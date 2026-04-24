Как отдыхаем в мае 2026 года: майские праздники, выходные и рабочие дни

В мае 2026 года россияне отдыхают 1–3 мая и 9–11 мая.
Длинные выходные: 1–3 мая и 9–11 мая.
🟥 Выходных / праздничных: 12 / 2
🟩 Рабочих: 19
⏱ Сокращенных: 1
Майские праздники в 2026 году пройдут в два этапа. Как отдыхаем, сколько будет выходных и рабочих дней и выгодно ли брать отпуск — в материале РИА Новости.
Как отдыхаем в майские праздники 2026
В 2026 году майские праздники в России официально разделены на два коротких периода. Такое расписание связано с переносами выходных и более длинными новогодними каникулами.
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкШествие и флешмоб "Труд крут" на выставке "Россия"
Первые майские праздники (1—3 мая)
В честь Праздника весны и труда россияне отдыхают:
- 1 мая (пятница);
- 2–3 мая (суббота и воскресенье).
Итого — 3 дня подряд.
Вторые майские праздники (9—11 мая)
Ко Дню Победы предусмотрен еще один период отдыха:
- 9 мая (суббота);
- 10–11 мая — выходные с переносом.
Таким образом, на День Победы также приходится 3 выходных дня.
Период
Повод
Даты
Продолжительность
Первые майские
Праздник весны и труда
1 мая (пятница), 2–3 мая (суббота и воскресенье)
3 дня подряд
Вторые майские
День Победы
9 мая (суббота), 10–11 мая (выходные с переносом)
3 дня подряд
Рабочие дни между праздниками
Между двумя праздничными периодами — пять рабочих дня: с 4 по 8 мая. В действующем производственном календаре 8 мая отмечен как сокращенный рабочий день (перед праздником рабочее время уменьшено на 1 час).
Сколько дней отдыхаем в мае 2026
В последний весенний месяц 2026 года россиян в общей сложности ждет 12 выходных и праздничных дней. Два дополнительных дня отдыха трудящимся удалось получить потому, что Праздник весны и труда выпал на пятницу, которая стала нерабочей, а День Победы — на выходной день, что обеспечило дополнительный день отдыха.
Производственный календарь на май 2026
Производственный календарь на май 2026 года утвержден официально и применяется по всей стране — от частных компаний до государственных учреждений.
Показатель
Количество дней / часов
Календарных дней
31
Рабочих дней
19
Выходных и нерабочих праздничных дней
12
Норма рабочего времени (40-часовая неделя)
151 час
Норма рабочего времени (36-часовая неделя)
135,8 часа
Норма рабочего времени (24-часовая неделя)
90,2 часа
Сколько рабочих дней в мае 2026
В мае текущего года в соответствии с производственным календарем насчитывается 19 рабочих дней.
Норма рабочего времени в мае 2026
Май — один из месяцев с пониженной нормой рабочего времени. Из-за большого числа праздничных дней рабочих дней меньше, чем в большинстве месяцев года. Это влияет на график, оплату труда и расчет отпускных.
Можно ли работать в праздничные дни
По Трудовому кодексу РФ, привлечение к работе в праздничный выходной возможно только в тех случаях, когда:
- получено письменное согласие работника;
- это необходимо для непрерывной работы организации;
- предусмотрена двойная оплата или отгул.
"Работодатель не может заставить работать в выходные и праздничные дни без письменного согласия сотрудника. Если вы не давали согласие, то выходить не обязаны", — поясняет генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева.
Когда выгодно брать отпуск в мае 2026
С точки зрения отдыха май удобен: можно получить длинные каникулы, используя минимальное число отпускных дней. Например, если взять отпуск с 4 по 8 мая, получится 11 дней отдыха подряд.
Однако с финансовой стороны май — не самый выгодный месяц. Из-за малого количества рабочих дней стоимость одного рабочего дня выше, чем в апреле или июне, а отпускные рассчитываются по среднему заработку.
"Финансово выгодно брать отпуск в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. В 2026 году это июль — 22 трудовых дня. В такие периоды выше стоимость выходных, а значит больше средств придет на отпуск. В мае 2026 года только 19 рабочих дней, а значит длительный отдых не увеличит доход", — поясняет Екатерина Агаева.
При этом май остается удобным месяцем, если приоритет — не деньги, а продолжительность отдыха.
Эксперт советует: "Если ваша цель — не финансовая выгода, а отдохнуть как можно дольше и потратить как можно меньше отпускных дней, то май — отличный вариант. Например, если взять отпуск с 12 по 15 мая, то получится отдохнуть девять дней подряд — с 9 по 17 мая".
Переносы выходных в мае 2026: постановление правительства
Перенос выходных дней в 2026 году утвержден постановлением Правительства РФ № 1466 от 24 сентября 2025 года. Данный документ утверждается ежегодно и публикуется заранее. Это позволяет работодателям и сотрудникам заблаговременно планировать график работы, отпуск и режим труда.
Перечень нерабочих праздничных дат, правила привлечения к работе в выходные и порядок компенсации определяет действующий Трудовой кодекс РФ. В статье 112 указано, что в случае, когда праздничный день совпадает с выходным, дополнительный выходной день переносится на тот рабочий день, который следует за праздничным.
Помимо этого все рабочие, выходные, праздничные и предпраздничные дни года, а также нормы рабочего времени для разных графиков фиксируются ежегодным производственным календарем.
Часто задаваемые вопросы о майских праздниках 2026
Мы собрали в отдельный блок все самые популярные вопросы, которые касаются майских праздников в 2026 году
Сколько выходных дней в мае 2026?
В мае 2026 года россиян ждет в общей сложности 12 выходных, а также праздничных дней.
Как отдыхаем на майские праздники в 2026 году?
В текущем году россияне по производственному календарю будут отдыхать дважды, по три дня в каждом праздничном периоде:
- в честь Праздника весны и труда — с 1 по 3 мая;
- в честь Дня Победы — с 9 по 11 мая.
Какие дни в мае 2026 будут официально нерабочими?
В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ на май приходится два официальных нерабочих праздничных дня. Это Праздник весны и труда (он отмечается 1 мая) и День Победы (дата — 9 мая).
Будут ли длинные выходные в мае 2026?
В мае 2026 года россиян ждут два периода отдыха. 1 мая выпадает на пятницу, за которой следуют обычные выходные дни (суббота и воскресенье). То есть нерабочими будут дни с 1 по 3 мая. А вот в честь Дня Победы по общим правилам переноса к “стандартным” двухдневным выходным добавится дополнительный день: к субботе и воскресенью 9 и 10 мая — понедельник 11 мая.
Сколько рабочих дней в мае 2026?
Производственный календарь на текущий год утверждает, что в мае 2026 года у россиян будет 19 рабочих дней.
Будет ли сокращенный рабочий день перед праздниками?
Пятница 8 мая в производственном календаре указана как предпраздничный день. Продолжительность работы в эту дату должна быть сокращена на час.
Как отдыхаем на 9 мая в 2026 году?
Так как 9 мая в 2026 году выпадает на субботу, то россиянам полагается один дополнительный день отдыха. Таким образом, в честь Дня Победы у граждан будет три нерабочих дня — с 9 по 11 мая. Также день накануне праздника — 8 мая — будет сокращенным.
Есть ли переносы выходных в мае 2026?
Дополнительных переносов выходных дней в мае 2026 года по закону не предусмотрено. Однако по общим правилам, если праздничный день совпадает с выходным, то положенный день отдыха переносится на ближайший рабочий день.