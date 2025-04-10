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Как отдыхаем на майские праздники 2025 - календарь выходных дней
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13:34 10.04.2025 (обновлено: 13:44 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/may-1855644309.html
Майские праздники 2025: как отдыхаем, календарь официальных выходных в мае
Как отдыхаем на майские праздники 2025 - календарь выходных дней
Майские праздники 2025: как отдыхаем, календарь официальных выходных в мае
Майские праздники в 2025 году продлятся 8 дней. Сколько официальных выходных дней будет в мае в России, производственный календарь и нормы рабочего времени на... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:34:00+03:00
2025-04-10T13:44:00+03:00
общество
россия
отдых
отдых в россии
календарь
производственный календарь
день победы
праздник весны и труда
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Майские праздники в 2025 году продлятся 8 дней. Сколько официальных выходных дней будет в мае в России, производственный календарь и нормы рабочего времени на май, где отдохнуть и выгодно ли брать отпуск в последнем весеннем месяце — в материале РИА Новости.Как отдыхаем на майские праздникиВ 2025 году выходные дни на майские праздники будут состоять из двух частей по 4 дня:30 апреля - сокращенный рабочий день.Всего в мае 2025 года из 31 календарного 18 рабочих дней и 13 нерабочих дней (девять приходятся на выходные субботу, воскресенье и четыре — праздничные).Будут ли дополнительные выходные в маеВ апреле-мае 2025 года мы будем отдыхать с 1 по 4 мая в связи с Праздником Весны и Труда, а также с 8 по 11 мая в связи с Днем Победы. По трудовому законодательству нерабочие праздничные дни в мае — это 1 мая и 9 мая. Правительством России принято решение о переносе выходного дня с субботы 4 января на пятницу 2 мая, воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая (Постановление Правительства РФ от 04.10.2024 N 1335 "О переносе выходных дней в 2025 году"). Однако региональным законодательством могут быть установлены в отдельных субъектах Федерации дополнительные нерабочие праздничные дни, помимо общероссийских.ПраздникиВ мае россияне традиционно отмечают два значимых праздника — Праздник Весны и Труда (1 Мая) и День Победы в войне над фашистской Германией.1 Мая — Праздник Весны и ТрудаЭтот международный праздник отмечают во многих странах мира (официально в 86), называется он везде по-разному: День международной солидарности трудящихся, День весны и труда, День весны или День труда. Начало ему было положено в 1886 году в американском городе Чикаго, когда 1 мая рабочие устроили масштабную забастовку с требованиями сократить рабочий день и улучшить условия труда. В 1889 году Конгресс II Интернационала принял решение о том, что в начале последнего месяца весны должен отмечаться Всемирный День солидарности трудящихся.В России первые массовые акции рабочих прошли в 1897 году. В 1901-м 1 мая приобрело политическую окраску, а с 1917-го шествия начали проводиться официально. Со временем Первомай превратился в любимое народом торжество с яркой демонстрацией. Сейчас масштабность праздника забыта, россияне больше радуются дополнительным выходным.9 Мая — День ПобедыДень Победы над фашистской Германией отмечают во всех странах мира, которые пострадали во время Второй мировой войны 1939-1945 годов. В СССР 9 Мая был государственным выходным днем вплоть до 1948 года, потом долгое время оставался рабочим. В 1965 году 9 Мая вновь был объявлен официальным выходным. С тех пор парады на Красной площади в Москве в этот день проводятся регулярно и с большим размахом, показывая мощь советской, а потом российской армии и последние достижения в разработке военной техники. Европейские страны отмечают День Победы 8 мая, когда Германия подписала акт о капитуляции.Производственный календарьПроизводственный календарь — специальный график, в котором показываются рабочие, выходные и праздничные дни, нормы рабочего времени на текущий год. Он составляется на основе постановления правительства Российской Федерации и с учетом Трудового кодекса России.Норма рабочего времени в маеНорма рабочего времени зависит от того, сколько часов длится рабочая неделя:Могут ли заставить работать в праздничные выходныеПривлечение к работе в праздничные дни возможно только с согласия работника путем издания приказа от работодателя для выполнения заранее непредвиденных работ, от которых зависит нормальное функционирование организации в дальнейшем. Без согласия сотрудники могут привлекаться при возникновении форс-мажора, такие случаи перечислены в Трудовом кодексе. Кроме того, в выходные и праздничные дни работают сотрудники предприятий непрерывного обслуживания населения.Но есть случаи, когда согласие сотрудников на работу в выходные или праздники не нужно. Например, для предотвращения или устранения последствий производственной аварии, катастрофы, стихийного бедствия; для предотвращения несчастных случаев; для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения, а также в других случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения. Привлечь к работе в праздничные дни можно творческих работников, артистов, журналистов и другие категории персонала. Исключение из правила — несовершеннолетние, беременные и сотрудники, которым работа в такой день противопоказана по состоянию здоровья согласно медицинскому заключению.