Синоптик рассказал, когда в Москву придет тепло

Девушки во время прогулки в Москве

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Тепло придет в Москву после 28 апреля, к концу месяца температура воздуха повысится до 12-14 градусов тепла, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Потеплеет только после 28 апреля. Сейчас пройдут две волны похолодания, будут два циклона, которые с осадками в виде дождя и мокрого снега посетят центр европейской территории России", — рассказал Шувалов.

Он отметил, что первый циклон будет вплоть до пятницы, а второй циклон накроет столицу с субботы по понедельник. Ветер сменится и будет довольно заметный в дни, когда столицу будут посещать циклоны.