Синоптик объяснила, почему точность прогнозов погоды зависит от сезона
01:00 21.04.2026
Синоптик объяснила, почему точность прогнозов погоды зависит от сезона

РИА Новости: весенняя погода очень переменчива, что влияет на точность прогнозов

Дождь в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Весной и летом сложнее прогнозировать точную погоду из-за ее переменчивости.
  • Осенью и зимой осадки предсказываются лучше из-за их площадного характера и горизонтального движения.
  • Для краткосрочных прогнозов используется наукастинг — часовой прогноз погоды, обычно до 2–6 часов.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Весной и летом сложнее прогнозировать точную погоду из-за ее переменчивости, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
"Весенняя погода очень переменчива, что влияет на точность прогнозов, а осенью и зимой осадки предсказываются лучше из-за их площадного характера и горизонтального движения. Летом же облака вертикального развития и локальные ливни сложнее прогнозировать, особенно заблаговременно, но самый успешный прогноз выше зимой", - объяснила Макарова.
По словам синоптика, например, прогнозировать летние ливни за пять дней бессмысленно.
"Прогноз на пять дней о месте ливня бесполезен, а на три дня – неточен. Для краткосрочных прогнозов, то есть для ближайших часов, используется наукастинг – часовой прогноз погоды, обычно до 2-6 часов, с использованием различных радарных данных", - добавила Макарова.