Когда выгодно взять отпуск в маеМай в целом не входит в число месяцев, когда выгодно брать отпуск. Но ситуация в начале и конце периода отличается. По словам Аллы Матюхиной, методолога Unicon Outsourcing, с финансовой точки зрения брать отпуск в мае только на рабочие дни невыгодно. Чем заняться на майские праздники"Многие планируют свой отдых именно в мае, на это есть ряд причин: во-первых, можно совместить оплачиваемый отпуск с государственными праздниками и отдыхать целый месяц. Во-вторых — возможность неплохо сэкономить. Пик туристического сезона в России, как правило, летом. Однако в мае на юге начинается курортная пора, в горах уже можно заниматься трекингом и ходить в походы, а средняя полоса России утопает в цветущих деревьях. Стоимость туристических путевок и аренды жилья — на 15-20% ниже, чем в летние месяцы. Отпуск в мае отлично подойдет для тех, кто хочет провести пару недель на безлюдных, но уже солнечных курортах Сочи или Абхазии. А также для тех, кто готов отправиться в горный поход и увидеть первые цветения, например цветущий багульник на Алтае", — рассказывает Валерия Дудинова, PR-менеджер российского сервиса онлайн-бронирования "Едем-в-Гости.ру".Ильяс Тукаев, руководитель проектов "Мастердом", советует посвятить выходные экстремальным видам спорта и отправиться на сплав:"После долгих зимних дней это отличная возможность выбраться на природу. В большинстве случаев сплавные реки находятся в отдалении от цивилизации, где нет мобильной связи, и это позволяет полноценно насладиться отдыхом", — говорит эксперт.Владимир Ровняго, руководитель сети туристических агентств "Солнцетур", отмечает, что наиболее популярными направлениями для майских праздников являются также Турция, в частности Анталийское побережье, затем Краснодарский край, в частности Сочи, и наконец, Египет с его популярными направлениями Шарм-эль-Шейх и Хургада.Я бы настоятельно рекомендовал бронировать тур заранее, чтобы обеспечить себе отдых без стресса. Учитывая высокий спрос на майские праздники, раннее бронирование также поможет получить лучшие предложения и гарантировать наличие свободных мест, — советует Владимир Ровняго.Блогер Артем Мелентьев отмечает, что есть ряд стран, куда можно дешево слетать без визы и даже без загранпаспорта: Абхазия, Беларусь, Казахстан. На территории России теплее всего в Краснодарском крае. Воздух в Сочи прогревается до 16-20 градусов, в воде в это время 15-16. Поплавать в море не получится, зато можно побывать в Адлере и осмотреть Олимпийский парк, принять сероводородные ванны в Мацесте, погулять по сочинскому дендрарию. В Анапе солнечно, но ветрено. Дети могут играть на песке и развлекаться в аквапарке, взрослых ждет активный туризм: походы, экскурсии, винные дегустации в Абрау-Дюрсо. В Крыму только начинается курортный сезон. Море в Ялте — 15-18 градусов, воздух ночью 8-10, днем 16-17. Подняться на Ай-Петри, посетить Ласточкино гнездо, побывать на даче Чехова можно и в мае. Прекрасный детский отдых предлагает Ейск — мелкое море быстро нагревается, а на песчаных пляжах пока тихо и почти безлюдно.Отдых в странах СНГ на майские праздники не менее популярен. В Грузии можно познакомиться с горным Кавказом, старинными поселениями и современными городами с интересной архитектурой. В Тбилиси в начале мая 17-20 градусов днем и 10 ночью. В Абхазии температура воздуха поднимается до 22-24 градусов, в море 18. Обязательны к посещению озеро Рица, пещеры Нового Афона, Ботанический сад и обезьяний питомник в Сухуми. Отдых в Белоруссии доступен даже при минимальном бюджете. Можно совершить обзорную экскурсию по Минску, посетить Брестскую крепость, погулять по Беловежской пуще. Погода прохладная — 16-17 градусов днем, 11-12 ночью. Все больше туристов отдыхают в Казахстане. Температурные качели там никого не удивляют — столбик термометра может подскочить до 30 градусов и упасть до восьми. Судя по отзывам туристов, стоит посетить Астану и Алма-Аты, погулять по предгорьям Тянь-Шаня, послушать пение барханов в степи. А отпуск в Баку подарит массу впечатлений. Май там богат на события: праздник цветов, музыкальный фестиваль, грандиозные салюты. Воздух днем — до 19 градусов, ночью 17.
https://ria.ru/20250206/kalendar-1965161916.html
https://ria.ru/20250324/otdykh-2006846363.html
https://ria.ru/20250409/kalendar-1984676783.html
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общество, россия, отдых, отдых в россии, календарь, производственный календарь, день победы, праздник весны и труда, майские праздники, майские праздники: шествия, пробки, погода, праздник весны и труда. первомайские демонстрации
Общество, Россия, Отдых, отдых в России, Календарь, Производственный календарь, День Победы, Праздник Весны и Труда, майские праздники, Майские праздники: шествия, пробки, погода, Праздник весны и труда. Первомайские демонстрации

