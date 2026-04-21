Синоптик объяснила, почему точность прогнозов погоды зависит от сезона

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Весной и летом сложнее прогнозировать точную погоду из-за ее переменчивости, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
"Весенняя погода очень переменчива, что влияет на точность прогнозов, а осенью и зимой осадки предсказываются лучше из-за их площадного характера и горизонтального движения. Летом же облака вертикального развития и локальные ливни сложнее прогнозировать, особенно заблаговременно, но самый успешный прогноз выше зимой", - объяснила Макарова.
По словам синоптика, например, прогнозировать летние ливни за пять дней бессмысленно.
"Прогноз на пять дней о месте ливня бесполезен, а на три дня – неточен. Для краткосрочных прогнозов, то есть для ближайших часов, используется наукастинг – часовой прогноз погоды, обычно до 2-6 часов, с использованием различных радарных данных", - добавила Макарова.