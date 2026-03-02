Рейтинг@Mail.ru
02:24 02.03.2026 (обновлено: 06:00 02.03.2026)
Россиянам рассказали о переносе выходного в начале марта
https://ria.ru/proizvodstvennyy-kalendar/proizvodstvennyy-kalendar-2026/
общество, татьяна подольская, праздники
Россиянам рассказали о переносе выходного в начале марта

РИА Новости: праздничный выходной 8 марта переносится на следующий день

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россияне в начале марта смогут отдохнуть три дня подряд, поскольку Международный женский день в 2026 году выпадает на воскресенье и праздничный выходной переносится на понедельник 9 марта, сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
"В 2026 году Международный женский день — 8 марта — пришелся на воскресенье. В связи с этим праздничный день будет перенесен на ближайший рабочий день — 9 марта. В результате у россиян, работающих по пятидневке, будет три дня отдыха (с 7 по 9 марта)", — сказала Подольская.
Она уточнила, что вторая рабочая неделя месяца будет четырехдневной и начнется с 10 марта.
Календарь праздничных дней в 2026 году. Проект Минтруда
Производственный календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
1 июля 2025, 11:38
1 июля 2025, 11:38
 
