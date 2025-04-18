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Пасха в Москве 2025: мероприятия на праздник
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18:53 18.04.2025 (обновлено: 19:00 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/paskha-1864345722.html
Пасха в Москве в 2025 году: расписание мероприятий и богослужений
Пасха в Москве 2025: мероприятия на праздник
Пасха в Москве в 2025 году: расписание мероприятий и богослужений
Пасха – важный для христиан праздник, символизирующий победу жизни над смертью. Когда отмечается Пасха в 2025 году, расписание богослужений в храмах, а также... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T18:53:00+03:00
2025-04-18T19:00:00+03:00
москва
светлое христово воскресение
религия
пасха
православие
русская православная церковь
культура
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Пасха – важный для христиан праздник, символизирующий победу жизни над смертью. Когда отмечается Пасха в 2025 году, расписание богослужений в храмах, а также куда сходить в этот день в Москве – в материале РИА Новости. Пасха в Москве 2025В 2025 году Светлое Христово Воскресение приходится на 20 апреля. Традиционно накануне и в этот день верующие посещают богослужения, пекут куличи и накрывают праздничные столы. В этот день по всей Москве проходит множество тематических мероприятий для всей семьи, некоторые из них начинаются еще до Пасхи и продолжаются после нее.Мероприятия на праздникМногие пасхальные мероприятия приобрели ежегодный статус. В городе организуют концерты классической и духовной музыки, фестивали, тематические игры и мастер-классы. В частности, анонсированы следующие события:XXIV Московский пасхальный фестивальБлаготворительный проект под руководством Валерия Гергиева ежегодно проходит при поддержке Администрации президента, Минкульта РФ, Правительства Москвы и Московского Патриархата. В 2025 году он продлится с 21 апреля по 9 мая. Выдающиеся солисты и музыкальные коллективы выступят на центральных площадках Москвы и регионов. В программе симфонические, хоровые, звонильные музыкальные произведения.VIII Великопостный фестиваль "Весна духовная. На пути к Пасхе"С 12 марта в Соборной палате Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и до 24 апреля 2025 года проходит VIII фестиваль “Весна духовная. На пути к Пасхе”. В программе: концерты духовной и светской музыки, лекции, встречи, выставки и экскурсии.Место проведения: Историко-культурный и просветительский центр ПСТГУ “Соборная палата”, Москва, Лихов пер., д. 6, строение 1, м. Цветной бульвар, м. Пушкинская. Режим работы: пн-пт 12:00 - 19:00.Фестиваль "Пасхальный дар"С 19 по 30 апреля пройдет один из самых светлых и добрых фестивалей столицы "Пасхальный дар".Гости смогут принять участие в праздничных мастер-классах, передать подарки участникам специальной военной операции и детям из новых регионов, а также помочь животным из городских приютов и выбрать себе питомцев.Фестиваль пройдёт в Тверском районе Москвы и в районе Свиблово.Православная ярмарка "Звон колоколов"Православная ярмарка "Звон колоколов" пройдёт с 13 по 18 мая. На экспозициях представлены продукции народных промыслов монастырей и храмов, книжная, аудио- и видеопродукция, образцы народных промыслов, продукты питания, предметы домашнего обихода.Место проведения: универмаг "Московский", Комсомольская пл., д. 6. Метро Комсомольская.Время работы: с 11:00 до 19:00 часов. 18 мая – до 17 часов.Расписание церковных службПраздничные церковные службы начнутся еще накануне Пасхи – 19 апреля (Великая суббота), продолжатся 20 апреля и будут проходить еще в течение последующей недели во всех храмах Москвы. Расписание богослужений на Пасху в некоторых крупных храмах:Храм Христа Спасителя (м. "Кропоткинская", ул. Волхонка, 15)19 апреля:20 апреля:Храм святого праведного воина Феодора Ушакова (м. "Бульвар Адмирала Ушакова", ул. Южнобутовская, 6, стр.1)19 апреля:20 апреля:Храм Всех святых на Кулишках (м. "Китай-город", Славянская пл., д. 2)19 апреля:20 апреля:Прежде чем посещать богослужения в храме своего района, необходимо уточнить информацию о расписании служб непосредственно в нем.
https://ria.ru/20250418/paskha-1858675417.html
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москва, светлое христово воскресение, религия, пасха, православие, русская православная церковь, культура
Москва, Светлое Христово Воскресение, Религия, Пасха, Православие, Русская православная церковь, Культура

Пасха в Москве в 2025 году: расписание мероприятий и богослужений

© iStock.com / PrettiПасха в Москве
Пасха в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© iStock.com / Pretti
Пасха в Москве
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Оглавление
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Пасха – важный для христиан праздник, символизирующий победу жизни над смертью. Когда отмечается Пасха в 2025 году, расписание богослужений в храмах, а также куда сходить в этот день в Москве – в материале РИА Новости.