Как отдыхаем в мае 2025 года: праздники и перенос выходных

© ИнфографикаКалендарь праздников — 2025. Май
Календарь праздников — 2025. Май
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Майские праздники в 2025 году продлятся 8 дней. Сколько официальных выходных дней будет в мае в России, производственный календарь и нормы рабочего времени на май, где отдохнуть и выгодно ли брать отпуск в последнем весеннем месяце — в материале РИА Новости.

Как отдыхаем на майские праздники

В 2025 году выходные дни на майские праздники будут состоять из двух частей по 4 дня:
  • 1, 2, 3, 4 мая — выходные на Праздник Весны и Труда, который приходится на четверг;
  • с 8 по 11 мая — четырехдневные каникулы связаны с Днем Победы;
  • 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая — стандартные субботы и воскресенья.
30 апреля - сокращенный рабочий день.
Всего в мае 2025 года из 31 календарного 18 рабочих дней и 13 нерабочих дней (девять приходятся на выходные субботу, воскресенье и четыре — праздничные).

Будут ли дополнительные выходные в мае

В апреле-мае 2025 года мы будем отдыхать с 1 по 4 мая в связи с Праздником Весны и Труда, а также с 8 по 11 мая в связи с Днем Победы. По трудовому законодательству нерабочие праздничные дни в мае — это 1 мая и 9 мая. Правительством России принято решение о переносе выходного дня с субботы 4 января на пятницу 2 мая, воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая (Постановление Правительства РФ от 04.10.2024 N 1335 "О переносе выходных дней в 2025 году"). Однако региональным законодательством могут быть установлены в отдельных субъектах Федерации дополнительные нерабочие праздничные дни, помимо общероссийских.

