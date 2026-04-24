Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные - РИА Новости, 24.04.2026
22:12 24.04.2026
Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные

РИА Новости: в субботу в Москве будет солнце и до +10, а в воскресенье — дождь

Мужчина во время дождя на Красной площади в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в субботу будет солнечно и до 10 градусов тепла.
  • В воскресенье ожидается до 11 градусов тепла и дождь.
  • Небольшие дожди также пройдут ночью с субботы на воскресенье.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Москву ждет солнце и до 10 градусов тепла в субботу, а в воскресенье до плюс 11 градусов и дождь, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
«
Москве в первый день выходных будет солнце и температура до 10 градусов тепла. А в воскресенье, несмотря на то, что температура будет до 11 градусов тепла, ожидается дождь", — рассказала синоптик.
Паршина добавила, что ночью с субботы на воскресенье столицу ждут небольшие дожди и от трех до пяти градусов тепла.