Пасха в Москве 2025

В 2025 году Светлое Христово Воскресение приходится на 20 апреля. Традиционно накануне и в этот день верующие посещают богослужения, пекут куличи и накрывают праздничные столы. В этот день по всей Москве проходит множество тематических мероприятий для всей семьи, некоторые из них начинаются еще до Пасхи и продолжаются после нее.
Верующие освящают пасхальные куличи и яйца в Великую субботу в Храме Рождества Христова под Минском - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Что можно и нельзя делать на Пасху: традиции, народные приметы и суеверия
Вчера, 15:58

Мероприятия на праздник

Многие пасхальные мероприятия приобрели ежегодный статус. В городе организуют концерты классической и духовной музыки, фестивали, тематические игры и мастер-классы. В частности, анонсированы следующие события:

XXIV Московский пасхальный фестиваль

Благотворительный проект под руководством Валерия Гергиева ежегодно проходит при поддержке Администрации президента, Минкульта РФ, Правительства Москвы и Московского Патриархата. В 2025 году он продлится с 21 апреля по 9 мая. Выдающиеся солисты и музыкальные коллективы выступят на центральных площадках Москвы и регионов. В программе симфонические, хоровые, звонильные музыкальные произведения.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на Храм Христа Спасителя в Москве
Вид на Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вид на Храм Христа Спасителя в Москве

VIII Великопостный фестиваль "Весна духовная. На пути к Пасхе"

С 12 марта в Соборной палате Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и до 24 апреля 2025 года проходит VIII фестиваль “Весна духовная. На пути к Пасхе”. В программе: концерты духовной и светской музыки, лекции, встречи, выставки и экскурсии.
Место проведения: Историко-культурный и просветительский центр ПСТГУ “Соборная палата”, Москва, Лихов пер., д. 6, строение 1, м. Цветной бульвар, м. Пушкинская. Режим работы: пн-пт 12:00 - 19:00.
Как покрасить яйца - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Как покрасить яйца к Пасхе: традиционные и оригинальные способы
Вчера, 16:05

Фестиваль "Пасхальный дар"

С 19 по 30 апреля пройдет один из самых светлых и добрых фестивалей столицы "Пасхальный дар".
Гости смогут принять участие в праздничных мастер-классах, передать подарки участникам специальной военной операции и детям из новых регионов, а также помочь животным из городских приютов и выбрать себе питомцев.
Фестиваль пройдёт в Тверском районе Москвы и в районе Свиблово.
Корзина с пасхальными яйцами и куличами во время обряда освящения в Великую субботу возле собора Святого Александра Невского в Ялте - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Пасха 2025: традиции, история и значение главного христианского праздника
Вчера, 12:40

Православная ярмарка "Звон колоколов"

Православная ярмарка "Звон колоколов" пройдёт с 13 по 18 мая. На экспозициях представлены продукции народных промыслов монастырей и храмов, книжная, аудио- и видеопродукция, образцы народных промыслов, продукты питания, предметы домашнего обихода.
Место проведения: универмаг "Московский", Комсомольская пл., д. 6. Метро Комсомольская.
Время работы: с 11:00 до 19:00 часов. 18 мая – до 17 часов.
Пасхальная неделя - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Светлая седмица: традиции пасхальной недели по дням
Вчера, 16:01

Расписание церковных служб

Праздничные церковные службы начнутся еще накануне Пасхи – 19 апреля (Великая суббота), продолжатся 20 апреля и будут проходить еще в течение последующей недели во всех храмах Москвы. Расписание богослужений на Пасху в некоторых крупных храмах:
Храм Христа Спасителя (м. "Кропоткинская", ул. Волхонка, 15)
19 апреля:
  • ● 08:00 – Исповедь.
  • ● 09:00 – Литургия.
  • ● 12:00–17:00 – освящение куличей (Преображенская церковь).
  • ● 23:00 – Полунощница.
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкОсвящение пасхальных куличей в Храме Христа Спасителя в Москве. 2022 год
Освящение пасхальных куличей в Храме Христа Спасителя в Москве. 2022 год - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Освящение пасхальных куличей в Храме Христа Спасителя в Москве. 2022 год
20 апреля:
  • ● 00:00 – Пасхальная заутреня. Литургия.
  • ● 09:00 – Литургия.
  • ● 16:00 – Пасхальная вечерня.
  • ● Поздравление Святейшего Патриарха.
Храм святого праведного воина Феодора Ушакова (м. "Бульвар Адмирала Ушакова", ул. Южнобутовская, 6, стр.1)
Почему на Пасху красят яйца - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Почему на Пасху красят яйца: суть и история появления традиции
Вчера, 16:03
19 апреля:
  • ● 08:00 – воспоминание погребения Господа нашего Иисуса Христа и сошествия Его в ад.
  • ● 09:00–18:00 – освящение куличей.
  • ● 22:00 – чтение книги Деяний св. Апостолов.
  • ● 23:30 – Пасхальная полунощница и Крестный ход.
Распятие в руках священнослужителя - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Православный календарь на 2025 год: праздники, посты и памятные даты
Вчера, 16:37
20 апреля:
  • ● 00:00 – Пасхальная Утреня.
  • ● 01:00 – Пасхальные часы и ранняя Литургия, освящение Артоса.
  • ● 09:00 – Пасхальные Часы, поздняя Литургия.
  • ● 18:00 – Пасхальная Великая Вечерня, Утреня.
Храм Всех святых на Кулишках (м. "Китай-город", Славянская пл., д. 2)
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкПасхальное дерево, установленное на Тверской площади в Москве
Пасхальное дерево, установленное на Тверской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Пасхальное дерево, установленное на Тверской площади в Москве
19 апреля:
  • ● 9:00 – Литургия святителя Василия Великого
  • ● 11:00–17:00 – освящение куличей.
  • ● 23:30 – Полунощница.
20 апреля:
  • ● 00:00 – Пасхальная утреня, Литургия.
  • ● 16:00 – Великая Вечерня.
Прежде чем посещать богослужения в храме своего района, необходимо уточнить информацию о расписании служб непосредственно в нем.
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