирала Ушакова", ул. Южнобутовская, 6, стр.1)19 апреля:20 апреля:Храм Всех святых на Кулишках (м. "Китай-город", Славянская пл., д. 2)19 апреля:20 апреля:Прежде чем посещать богослужения в храме своего района, необходимо уточнить информацию о расписании служб непосредственно в нем.

https://ria.ru/20250418/paskha-1858675417.html

https://ria.ru/20250418/kak-pokrasit-yaytsa-1857066132.html

https://ria.ru/20250418/paskha-1784063287.html

https://ria.ru/20250418/sedmitsa-1857061003.html

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Алёна Пава

москва, светлое христово воскресение, религия, пасха, православие, русская православная церковь, культура