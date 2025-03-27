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Американцы перешли к террору. Раскол в Белом доме усиливается

Американцы перешли к террору. Раскол в Белом доме усиливается - РИА Новости, 27.03.2025

Американцы перешли к террору. Раскол в Белом доме усиливается

Противники Трампа взялись за коктейли Молотова и огнестрельное оружие. Пока атаки ведут на автомобили, но люди не пострадали по счастливой случайности. В Белом... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Захар Андреев. Противники Трампа взялись за коктейли Молотова и огнестрельное оружие. Пока атаки ведут на автомобили, но люди не пострадали по счастливой случайности. В Белом доме называют акции терроризмом и готовят жестокий ответ. Почему кризис будет только разрастаться — в материале РИА Новости.Тесла в огнеУтром в понедельник в автосалон Tesla в Остине (Техас) вызвали саперов — сотрудники дилерского центра обнаружили подозрительный объект. Как оказалось, это “зажигательное устройство”, которое немедленно обезвредили взрывотехники.Атака на электромобили этой марки — далеко не первая. Причина — месть Илону Маску, владельцу компании-производителя и одному из самых ярких соратников Дональда Трампа. Придя к власти, президент делегировал миллиардеру широкие полномочия: назначил главой Департамента государственной эффективности (DOGE), который немедленно приступил к массовым чисткам в правительстве.Особенно сильно пострадали структуры, связанные с Демпартией, — в частности, Агентство по международному развитию (USAID). Как утверждают представители нынешней администрации, с помощью этой организации левые политики не только продвигали свою повестку по всему миру, но и осваивали огромные бюджетные средства.В ответ разъяренные демократы дали клятву остановить миллиардера любыми доступными средствами. Попробовали применить так называемую культуру отмены, когда жертва подвергается давлению со стороны уличных и сетевых активистов, а также идеологически близких СМИ. В рамках этих усилий в выставочные залы Tesla пришли люди с плакатами и кричалками."Мы хотим сделать его токсичным, — объясняет задачу одна из организаторов такой акции Софи Шепард. — Мы не желаем, чтобы люди вели с ним дела и чтобы у него была та власть, которой он обладает в федеральном правительстве".Однако демонстраций против Маска оказалось мало, и либералы перешли к более радикальным методам. За последние пару месяцев по меньшей мере в девяти штатах “Теслы” жгли — в том числе коктейлями Молотова — и обстреливали. В основном на стоянках. Количество машин, подвергшихся более мелкому вандализму, никто не считал: на футуристичных пикапах “Кибертрак” и легковушках рисовали неприличные картинки, писали политические лозунги. Уничтожались и зарядные станции.Но даже на этом фоне происшествие в Остине — из ряда вон: могли пострадать люди. Неизвестно, чем бы обернулся пожар в автосалоне, сработай "зажигательное устройство".Терроризм и его спонсорыДемократы происходящее публично вроде бы не поддерживают, но и не то чтобы осуждают. Выражаются в том смысле, что “городских партизан” можно понять. Называют акции вандализмом. Маск, Трамп и соратники предпочитают использовать более серьезный термин.“Это внутренний терроризм. Виновные будут найдены и привлечены к ответственности”, — пообещал в понедельник новый директор ФБР Кэш Патель. Ведомство создало оперативную группу для поимки поджигателей. В отряде из десяти человек — сотрудники отдела по контролю за оборотом взрывчатых веществ, а также спецы по контртеррору.Ранее вице-президент Джей-Ди Вэнс заявил, что за поджогами стоят левые бизнесмены, и пообещал возмездие."Мы знаем, что есть много сумасшедших с деньгами, которые, я думаю, готовы позволить стране буквально сгореть, если это поможет им достичь своих политических целей. Так что это действительно нездоровая, извращенная штука. Но мы не собираемся терпеть", — заявил политик.А сам Трамп пообещал отправить виновных отбывать наказание в тюрьмы Сальвадора, известные своей жестокостью. Вроде бы в шутку, но это не точно — нынешний глава центральноамериканской страны Найибе Букеле действительно поддерживает крепкие связи с Маском и другими “цифровиками” из команды президента США.Тем временем акции устрашения перенеслись на Европу: поджоги электромобилей Маска произошли в Берлине и французской Тулузе."Безмозглые активисты"Акции Tesla на таком фоне резко снизились. Некоторые эксперты заявили, что Маск должен покинуть компанию, поскольку его деятельность вредит бизнесу. Другие считают: пока неизвестно, как коктейли Молотова скажутся на продажах. Возможно, американские консерваторы лишь активнее начнут пересаживаться на “электрички” с буквой “т” на капоте.