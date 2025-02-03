https://ria.ru/20250203/ua-1996633036.html

"Убийство в чистом виде". Киев получил пугающее сообщение из-за океана

"Убийство в чистом виде". Киев получил пугающее сообщение из-за океана - РИА Новости, 03.02.2025

"Убийство в чистом виде". Киев получил пугающее сообщение из-за океана

Дональд Трамп приостановил выплату грантов по линии USAID. Особенно остро последствия ощущают на Украине — почти все русофобские медиа жили на эти деньги... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T08:00:00+03:00

2025-02-03T08:00:00+03:00

2025-02-03T08:05:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Захар Андреев. Дональд Трамп приостановил выплату грантов по линии USAID. Особенно остро последствия ощущают на Украине — почти все русофобские медиа жили на эти деньги. Почему часть националистов и ультрапатриотов тем не менее рады решению американского президента — в материале РИА Новости."Немедленно прекратить"После прихода к власти Трамп, как и обещал, взялся за оптимизацию неоправданно высоких государственных расходов. Пересмотру подверглись и зарубежные программы. Госдеп приостановил финансирование своих проектов на 90 дней.Исключение сделали для Египта и Израиля. Но не для Украины. Сразу после того, как президент США объявил о своем решении, организации в Киеве получили приказ немедленно прекратить работу — вплоть до дальнейших распоряжений.Основная часть денег поступала от Агентства по международному развитию США (USAID). Структуру создали в разгар холодной войны для "поддержки демократии" в развивающихся странах. Она выделяла средства как на медицину, сельское хозяйство, гуманитарную помощь, так и на пропаганду. Масштабы и последствия этой деятельности выясняются только теперь. Бесконечная болтовняКак сообщил народный депутат Верховной рады Марьян Заблоцкий, на Украине действуют 112 проектов на семь миллиардов долларов. Большинство сводилось к "бесконечным круглым столам и конференциям". Значительная доля средств оседала в самих США. А отчетность по работе на Украине не выдерживает критики."Часть отчетов просто не подана, потому что за это никто не несет ответственности, — отметил депутат. — У тех, что поданы, часто нет детального распределения затрат — например, сколько пошло на админрасходы или круглые столы".На выходе, по выражению Заблоцкого, получался "бездарный и бессмысленный" продукт. Так, почти 300 миллионов выделено на "коммуникации" — ток-шоу на YouTube, творчество музыкальных групп, создание мурала (большого рисунка на стене). "И таких проектов — десятки", — констатирует депутат.Но кроме бесполезной работы была и откровенно вредная — причем по мнению самих же украинских патриотов."Интеллектуальная оккупация"По словам руководителя Института массовой информации Оксаны Романюк, за счет грантов выживали "практически 90 процентов украинских медиа". В последнее время других средств практически не осталось: после начала военного конфликта рекламный рынок в онлайн-сфере упал на 92 процента, сообщила она."Перевожу на нормальный язык: 90% украинских медиа контролировались Западом посредством грантов. Независимость средств массовой информации и свобода слова, говорите?" — отреагировал на это политолог Кость Бондаренко.Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* назвал получателей грантов "пособниками интеллектуальной оккупации", поскольку основной их работой было "разжигание ненависти среди украинцев"."Украинцы умеют сражаться. Но как дроны — крылья свои, мозги чужие. В этом смысле словосочетание "армия дронов" оказалось пророческим", — добавил он."Аристократы-паразиты"Нанесли вред даже те программы по линии USAID, которые не были напрямую связаны с медиа, считают некоторые украинские деятели."Поддерживаю аудит грантов США, ведь преимущественно (за исключением отдельных проектов) это была среда международной коррупции, из которой, в частности, питались "перекрашенные" из регионалов политики, — заявила нардеп Марьяна Безуглая, известная националистическими взглядами. — Это способствовало развращению нашего общества и формированию пренебрежительной прослойки "аристократии с международными связями".Киевский политолог Юрий Романенко высказался еще более жестко."Когда говорят, что на гранты USAID оказывали помощь ветеранским организациям, то задайте вопрос, почему Украина не финансирует вынужденных переселенцев и ветеранов, переложив это на США, но финансирует в огромных объемах кучу местных чиновников, которые воровали, воруют и будут воровать бюджетные средства. Это в чистом виде убийцы Украины", — подчеркнул он.Романенко обратил внимание, что на Украине по-прежнему существует администрация Северодонецка, которая распоряжается бюджетом в размере 100 миллионов гривен (2,4 миллиона долларов). Напомним: Киев потерял контроль над городом еще в июне 2022-го.По мнению политолога, внешние вливания выполняли роль костылей, которые обеспечивали интересы США и Европы. В результате на Украине появилась огромная прослойка профессиональных получателей грантов, которые "далеки от реальной повестки, реальной экономики, но оказывали огромное влияние на формирование иллюзий относительно реального положения страны". Теперь приходится платить за это "страшную цену"."В итоге у нас государство-инвалид, которое не способно выполнять ни одной базовой функции без внешней поддержки Запада", — отметил он.Романенко уверен: Украина "или отбросит орды паразитов, что облепили ее со всех сторон, или погибнет".* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20241225/ukraina-1991052314.html

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