https://ria.ru/20250328/prazdnik-2007473373.html

28 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 28 марта в России и в мире по календарю

28 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

28 марта 2025 года в России отмечается сразу несколько профессиональных праздников: День машиниста, День образования дежурных частей в системе МВД России,... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T06:00:00+03:00

2025-03-28T06:00:00+03:00

2025-03-28T06:00:00+03:00

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. 28 марта 2025 года в России отмечается сразу несколько профессиональных праздников: День машиниста, День образования дежурных частей в системе МВД России, Международный день нутрициолога, Всемирный день историка. Какие ещё праздники отмечают сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииВ России 28 марта поздравляют дежурные части МВД. Праздник отмечают и те, кто занимается историей, – преподаватели, ученые, популяризаторы науки во Всемирный день историка. В 2023 году в системе российских железных дорог появился новый корпоративный праздник – День машиниста, установленный распоряжением генерального директора ОАО "РЖД" Олега Белозёрова.Профессиональный праздникВ последнюю пятницу марта сети РЖД России отмечают новый профессиональный праздник – День машиниста. В 2025 году он выпадает на 28 число. Слова признательности звучат в адрес машинистов и их помощников, а также ветеранов отрасли.Ежегодно 28 марта поздравления получают ветераны и действующие сотрудники дежурных частей – День образования дежурных частей в системе МВД России. Дежурная часть представляет собой командный центр отдела полиции, куда поступают сообщения от граждан. От их быстрого реагирования на заявления, оперативного принятия решений и управления нарядами зависит задержание виновных и успех раскрытия преступлений по горячим следам.С профессиональным праздником 28 марта поздравляют историков, преподавателей и популяризаторов этой науки, а также всех, кто интересуется историей – Всемирный день иcтopика. В России он проводитсяс 2006 года по инициативе Российского исторического общества.Церковный праздник28 марта 2025 года в 26-й день Великого поста отмечается несколько церковных праздников:Народный праздникВ народе 28 марта отмечают Александров день, который ещё именуют Лесное ухоженье. Праздник посвящен чествованию леса, предки верили, что загадочные обитатели леса могут быть благосклонны к людям, а могут быть настроены враждебно. В этот день принято было отправляться в лес и благодарить его за дары: древесину, мясо, ягоды, грибы, целебные травы и полезные коренья.Это один из редких дней в году, когда встреча с черной кошкой на дороге предвещает богатство. Если черный кот перейдет дорогу 28 марта, то бояться не стоит, сегодня это сулит финансовое благополучие. Перед выходом на улицу стоит приколоть к одежде булавку с изнаночной стороны, чтобы уберечься от сглаза. Не рекомендуется в этот день заниматься уборкой в шкафах, перебирать вещи, иначе могут появиться незапланированные расходы. Плохой приметой считается мытье головы. По поверьям, можно накликать долгую разлуку с близкими.Какой сегодня праздник в миреВ Международный день нутрициолога (International Nutritionist Day) поздравления звучат в адрес специалистов, которыеподбирают индивидуальный рацион питания и помогают сформировать здоровые пищевые привычки, восполнить дефицит питательных веществ, избавиться от лишнего веса, проблем с кожей и волосами. До 2023 года нутрициологи отмечали свой профессиональный праздник 10 марта, в День диетолога. По инициативе Юлии Ходос, соосновательницы международной IT-платформы Nutrient Planner праздник стал отмечаться в день запуска на широкую аудиторию IT-платформы Nutrify – 28 марта.Памятные даты в историиХроника важных событий, произошедших в мире 28 марта в разные годы:1776 – в Москве основан Большой театр.1819 – началась перестройка Дворцовой площади по проекту К. И. Росси.1842 – состоялся первый концерт Венского филармонического оркестра.1891 – состоялся первый чемпионат мира по тяжёлой атлетике.1910 – в Марселе поднялся в воздух первый в мире гидроплан.1930 – города Константинополь и Ангора получили новые турецкие названия – Стамбул и Анкара.1940 – в СССР состоялся первый полёт опытного истребителя И-301 ЛаГГ-1.1953 – опубликован Указ об амнистии, которую предложил Л. П. Берия.1961 – создана авиакомпания "Эр Африк" – одна из старейших панафриканских компаний, объединяющая 11 западно- и центральноафриканских стран.1964 – лондонский Музей восковых фигур мадам Тюссо объявил, что члены группы "The Beatles" станут первыми рок-музыкантами, чьи фигуры появятся в экспозиции музея.1976 – польская путешественница Кристина Хойновская-Лискевич начала из Лас-Пальмаса первое женское одиночное кругосветное плавание на бермудском шлюпе "Мазурек" (9,5 м). 21 марта 1978 г., спустя почти два года, она вернулась к месту старта.1991 – в день открытия III внеочередного Съезда народных депутатов РСФСР по приказу Михаила Горбачёва в Москву были введены войска, дабы "оградить" консервативных депутатов от "морального террора" демонстрантов. Несмотря на запрет, 28 марта состоялась массовая демонстрация в поддержку Ельцина.1993 – вспышка сверхновой звезды SN 1993J в галактике M81. В то время она была второй по яркости сверхновой, наблюдаемой в XX веке.1996 – Фил Коллинз объявил о начале сольной карьеры и выходе из состава группы "Genesis".2017 – в России принят закон о переписи населения в Интернете.2020 – в России представили препарат для лечения коронавируса на основе противомалярийного препарата "Мефлохина".Кто из известных людей родился 28 мартаВ этот день родились:1868 – Максим Горький (наст. имя Алексей Максимович Пешков; ум. 1936), русский советский писатель.1925 – Иннокентий Смоктуновский, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР.1933 – Александр Митта (наст. фамилия – Рабинович), кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России.1944 – Екатерина Жемчужная, советская и российская актриса и певица, артистка театра "Ромэн", народная артистка РФ.1979 – Наталья Швец, российская актриса театра и кино.1981 – Эльвира Хасянова, российская синхронистка, трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы.1986 – Леди Гага (наст. имя Стефани Джоанна Анджелина Джерманотта) – американская певица, автор песен, продюсер, филантроп и актриса.1989 – Логан Кутюр, канадский хоккеист.1990 – Екатерина Боброва, российская фигуристка (танцы на льду), чемпионка мира (2013) и Олимпийских игр (2014).1996 – Бенжамен Павар, французский футболист, чемпион мира (2018), победитель Лиги чемпионов УЕФА (2019/20).1997 – Себастьян Самуэльссон, шведский биатлонист, олимпийский чемпион в эстафете (2018).2004 – Анна Щербакова, российская фигуристка, олимпийская чемпионка (2022) и чемпионка мира (2021) в одиночном катании.ИмениныИменины 28 марта отмечают: Александр, Алексей, Денис, Михаил, Тимофей.

https://ria.ru/20250327/may-1855644309.html

https://ria.ru/20250225/prazdniki-1916753876.html

https://ria.ru/20250225/tserkovnyy-1925662524.html

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россия, общество, праздники, религиозные праздники