Сам Маск уходить не собирается. На днях он провел собрание с сотрудниками компании и пообещал, что вскоре ситуация наладится. К тому же грядет массовый выпуск полностью беспилотных такси, которые, как он надеется, изменят рынок перевозок.Противников же Tesla миллиардер называет NPC — персонажами компьютерных игр, действующими по примитивному алгоритму. Если раньше активисты больше всего на свете беспокоились об изменении климата, то теперь выполняют прямо противоположную программу: уничтожают экологически чистый транспорт, отмечает Маск в принадлежащей ему соцсети Х.Но уличные поджигатели не единственная проблема, с которой столкнулся глава DOGE. И возможно, не самая серьезная.Человек-конфликтНедовольны не только записные враги, но и номинальные друзья. New York Times утверждает: республиканцы были благодарны миллиардеру за помощь Трампу на выборах, но для многих в партии стало неприятным сюрпризом, что Маск до сегодняшнего дня серьезно влияет на политику Белого дома.Вероятно, не по нраву одиозный бизнесмен и крупным промышленникам, в том числе из ОПК США. А ведь именно их интересы традиционно представляют республиканцы. Так, ранее Маск устроил целую информационную кампанию против Lockheed Martin — обвинял предприятие в производстве крайне дорогого, но при этом “малоэффективного” самолета пятого поколения F-35.По одной из версий, нападками на оборонщиков Маск расчищал дорогу для коллег по Силиконовой долине: такие компании, как Palantir и Anduril, делающие ставку на беспилотные системы и искусственный интеллект, претендуют на многомиллиардный кусок пирога.Тем удивительнее, что на днях крупный контракт на производство самолета шестого поколения получила главный конкурент Lockheed Martin — еще одна компания-левиафан Boeing, с которой Маск давно не в ладах.Есть принципиальные расхождения и в стане “цифровиков”. Маск враждует с главой OpenAI Сэмом Альтманом, создателем ChatGPT. В том числе по идеологическим причинам — у них разные взгляды на будущее ИИ. И несмотря на то, что Илон считается желанным гостем в Овальном кабинете, именно OpenAI стал основным исполнителем по новому “манхэттенскому проекту” в сфере машинного разума — на разработку хотят выделить полтриллиона долларов.Наконец, Маск в принципе плохо приспособлен для командной работы. Как пишет биограф предпринимателя Уолтер Айзексон, владелец Tesla и SpaceX не умеет подчиняться: либо он становится главным в компании и управляет ею диктаторскими методами, либо его выгоняют со скандалом (так произошло дважды — Маска “попросили” из основанных им же Zip2 и PayPal). Можно сказать, будущий внутренний конфликт в Белом доме был заложен в тот момент, когда Трамп решил привлечь предпринимателя к избирательной кампании.Бюджетные миллиардыНа этом фоне любые нападки на Маска в прессе выглядят неслучайными — интересантов много. Одной из первых ласточек стала публикация в Washington Post: журналисты выяснили, что компании из империи Маска получили не менее 38 миллиардов долларов в виде государственных контрактов, займов, субсидий и налоговых льгот — дескать, эти деньги помогли Илону стать богатейшим человеком планеты. А значит, у главы DOGE, который перекраивает правительство по своему усмотрению, имеется конфликт интересов.Масла в огонь добавляет свежая статья New York Times: благодаря Трампу и другим соратникам на высоких госдолжностях компании Маска могут рассчитывать на госконтракты еще на десятки миллиардов долларов. Один госзаказ по спутниковому интернету, который, очевидно, получит масковский Starlink, оценивается в 42 миллиарда. И журналисты сомневаются, что дело только в качестве технологий.Таким образом, горящие “Теслы” — лишь видимая часть айсберга. Маска атакуют со всех сторон. Однако ему не впервой попадать в кризисную ситуацию. Можно сказать, это его нормальное состояние: не раз и не два SpaceX и Tesla оказывались под угрозой закрытия, прежде чем стали крупнейшими в своей отрасли. Однако сегодня ставки многократно возросли. Сможет ли изобретатель-миллиардер выпутаться и из этой передряги, а главное, как перманентный кризис отразится на политике Трампа — большой вопрос. По крайней мере зрители по всему миру имеют возможность следить за сюжетом, который даст фору любому кино.

https://ria.ru/20250209/usa-1997974506.html

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технологии, остин, техас, дональд трамп, илон маск, найиб букеле, tesla motors, lockheed martin , spacex, f-35, сша