Праздники

В мае россияне традиционно отмечают два значимых праздника — Праздник Весны и Труда (1 Мая) и День Победы в войне над фашистской Германией.
© РИА Новости / Виталий АньковПервомайская демонстрация во Владивостоке
Первомайская демонстрация во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Первомайская демонстрация во Владивостоке
1 Мая — Праздник Весны и Труда
Этот международный праздник отмечают во многих странах мира (официально в 86), называется он везде по-разному: День международной солидарности трудящихся, День весны и труда, День весны или День труда. Начало ему было положено в 1886 году в американском городе Чикаго, когда 1 мая рабочие устроили масштабную забастовку с требованиями сократить рабочий день и улучшить условия труда. В 1889 году Конгресс II Интернационала принял решение о том, что в начале последнего месяца весны должен отмечаться Всемирный День солидарности трудящихся.
В России первые массовые акции рабочих прошли в 1897 году. В 1901-м 1 мая приобрело политическую окраску, а с 1917-го шествия начали проводиться официально. Со временем Первомай превратился в любимое народом торжество с яркой демонстрацией. Сейчас масштабность праздника забыта, россияне больше радуются дополнительным выходным.
9 Мая — День Победы
День Победы над фашистской Германией отмечают во всех странах мира, которые пострадали во время Второй мировой войны 1939-1945 годов. В СССР 9 Мая был государственным выходным днем вплоть до 1948 года, потом долгое время оставался рабочим. В 1965 году 9 Мая вновь был объявлен официальным выходным. С тех пор парады на Красной площади в Москве в этот день проводятся регулярно и с большим размахом, показывая мощь советской, а потом российской армии и последние достижения в разработке военной техники. Европейские страны отмечают День Победы 8 мая, когда Германия подписала акт о капитуляции.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкУчастница "Бессмертного полка" после шествия в день празднования Дня Победы в Москве
Участница Бессмертного полка после шествия в день празднования Дня Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Участница "Бессмертного полка" после шествия в день празднования Дня Победы в Москве

Производственный календарь

Производственный календарь — специальный график, в котором показываются рабочие, выходные и праздничные дни, нормы рабочего времени на текущий год. Он составляется на основе постановления правительства Российской Федерации и с учетом Трудового кодекса России.
Календарь праздничных дней в 2025 годуКалендарь праздничных дней в 2025 году
Инфографика

Норма рабочего времени в мае

Норма рабочего времени зависит от того, сколько часов длится рабочая неделя:

Рабочая неделя, часы

Общее количество рабочих часов в мае

40

144

36

129.6

24

86.4

Уставшая девушка в офисе - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Производственный календарь на 2025 год: как работаем и отдыхаем
6 февраля, 13:14

Могут ли заставить работать в праздничные выходные

Привлечение к работе в праздничные дни возможно только с согласия работника путем издания приказа от работодателя для выполнения заранее непредвиденных работ, от которых зависит нормальное функционирование организации в дальнейшем. Без согласия сотрудники могут привлекаться при возникновении форс-мажора, такие случаи перечислены в Трудовом кодексе. Кроме того, в выходные и праздничные дни работают сотрудники предприятий непрерывного обслуживания населения.
Но есть случаи, когда согласие сотрудников на работу в выходные или праздники не нужно. Например, для предотвращения или устранения последствий производственной аварии, катастрофы, стихийного бедствия; для предотвращения несчастных случаев; для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения, а также в других случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения. Привлечь к работе в праздничные дни можно творческих работников, артистов, журналистов и другие категории персонала. Исключение из правила — несовершеннолетние, беременные и сотрудники, которым работа в такой день противопоказана по состоянию здоровья согласно медицинскому заключению.

Когда выгодно взять отпуск в мае

© Depositphotos.com / diego_cervoОфисный работник хочет в отпуск
Офисный работник - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© Depositphotos.com / diego_cervo
Офисный работник хочет в отпуск
Май в целом не входит в число месяцев, когда выгодно брать отпуск. Но ситуация в начале и конце периода отличается. По словам Аллы Матюхиной, методолога Unicon Outsourcing, с финансовой точки зрения брать отпуск в мае только на рабочие дни невыгодно.

