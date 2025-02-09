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"Придется удалить". Трансгендеры довели Маска до крайних мер

"Придется удалить". Трансгендеры довели Маска до крайних мер - РИА Новости, 09.02.2025

"Придется удалить". Трансгендеры довели Маска до крайних мер

Агентство USAID, несмотря на многочисленные недостатки, оставалось мощнейшим инструментом американского влияния за рубежом. Тем не менее Дональд Трамп руками... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T08:00:00+03:00

2025-02-09T08:00:00+03:00

2025-02-09T08:11:00+03:00

технологии

илон маск

агентство по международному развитию сша

аль-каида

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Захар Андреев. Агентство USAID, несмотря на многочисленные недостатки, оставалось мощнейшим инструментом американского влияния за рубежом. Тем не менее Дональд Трамп руками главного оптимизатора — миллиардера Илона Маска — безжалостно уничтожает эту структуру. О причинах и последствиях — в материале РИА Новости."Там ужас"Американское Агентство по международному развитию США (USAID) стало первой крупной жертвой Департамента государственной эффективности (DOGE), который при Трампе возглавил Маск. Структура распоряжалась 0,7 процента бюджета страны. СМИ и блоги по всему миру уже неделю смакуют информацию о том, куда и как тратились эти деньги.С одной стороны, значительная часть проектов была, как выразились в Белом доме, "нелепой и злонамеренной". Среди них — многочисленные "гендерные исследования" в странах третьего мира, "трансгендерные" видеоигры, спектакли, комиксы и прочие культурные продукты на ту же тему.Кроме того, агентство проявило подозрительную активность в Ухане незадолго да начала пандемии коронавируса. Кормило боевиков "Аль-Каиды"*. И даже, как выяснил экс-чиновник Госдепа Майк Бенц, платило за производство героина в Афганистане.Трамп заявляет прямо: вся эта деятельность имеет коррупционные признаки. "Там мошенничество, ужас. Сотни миллионов долларов тратились на всякого рода группы, которые не заслужили каких-либо денег. Хотел бы я знать, какие там были откаты", — говорит президент.Отметим, что американские должностные лица регулярно воруют именно на проектах в других странах, где контроля за их деятельностью куда меньше, чем в Штатах.С другой стороны, посредством USAID, сколь бы неэффективным оно ни было, американцы умудрялись управлять могущественными организациями и целыми странами."И они тоже?"Как утверждает Бенц, политику президента Украины Владимира Зеленского с самого начала определяли 70 неправительственных структур, финансируемых американцами. Из того же источника питались 90 процентов СМИ страны. Без средств осталась и значительная часть "независимых" медиа, признанных в России иноагентами или нежелательными организациями.Примечательно, что с большим материалом в поддержку USAID выступила британская вещательная корпорация BBC. В статье, в частности, сказано:"USAID не только поставляет продовольствие в страны, где люди голодают. Значительная часть бюджета тратится на программы здравоохранения, такие как вакцинация от полиомиелита и оказание помощи в прекращении распространения вирусов, которые могут вызвать пандемию".Однако авторы "забыли" упомянуть, что Би-би-си также в значительной степени финансировалась по линии американского агентства, которое было вторым по размеру спонсором после британского государства.Тем не менее радикализм новой администрации все равно вызывает удивление. Можно было бы отменить ненужные программы, а полезные Вашингтону оставить. Однако работу госоргана полностью остановили. И у Маска на это как минимум три причины.Причина первая: "удалять, удалять, удалять"На фоне стагнации или даже откровенной деградации крупнейших отраслей американской промышленности, например, аэрокосмической и автомобильной, проекты Илона Маска демонстрируют высочайшую эффективность. Частная космическая компания SpaceX монополизировала глобальный рынок запусков на орбиту. А Tesla сделала электромобили "новой крутизной", изменив мировой автопром.Секрет успеха — в особом подходе Маска к управлению. Он требует от подчиненных подвергать сомнению "все, кроме законов физики" и избавляться от всего лишнего."