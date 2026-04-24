Как отдыхаем в мае 2026 года: майские праздники, выходные и рабочие дни

В мае 2026 года россияне отдыхают 1–3 мая и 9–11 мая.

🟥 Выходных / праздничных: 12 / 2

🟩 Рабочих: 19

⏱ Сокращенных: 1

Майские праздники в 2026 году пройдут в два этапа. Как отдыхаем, сколько будет выходных и рабочих дней и выгодно ли брать отпуск — в материале РИА Новости.

Как отдыхаем в майские праздники 2026

В 2026 году майские праздники в России официально разделены на два коротких периода. Такое расписание связано с переносами выходных и более длинными новогодними каникулами.

Первые майские праздники (1—3 мая)

В честь Праздника весны и труда россияне отдыхают:

1 мая (пятница);

2–3 мая (суббота и воскресенье).

Итого — 3 дня подряд.

Вторые майские праздники (9—11 мая)

Ко Дню Победы предусмотрен еще один период отдыха:

9 мая (суббота);

10–11 мая — выходные с переносом.

Таким образом, на День Победы также приходится 3 выходных дня.

Период Повод Даты Продолжительность Первые майские Праздник весны и труда 1 мая (пятница), 2–3 мая (суббота и воскресенье) 3 дня подряд Вторые майские День Победы 9 мая (суббота), 10–11 мая (выходные с переносом) 3 дня подряд

Рабочие дни между праздниками

Между двумя праздничными периодами — пять рабочих дня: с 4 по 8 мая. В действующем производственном календаре 8 мая отмечен как сокращенный рабочий день (перед праздником рабочее время уменьшено на 1 час).

Сколько дней отдыхаем в мае 2026

В последний весенний месяц 2026 года россиян в общей сложности ждет 12 выходных и праздничных дней. Два дополнительных дня отдыха трудящимся удалось получить потому, что Праздник весны и труда выпал на пятницу, которая стала нерабочей, а День Победы — на выходной день, что обеспечило дополнительный день отдыха.

Производственный календарь на май 2026

Производственный календарь на май 2026 года утвержден официально и применяется по всей стране — от частных компаний до государственных учреждений.

Показатель Количество дней / часов Календарных дней 31 Рабочих дней 19 Выходных и нерабочих праздничных дней 12 Норма рабочего времени (40-часовая неделя) 151 час Норма рабочего времени (36-часовая неделя) 135,8 часа Норма рабочего времени (24-часовая неделя) 90,2 часа

Сколько рабочих дней в мае 2026

В мае текущего года в соответствии с производственным календарем насчитывается 19 рабочих дней.

Норма рабочего времени в мае 2026

Май — один из месяцев с пониженной нормой рабочего времени. Из-за большого числа праздничных дней рабочих дней меньше, чем в большинстве месяцев года. Это влияет на график, оплату труда и расчет отпускных.

Можно ли работать в праздничные дни

По Трудовому кодексу РФ, привлечение к работе в праздничный выходной возможно только в тех случаях, когда:

получено письменное согласие работника;

это необходимо для непрерывной работы организации;

предусмотрена двойная оплата или отгул.

"Работодатель не может заставить работать в выходные и праздничные дни без письменного согласия сотрудника. Если вы не давали согласие, то выходить не обязаны", — поясняет генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева.

Когда выгодно брать отпуск в мае 2026

С точки зрения отдыха май удобен: можно получить длинные каникулы, используя минимальное число отпускных дней. Например, если взять отпуск с 4 по 8 мая, получится 11 дней отдыха подряд.

Однако с финансовой стороны май — не самый выгодный месяц. Из-за малого количества рабочих дней стоимость одного рабочего дня выше, чем в апреле или июне, а отпускные рассчитываются по среднему заработку.

"Финансово выгодно брать отпуск в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. В 2026 году это июль — 22 трудовых дня. В такие периоды выше стоимость выходных, а значит больше средств придет на отпуск. В мае 2026 года только 19 рабочих дней, а значит длительный отдых не увеличит доход", — поясняет Екатерина Агаева.

При этом май остается удобным месяцем, если приоритет — не деньги, а продолжительность отдыха.

Эксперт советует: "Если ваша цель — не финансовая выгода, а отдохнуть как можно дольше и потратить как можно меньше отпускных дней, то май — отличный вариант. Например, если взять отпуск с 12 по 15 мая, то получится отдохнуть девять дней подряд — с 9 по 17 мая".

Переносы выходных в мае 2026: постановление правительства

Перенос выходных дней в 2026 году утвержден постановлением Правительства РФ № 1466 от 24 сентября 2025 года. Данный документ утверждается ежегодно и публикуется заранее. Это позволяет работодателям и сотрудникам заблаговременно планировать график работы, отпуск и режим труда.

Перечень нерабочих праздничных дат, правила привлечения к работе в выходные и порядок компенсации определяет действующий Трудовой кодекс РФ. В статье 112 указано, что в случае, когда праздничный день совпадает с выходным, дополнительный выходной день переносится на тот рабочий день, который следует за праздничным.

Помимо этого все рабочие, выходные, праздничные и предпраздничные дни года, а также нормы рабочего времени для разных графиков фиксируются ежегодным производственным календарем.

Часто задаваемые вопросы о майских праздниках 2026

Мы собрали в отдельный блок все самые популярные вопросы, которые касаются майских праздников в 2026 году

Сколько выходных дней в мае 2026?

В мае 2026 года россиян ждет в общей сложности 12 выходных, а также праздничных дней.

Как отдыхаем на майские праздники в 2026 году?

В текущем году россияне по производственному календарю будут отдыхать дважды, по три дня в каждом праздничном периоде:

в честь Праздника весны и труда — с 1 по 3 мая;

в честь Дня Победы — с 9 по 11 мая.

Какие дни в мае 2026 будут официально нерабочими?

В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ на май приходится два официальных нерабочих праздничных дня. Это Праздник весны и труда (он отмечается 1 мая) и День Победы (дата — 9 мая).

Будут ли длинные выходные в мае 2026?

В мае 2026 года россиян ждут два периода отдыха. 1 мая выпадает на пятницу, за которой следуют обычные выходные дни (суббота и воскресенье). То есть нерабочими будут дни с 1 по 3 мая. А вот в честь Дня Победы по общим правилам переноса к “стандартным” двухдневным выходным добавится дополнительный день: к субботе и воскресенью 9 и 10 мая — понедельник 11 мая.

Сколько рабочих дней в мае 2026?

Производственный календарь на текущий год утверждает, что в мае 2026 года у россиян будет 19 рабочих дней.

Будет ли сокращенный рабочий день перед праздниками?

Пятница 8 мая в производственном календаре указана как предпраздничный день. Продолжительность работы в эту дату должна быть сокращена на час.

Как отдыхаем на 9 мая в 2026 году?

Так как 9 мая в 2026 году выпадает на субботу, то россиянам полагается один дополнительный день отдыха. Таким образом, в честь Дня Победы у граждан будет три нерабочих дня — с 9 по 11 мая. Также день накануне праздника — 8 мая — будет сокращенным.

Есть ли переносы выходных в мае 2026?