Чем заняться на майские праздники

"Многие планируют свой отдых именно в мае, на это есть ряд причин: во-первых, можно совместить оплачиваемый отпуск с государственными праздниками и отдыхать целый месяц. Во-вторых — возможность неплохо сэкономить. Пик туристического сезона в России, как правило, летом. Однако в мае на юге начинается курортная пора, в горах уже можно заниматься трекингом и ходить в походы, а средняя полоса России утопает в цветущих деревьях. Стоимость туристических путевок и аренды жилья — на 15-20% ниже, чем в летние месяцы. Отпуск в мае отлично подойдет для тех, кто хочет провести пару недель на безлюдных, но уже солнечных курортах Сочи или Абхазии. А также для тех, кто готов отправиться в горный поход и увидеть первые цветения, например цветущий багульник на Алтае", — рассказывает Валерия Дудинова, PR-менеджер российского сервиса онлайн-бронирования "Едем-в-Гости.ру".
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
В Госдуме рассказали, как получить девять дней отдыха в майские праздники
24 марта, 03:23
Ильяс Тукаев, руководитель проектов "Мастердом", советует посвятить выходные экстремальным видам спорта и отправиться на сплав:
"После долгих зимних дней это отличная возможность выбраться на природу. В большинстве случаев сплавные реки находятся в отдалении от цивилизации, где нет мобильной связи, и это позволяет полноценно насладиться отдыхом", — говорит эксперт.
© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкПосетители на экскурсии в парке "Дендрарий" в Сочи
Посетители на экскурсии в парке Дендрарий в Сочи - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Посетители на экскурсии в парке "Дендрарий" в Сочи
Владимир Ровняго, руководитель сети туристических агентств "Солнцетур", отмечает, что наиболее популярными направлениями для майских праздников являются также Турция, в частности Анталийское побережье, затем Краснодарский край, в частности Сочи, и наконец, Египет с его популярными направлениями Шарм-эль-Шейх и Хургада.
«

Я бы настоятельно рекомендовал бронировать тур заранее, чтобы обеспечить себе отдых без стресса. Учитывая высокий спрос на майские праздники, раннее бронирование также поможет получить лучшие предложения и гарантировать наличие свободных мест, — советует Владимир Ровняго.

Блогер Артем Мелентьев отмечает, что есть ряд стран, куда можно дешево слетать без визы и даже без загранпаспорта: Абхазия, Беларусь, Казахстан. На территории России теплее всего в Краснодарском крае. Воздух в Сочи прогревается до 16-20 градусов, в воде в это время 15-16. Поплавать в море не получится, зато можно побывать в Адлере и осмотреть Олимпийский парк, принять сероводородные ванны в Мацесте, погулять по сочинскому дендрарию. В Анапе солнечно, но ветрено. Дети могут играть на песке и развлекаться в аквапарке, взрослых ждет активный туризм: походы, экскурсии, винные дегустации в Абрау-Дюрсо. В Крыму только начинается курортный сезон. Море в Ялте — 15-18 градусов, воздух ночью 8-10, днем 16-17. Подняться на Ай-Петри, посетить Ласточкино гнездо, побывать на даче Чехова можно и в мае. Прекрасный детский отдых предлагает Ейск — мелкое море быстро нагревается, а на песчаных пляжах пока тихо и почти безлюдно.
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Отдых в странах СНГ на майские праздники не менее популярен. В Грузии можно познакомиться с горным Кавказом, старинными поселениями и современными городами с интересной архитектурой. В Тбилиси в начале мая 17-20 градусов днем и 10 ночью. В Абхазии температура воздуха поднимается до 22-24 градусов, в море 18. Обязательны к посещению озеро Рица, пещеры Нового Афона, Ботанический сад и обезьяний питомник в Сухуми. Отдых в Белоруссии доступен даже при минимальном бюджете. Можно совершить обзорную экскурсию по Минску, посетить Брестскую крепость, погулять по Беловежской пуще. Погода прохладная — 16-17 градусов днем, 11-12 ночью. Все больше туристов отдыхают в Казахстане. Температурные качели там никого не удивляют — столбик термометра может подскочить до 30 градусов и упасть до восьми. Судя по отзывам туристов, стоит посетить Астану и Алма-Аты, погулять по предгорьям Тянь-Шаня, послушать пение барханов в степи. А отпуск в Баку подарит массу впечатлений. Май там богат на события: праздник цветов, музыкальный фестиваль, грандиозные салюты. Воздух днем — до 19 градусов, ночью 17.
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ОбществоРоссияОтдыхотдых в РоссииКалендарьПроизводственный календарьДень ПобедыПраздник Весны и Трудамайские праздникиМайские праздники: шествия, пробки, погодаПраздник весны и труда. Первомайские демонстрации
 
 
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