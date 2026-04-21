Радоница 2026: какого числа, история и традиции

Радоница в 2026 году — 21 апреля (вторник).

Радоница в 2026 году выпадает на 21 апреля. По традиции праздник отмечается в первый вторник после Пасхальной недели. В чем ее суть, что нельзя делать в этот день, как и когда отмечают праздник в России, как вести себя на кладбище и какие молитвы читать — в материале РИА Новости.

Когда Радоница в 2026 году

Дата Радоницы не зафиксирована в календаре и зависит от даты Пасхи, то есть каждый год меняется. В этом году Светлое Христово Воскресение приходится на 12 апреля, соответственно, Радоница в 2026 году будет 21 апреля.

Какого числа Радоница 2026

Что такое Радоница, суть праздника

Радоница — день особого церковного поминовения усопших, который в православном календаре стоит сразу после Светлой пасхальной недели. Дата праздника ежегодно меняется, но всегда приходится на вторник второй недели после Пасхального воскресенья.

Суть праздника заключается в том, что верующие могут разделить радость Воскресения Христова с умершими близкими, как бы провозглашая: смерть побеждена, а разлука временна (даже само название праздника происходит от слова "радость"). Нередко Радоницу называют Пасхой для усопших: христиане приходят к могилам не с плачем, а с пасхальным приветствием, с верой в воскресение и вечную жизнь. Церковь призывает в этот день не погружаться в скорбь, а молиться с надеждой.

« "В основе Радоницы — вера в то, что Христос, сошедший во ад после Своего Распятия, принес весть о победе над смертью всем усопшим. Поэтому христиане приходят на могилы не только вспоминать, но и свидетельствовать о Воскресении. Молитва на Радоницу — это исповедание надежды на всеобщее воскресение и вечную жизнь во Христе. Церковь учит, что живые и усопшие составляют единое Тело Христово", — отмечает кандидат филологических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, автор православных книг и статей Лариса Микаллеф.

История Радоницы

Радоница (устаревшее название — Радуница) отмечался нашими предками еще до того, как Русь приняла христианство. Радуницами древние славяне называли богов — покровителей умерших и хранителей их душ. Славяне верили в загробный мир: все, кто умер своей смертью, поселялись в далеком краю под названием Ирий, который из живых могли посещать только птицы. При этом умерший мог навещать родных в определенное время, которое приходилось на дни равноденствий и солнцестояний. Кроме того, дни поминовений часто привязывались к аграрному календарю и проводились после окончания полевых работ.

Древние славяне верили, что после смерти родные и близкие становятся духами, наделенными некоторыми божественными способностями (например, вызывать природные катаклизмы или посылать хороший урожай). Поэтому усопших старались задобрить, устраивая в дни поминовения богатые обеды, песни, хороводы и игрища. Радуницей называлась неделя, предшествующая приходу настоящей весны, в этот день целыми селениями выходили в поле, звали духов, стараясь принести им радость теплым уважительным словом. На кладбище усопших поминали вином и яствами, часть которых оставляли, так как считали, что пища и вино могут попасть в загробный мир и доставить удовольствие умершему.

Когда Русь приняла православие, древняя традиция поминовения усопших весной не исчезла, а наполнилась новым смыслом. Церковь мудро восприняла народный обычай поминать предков и вписала его в пасхальный контекст.

Первое упоминание Радоницы как церковного праздника в Русской православной церкви относится к XIV веку, но в богослужебном уставе нет указаний на особые торжества в этот день (для этого существуют специальные Родительские субботы), это скорее дань народным обычаям и традициям.

Древнее название "Радуница" со временем трансформировалось в "Радоницу" — слово, еще более явно указывающее на радость как главную ноту этого дня. В народе праздник также называли Родница и Радовница, хотя эти формы остались в региональных диалектах.

Традиции Радоницы

Традиции Радоницы складывались на протяжении столетий, и в них переплелись древние народные обычаи и христианское поминовение. Так, верующим в этот день полагается:

прийти в храм на службу.

Обычно в этот день после литургии или вечернего богослужения совершается панихида — особая заупокойная служба. Звучат песнопения "Христос воскресе", священники облачены в светлые ризы. Сама атмосфера богослужения напоминает, что смерть побеждена.

« "Пасхальная панихида становится духовным мостом между земной и небесной Церковью, соединяя поколения в молитве и любви", — поясняет Лариса Микаллеф.

