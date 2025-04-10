Рейтинг@Mail.ru
10 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
05:00 10.04.2025 (обновлено: 17:06 15.10.2025)
10 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
10 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
10 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
В праздничном календаре России и в мире 10 апреля 2025 года отмечено многочисленными праздниками и значимыми историческими событиями. В этот день поздравляют... РИА Новости, 15.10.2025
праздники
религиозные праздники
россия
какой сегодня праздник
10 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

© Getty Images / Halfpoint ImagesКакой сегодня праздник 10 апреля
Какой сегодня праздник 10 апреля
© Getty Images / Halfpoint Images
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В праздничном календаре России и в мире 10 апреля 2025 года отмечено многочисленными праздниками и значимыми историческими событиями. В этот день поздравляют братьев и сестер, вспоминают об авторском праве, листают поэтические сборники авторов-именинников и отмечают прочие профессиональные, международные и другие праздники. Какой сегодня праздник отмечается в нашей стране и других государствах, что можно делать и каких действий лучше избегать - в материале РИА Новости.
Какой сегодня праздник в России

В нашей стране в этот апрельский день не отмечается значимых государственных или профессиональных праздников, однако в православном календаре 10 апреля связано с рядом важных дней памяти.

Церковный праздник

Продолжается Великий пост, и верующие чтят 10 апреля память преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского. С юных лет он посвятил себя служению Богу, долгие годы провел в уединении и был наделен даром прозорливости, а также чудотворения (так, во время засухи силой своей молитвы он был способен вызывать дождь) и исцеления от недугов. Был жестоко убит во время нападения на Пеликитский монастырь.
Вспоминают в этот день и житие преподобного Стефана чудотворца, исповедника и игумена Триглийского, день памяти которого также отмечается 10 апреля. Он также стал жертвой гонений на христиан: отказавшись отречься от веры, он после долгих мук скончался в заточении.
День памяти преподобномученика Евстратия Печерского в Ближних пещерах так же отмечается 10 апреля. После того, как вместе с другими обитателями разоренного Киево-Печерского монастыря он попал в плен, преподобный Евстратий не только не отрекся от веры, но и помогал укреплять дух прочих пленников.
Также на эту дату выпадают дни памяти:
  • преподобного Илариона Псковоезерского, Гдовского;
  • мучеников Ионы и Варахисия, а также других с ними;
  • мученика Бояна (Енравота), князя Болгарского;
  • священноисповедника Николая Постникова, пресвитера, а также священномученика Василия Малинина, пресвитера, и мученика мученика Иоанна Чернова.
Народный праздник

Теплая весенняя погода, которая в большинстве случаев уже устанавливалась в стране к 10 апреля, нашла отражение в названии этого дня по народному календарю - Илларионов день или же “Иларион-выверни оглобли”. Поскольку передвигаться на санях с этого периода уже зачастую не представлялось возможным, люди переходили на телеги, а с зимнего транспорта выворачивали оглобли для отправки на длительное хранение.
Нередко в этот день собирали первые цветки мать-и-мачехи и заваривали из них чай (как по отдельности, так и в комбинации с другими травами). Такое средство считалось полезным помощником в борьбе с различными заболеваниями.
© Getty Images / Madeleine_SteinbachЧай из цветков мать-и-мачехи
Чай из цветков мать-и-мачехи - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Getty Images / Madeleine_Steinbach
Чай из цветков мать-и-мачехи
Любые ссоры в этот день (особенно в семье) считались нежелательными. Плохой приметой считалось тушить свечи (им полагалось догореть самостоятельно), выворачивать карманы и обижать как домашнюю, так и дикую птицу.
С этим днем было связано и множество погодных примет. Если птицы летают слишком низко над землей - то впереди ждет теплая, но засушливая погода. Идет дождь - вероятно, стоит ждать хороший урожай овощей. А вот гром предвещал длительное ненастье.

Какой сегодня праздник в мире

Вот уже три десятка лет во многих странах мира 10 апреля отмечают неофициальный семейный праздник - День братьев и сестер. Свою историю этот праздник ведет с 1995 года, а его задача - напомнить людям по всему свету о том, как важно ценить близких родственников, заботиться о друг друге и поддерживать крепкие отношения.
© Getty Images / jacoblundБрат и сестра в парке
Брат и сестра в парке - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Getty Images / jacoblund
Брат и сестра в парке
Еще один неофициальный (но на этот раз - профессиональный) праздник отмечают в этом году 10 апреля все специалисты, которые занимают руководящие должности. Международный день топ-менеджера приходится на второй четверг апреля, а учрежден был в 2009 году.
Новые условия создают и новые праздники. Один из них - это Глобальный день работы из дома, который также приходится на 10 апреля. Впрочем, принято считать, что первый опыт работы на “удаленке” относится аж к первой половине 18 века.
Памятные даты в истории

1710 год - в силу вступил первый в истории закон об авторском праве (документ под названием “Статут королевы Анны” был принят в Англии);
1912 год - печально известный лайнер “Титаник” отправился в первое и последнее плавание;
1981 год - в Москве открыл свои двери Мемориальный музей космонавтики.

Кто родился 10 апреля из знаменитостей

10 апреля в мировом календаре известен как день рождения:
  • журналист и издатель, автор одноименной знаменитой премии Джозеф Пулитцер (1847 год);
  • известная советская и российская поэтесса Белла Ахмадулина (1937 год);
  • актер, продюсер и сценарист Стивен Сигал (1952 год);
  • режиссер Гийом Кане (1973 год).

Именины

Среди именинников 10 апреля - Илья, Иона, Лазарь, Николай, Василий, Савва, Степан и другие.
