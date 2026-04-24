Синоптик рассказал, когда в Москву придет тепло
01:38 24.04.2026 (обновлено: 10:20 24.04.2026)
Синоптик рассказал, когда в Москву придет тепло

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Девушки во время прогулки в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тепло придет в Москву после 28 апреля.
  • К 30 апреля температура воздуха в Москве повысится до 12–14 градусов тепла.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Тепло придет в Москву после 28 апреля, к концу месяца температура воздуха повысится до 12-14 градусов тепла, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Потеплеет только после 28 апреля. Сейчас пройдут две волны похолодания, будут два циклона, которые с осадками в виде дождя и мокрого снега посетят центр европейской территории России", — рассказал Шувалов.
Он отметил, что первый циклон будет вплоть до пятницы, а второй циклон накроет столицу с субботы по понедельник. Ветер сменится и будет довольно заметный в дни, когда столицу будут посещать циклоны.
"К 30 апреля уже на термометрах 12-14 градусов тепла в Москве", — добавил синоптик.
