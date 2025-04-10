https://ria.ru/20250410/prazdnik-2010276765.html

10 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

10 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

10 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

В праздничном календаре России и в мире 10 апреля 2025 года отмечено многочисленными праздниками и значимыми историческими событиями. В этот день поздравляют... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T05:00:00+03:00

2025-04-10T05:00:00+03:00

2025-04-10T05:00:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В праздничном календаре России и в мире 10 апреля 2025 года отмечено многочисленными праздниками и значимыми историческими событиями. В этот день поздравляют братьев и сестер, вспоминают об авторском праве, листают поэтические сборники авторов-именинников и отмечают прочие профессиональные, международные и другие праздники. Какой сегодня праздник отмечается в нашей стране и других государствах, что можно делать и каких действий лучше избегать - в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииВ нашей стране в этот апрельский день не отмечается значимых государственных или профессиональных праздников, однако в православном календаре 10 апреля связано с рядом важных дней памяти.Церковный праздникПродолжается Великий пост, и верующие чтят 10 апреля память преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского. С юных лет он посвятил себя служению Богу, долгие годы провел в уединении и был наделен даром прозорливости, а также чудотворения (так, во время засухи силой своей молитвы он был способен вызывать дождь) и исцеления от недугов. Был жестоко убит во время нападения на Пеликитский монастырь.Вспоминают в этот день и житие преподобного Стефана чудотворца, исповедника и игумена Триглийского, день памяти которого также отмечается 10 апреля. Он также стал жертвой гонений на христиан: отказавшись отречься от веры, он после долгих мук скончался в заточении.День памяти преподобномученика Евстратия Печерского в Ближних пещерах так же отмечается 10 апреля. После того, как вместе с другими обитателями разоренного Киево-Печерского монастыря он попал в плен, преподобный Евстратий не только не отрекся от веры, но и помогал укреплять дух прочих пленников.Также на эту дату выпадают дни памяти:Народный праздникТеплая весенняя погода, которая в большинстве случаев уже устанавливалась в стране к 10 апреля, нашла отражение в названии этого дня по народному календарю - Илларионов день или же “Иларион-выверни оглобли”. Поскольку передвигаться на санях с этого периода уже зачастую не представлялось возможным, люди переходили на телеги, а с зимнего транспорта выворачивали оглобли для отправки на длительное хранение.Нередко в этот день собирали первые цветки мать-и-мачехи и заваривали из них чай (как по отдельности, так и в комбинации с другими травами). Такое средство считалось полезным помощником в борьбе с различными заболеваниями.Любые ссоры в этот день (особенно в семье) считались нежелательными. Плохой приметой считалось тушить свечи (им полагалось догореть самостоятельно), выворачивать карманы и обижать как домашнюю, так и дикую птицу.С этим днем было связано и множество погодных примет. Если птицы летают слишком низко над землей - то впереди ждет теплая, но засушливая погода. Идет дождь - вероятно, стоит ждать хороший урожай овощей. А вот гром предвещал длительное ненастье.Какой сегодня праздник в миреВот уже три десятка лет во многих странах мира 10 апреля отмечают неофициальный семейный праздник - День братьев и сестер. Свою историю этот праздник ведет с 1995 года, а его задача - напомнить людям по всему свету о том, как важно ценить близких родственников, заботиться о друг друге и поддерживать крепкие отношения.Еще один неофициальный (но на этот раз - профессиональный) праздник отмечают в этом году 10 апреля все специалисты, которые занимают руководящие должности. Международный день топ-менеджера приходится на второй четверг апреля, а учрежден был в 2009 году.Новые условия создают и новые праздники. Один из них - это Глобальный день работы из дома, который также приходится на 10 апреля. Впрочем, принято считать, что первый опыт работы на “удаленке” относится аж к первой половине 18 века.Памятные даты в истории1710 год - в силу вступил первый в истории закон об авторском праве (документ под названием “Статут королевы Анны” был принят в Англии);1912 год - печально известный лайнер “Титаник” отправился в первое и последнее плавание;1981 год - в Москве открыл свои двери Мемориальный музей космонавтики.Кто родился 10 апреля из знаменитостей10 апреля в мировом календаре известен как день рождения:ИмениныСреди именинников 10 апреля - Илья, Иона, Лазарь, Николай, Василий, Савва, Степан и другие.

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