10 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В праздничном календаре России и в мире 10 апреля 2025 года отмечено многочисленными праздниками и значимыми историческими событиями. В этот день поздравляют братьев и сестер, вспоминают об авторском праве, листают поэтические сборники авторов-именинников и отмечают прочие профессиональные, международные и другие праздники. Какой сегодня праздник отмечается в нашей стране и других государствах, что можно делать и каких действий лучше избегать - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

В нашей стране в этот апрельский день не отмечается значимых государственных или профессиональных праздников, однако в православном календаре 10 апреля связано с рядом важных дней памяти.

Церковный праздник

Продолжается Великий пост, и верующие чтят 10 апреля память преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского. С юных лет он посвятил себя служению Богу, долгие годы провел в уединении и был наделен даром прозорливости, а также чудотворения (так, во время засухи силой своей молитвы он был способен вызывать дождь) и исцеления от недугов. Был жестоко убит во время нападения на Пеликитский монастырь.

Вспоминают в этот день и житие преподобного Стефана чудотворца, исповедника и игумена Триглийского, день памяти которого также отмечается 10 апреля. Он также стал жертвой гонений на христиан: отказавшись отречься от веры, он после долгих мук скончался в заточении.

День памяти преподобномученика Евстратия Печерского в Ближних пещерах так же отмечается 10 апреля. После того, как вместе с другими обитателями разоренного Киево-Печерского монастыря он попал в плен, преподобный Евстратий не только не отрекся от веры, но и помогал укреплять дух прочих пленников.

Также на эту дату выпадают дни памяти:

преподобного Илариона Псковоезерского, Гдовского;

мученика Бояна (Енравота), князя Болгарского; священноисповедника Николая Постникова, пресвитера, а также священномученика Василия Малинина, пресвитера, и мученика мученика Иоанна Чернова.

Народный праздник

Теплая весенняя погода, которая в большинстве случаев уже устанавливалась в стране к 10 апреля, нашла отражение в названии этого дня по народному календарю - Илларионов день или же “Иларион-выверни оглобли”. Поскольку передвигаться на санях с этого периода уже зачастую не представлялось возможным, люди переходили на телеги, а с зимнего транспорта выворачивали оглобли для отправки на длительное хранение.

Нередко в этот день собирали первые цветки мать-и-мачехи и заваривали из них чай (как по отдельности, так и в комбинации с другими травами). Такое средство считалось полезным помощником в борьбе с различными заболеваниями.

© Getty Images / Madeleine_Steinbach Чай из цветков мать-и-мачехи

Любые ссоры в этот день (особенно в семье) считались нежелательными. Плохой приметой считалось тушить свечи (им полагалось догореть самостоятельно), выворачивать карманы и обижать как домашнюю, так и дикую птицу.

С этим днем было связано и множество погодных примет. Если птицы летают слишком низко над землей - то впереди ждет теплая, но засушливая погода. Идет дождь - вероятно, стоит ждать хороший урожай овощей. А вот гром предвещал длительное ненастье.

Какой сегодня праздник в мире

Вот уже три десятка лет во многих странах мира 10 апреля отмечают неофициальный семейный праздник - День братьев и сестер. Свою историю этот праздник ведет с 1995 года, а его задача - напомнить людям по всему свету о том, как важно ценить близких родственников, заботиться о друг друге и поддерживать крепкие отношения.

© Getty Images / jacoblund Брат и сестра в парке

Еще один неофициальный (но на этот раз - профессиональный) праздник отмечают в этом году 10 апреля все специалисты, которые занимают руководящие должности. Международный день топ-менеджера приходится на второй четверг апреля, а учрежден был в 2009 году.

Новые условия создают и новые праздники. Один из них - это Глобальный день работы из дома, который также приходится на 10 апреля. Впрочем, принято считать, что первый опыт работы на “удаленке” относится аж к первой половине 18 века.

Памятные даты в истории

1710 год - в силу вступил первый в истории закон об авторском праве (документ под названием “Статут королевы Анны” был принят в Англии);

1912 год - печально известный лайнер “Титаник” отправился в первое и последнее плавание;

1981 год - в Москве открыл свои двери Мемориальный музей космонавтики.

Кто родился 10 апреля из знаменитостей

10 апреля в мировом календаре известен как день рождения:

журналист и издатель, автор одноименной знаменитой премии Джозеф Пулитцер (1847 год);

журналист и издатель, автор одноименной знаменитой премии Джозеф Пулитцер (1847 год); известная советская и российская поэтесса Белла Ахмадулина (1937 год);

актер, продюсер и сценарист Стивен Сигал (1952 год);

режиссер Гийом Кане (1973 год).

