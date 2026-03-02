https://ria.ru/20260302/vykhodnoy-2077761880.html
Россиянам рассказали о переносе выходного в начале марта
Россияне в начале марта смогут отдохнуть три дня подряд, поскольку Международный женский день в 2026 году выпадает на воскресенье и праздничный выходной... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T02:24:00+03:00
РИА Новости: праздничный выходной 8 марта переносится на следующий день