Верующему необходимо прийти в церковь к началу службы и подать записку с именами усопших для поминовения. Особенно хорошо, если это будет на проскомидии (часть литургии, когда заготавливают хлеб и вино), чтобы за покойного вынесли часть просфоры (круглый небольшой дрожжевой или квасной хлебец) и окунули ее в чашу со Святыми Дарами в знак отпущения грехов. После литургии следует отслужить панихиду. Если поминающий в этот день совершит причастие, молитва будет действеннее.

Посетить кладбище и помолиться.

У могилы родного человека принято перекреститься, произнести молитву об упокоении, постоять в тишине и зажечь свечу. Нередко граждане стараются привести могилу в порядок (убрать засохшие цветы, подмести, поправить ограду). В православии покойных называют усопшими, а не умершими, так как придет время, и они встанут из гроба, а могила — это место будущего воскресения, поэтому важно ухаживать за ней, содержать в чистоте и порядке. Но многие верующие делают это заранее, чтобы в сам праздник сосредоточиться на молитве.

"Если бедная пожилая женщина принесла на могилу искусственный цветок, но делает это с молитвой и верой, — ее поступок угоден Богу больше, чем дорогой букет без молитвы", — отмечает игумен Феодор (Яблоков).

Одежда не должна быть яркой, неуместны также смех и ссоры, громкий разговор и любые чрезмерные эмоции. Оставлять после себя мусор нельзя, особенно возле чужих могил.

« "На кладбище продукты нести не нужно. Обедать на могиле и распивать алкоголь, оставлять еду — язычество и кощунство. Кроме того, остатки еды обычно доедают животные, оскверняя могилы", — отмечает настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского протоиерей Ростислав Лемачко.

Поминальная трапеза дома.

Так как практика застолий у могилы усопшего считается языческим пережитком и не имеет отношения к христианскому поминовению, то поминки на Радоницу принято устраивать дома, в тихой семейной обстановке.

"Помощь усопшим заключается не в еде и напитках, а в молитве и делах милосердия. Если остается много еды после Пасхи, лучше раздать нуждающимся. Обязательно нужно подать милостыню бедным от имени усопшего", — комментирует Лариса Микаллеф.

На поминальный обед принято готовить кутью, блины, пироги, крашеные яйца, куличи и суп. В некоторых регионах меню может отличаться. Например на Севере страны принято подавать уху, фаршированную рыбу и кисель, на Урале обязательно готовят щи или борщ, а на Кубани — мясо с гарниром, которое можно съесть ложкой, и домашний компот. Однако, кутья, выпечка и угощения, оставшиеся с празднования Пасхи, остаются неизменными блюдами на Радоницу.

Традиционные блюда для поминальной трапезы Блюдо Символическое значение Состав Кутья Вечная жизнь, воскресение Пшеница, мед, сухофрукты, орехи Блины Символ солнца и жизни Мука, яйца, молоко. Можно приготовить блины с постной начинкой: ягодами, капустой или грибами Крашеные яйца Пасхальный символ воскресения Куриные яйца, краситель Куличи Радость Воскресения Сдобное тесто, изюм Пироги Общение с усопшими Различные начинки

« "Традиционная кутья — блюдо из зерна с медом или сухофруктами — символизирует воскресение и может быть освящена в храме, но употребляется дома с молитвой, а не на кладбище", — комментирует Лариса Микаллеф.

Что можно делать на Радоницу

На Радоницу разрешается:

посещать храм и заказывать панихиду;

подавать записки об усопших;

убирать и украшать могилы;

зажигать свечи у могилы;

молиться за усопших;

читать Пасхальный канон;

устраивать поминальную трапезу дома.

Чего нельзя делать на Радоницу

На Радоницу запрещено или нежелательно:

устраивать шумные застолья на кладбище;

оставлять еду, алкоголь и мусор на могиле;

приносить искусственные или живые цветы (нежелательно);

сквернословить, веселиться, вести себя неподобающе;

посещать кладбище в состоянии опьянения;

горевать и предаваться унынию;

не посещать храм или церковь перед кладбищем.

Частые вопросы о Радонице

Вот наиболее актуальные и распространенные вопросы, которые касаются Радоницы в 2026 году.

Почему дата Радоницы меняется?

У Радоницы нет постоянной даты, ведь она связана с датой Пасхи, которая, как известно, ежегодно меняется. При этом Радоница всегда приходится на вторник второй недели после Пасхального воскресенья.