Если после этого вам не пришлось вернуть обратно десять процентов удаленного, значит, вы удалили недостаточно" — гласит одна из заповедей Маска.Этот подход он применил, в частности, к Twitter (ныне Х), уволив 80 процентов сотрудников. Без них соцсеть прекрасно работает и даже развивается. Теперь пришел черед проделать то же самое с государственными институтами.Судя по всему, USAID — лишь начало. Вице-президент Джей Ди Вэнс рекомендует: привыкайте. "Это новая нормальность. Столь же головокружительный темп будет держаться в течение четырех полных лет (президентства Трампа)", — обещает он.Если следовать логике Маска, то новая администрация сначала сократит все, что вызывает сомнение, затем проверит, как машина под названием США работает без удаленных элементов, после чего те из них, которые действительно необходимы, вернут.Причина вторая: "клубок червей""Это не червивое яблоко. Никакого яблока нет, есть только клубок червей", — написал Маск в Х об USAID. Выяснилось, что организация практически полностью состояла из сторонников Демократической партии, причем ее наиболее леворадикального крыла.Об этом говорит не только характер проектов, на которые по линии структуры выделялись огромные средства. Девяносто семь процентов сотрудников, пожелавших внести пожертвования в пользу того или иного кандидата перед выборами, отдали деньги демократам.Кроме того, как утверждает Бенц, агентство спонсировало прокуроров, которые преследовали Трампа и его сторонников. Таким образом, разгром USAID — это прежде всего удар по главным политическим оппонентам республиканцев.Как это отразится на внешнеполитических проектах, изоляционистов из команды Трампа, видимо, волнует мало. Тем более, как сказано выше, эффективность этих программ вызывает обоснованные сомнения.Наконец, у Маска есть глубоко личные мотивы выступать против деятельности агентства.Причина третья: кровная местьМиллиардер исповедует идеологию, которую можно свести к двум словам: спасти человечество от вымирания. Для этого он планирует колонизировать Марс, а затем и более далекий космос — на случай, если с Землей что-нибудь случится. С той же целью призывает рожать как можно больше и сам подает пример, будучи отцом 12 детей (один из них, самый первый, умер во младенчестве).Левые же радикалы, по его мнению, делают все, чтобы человечество вымерло. Маск называет оппонентов "экстинкционалистами" — от английского extinction, "вымирание". Один из их инструментов, по Маску, — разрушение традиционных ролей мужчины и женщины, агрессивное навязывание смены пола, в том числе среди детей. Все это, считает миллиардер, разрушает психику человека. Ну и, разумеется, приводит к снижению рождаемости.За примером далеко ходить не нужно: один из его сыновей, Ксавье, совершил гендерный переход, взял (или взяла) себе имя Вивиан Дженна Уилсон и теперь последовательно критикует взгляды отца. В одном из интервью Маск заявил, что левые радикалы "убили его сына". Таким образом, уничтожение USAID для него — своего рода "кровная месть"."Какого черта?"Радикализм новых властей ожидаемо вызвал бурю возмущения в стане демократов."Илон Маск, самый богатый человек на Земле, ликвидирует USAID, которое кормит самых бедных детей на Земле", — заявил сенатор Берни Сандерс. Происходящее он назвал "олигархией в худшем своем проявлении"."Уволить Илона Маска. Использовать все имеющиеся в нашем распоряжении законодательные, судебные и общественные средства давления, пока не добьемся цели", — поставил задачу конгрессмен Грегорио Казар.Его соратница по партии Мелани Стэнсбери обращает внимание, что Маск — не выборное должностное лицо, не назначенец, одобренный сенатом, и не федеральный чиновник."Так какого черта ему дали доступ к увольнению федеральных служащих, конфиденциальным правительственным данным и федеральным платежным системам? Его нужно остановить", — подчеркивает она.Вопрос в том, хватит ли "контрреволюционерам" из "синей" партии (цвет демократов) ресурсов и изобретательности, чтобы одолеть одного из самых успешных деятелей современности. А пока инициатива у "красных".* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20250203/ua-1996633036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, илон маск, агентство по международному развитию сша, аль-каида, государственный департамент сша, дональд трамп, в мире