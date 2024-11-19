https://ria.ru/20241119/trump-1984027652.html

"Преемник найден". Трампа уже хотят свергнуть

"Преемник найден". Трампа уже хотят свергнуть - РИА Новости, 19.11.2024

"Преемник найден". Трампа уже хотят свергнуть

Избранный президент еще не успел принести присягу, а его команда, которая обеспечила победу на выборах, уже разваливается. Виной всему — дерзкие амбиции и... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T08:00

2024-11-19T08:00

2024-11-19T08:04

дональд трамп

илон маск

вивек рамасвами

tesla motors

spacex

выборы президента сша — 2024

наса

сша

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Захар Андреев. Избранный президент еще не успел принести присягу, а его команда, которая обеспечила победу на выборах, уже разваливается. Виной всему — дерзкие амбиции и непомерное эго некоторых видных соратников. Кто и как может навредить делу Дональда Трампа — в материале РИА Новости.Благие намеренияСреди прочих скандальных назначений должность в будущей администрации получил глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Он возглавит новую структуру вместе с другим предпринимателем — Вивеком Рамасвами. Наименование организации Илон, по обыкновению, взял ироничное. Фраза "Департамент по государственной эффективности" на английском образует аббревиатуру DOGE — так же называют собаку породы сиба-ину из любимого интернет-мема изобретателя. Напомним, в его компаниях широко используется своеобразный нейминг: так, обозначения моделей Tesla складываются в слово S3XY ("секси").Несмотря на шутки, Маск, похоже, настроен серьезно. Собирается полностью пересмотреть государственные расходы, избавившись от всего, что сочтет лишним. Это соответствует его ключевому управленческому принципу: подвергать сомнению абсолютно все нормативы и решения, а затем удалять ненужное. "Если вам потом не пришлось вернуть хотя бы десять процентов удаленного, значит, вы удалили недостаточно. Большая ошибка — пытаться оптимизировать то, что следует удалить", — приводит кредо предпринимателя его биограф Говард Айзексон.До сих пор такой подход давал плоды. Отказавшись от большинства спецификаций, установленных НАСА для производства техники, компании SpaceX удалось наладить выпуск дешевых и эффективных ракет. А инженеры Tesla нашли много лишнего в процессе выпуска автомобилей. Настал черед государственных институтов и бюджета."Существует около 428 федеральных агентств. О многих из них люди даже не слышали. Я думаю, нам хватит девяносто девяти", — говорил Маск в интервью Такеру Карлсону.Подписчикам в Х чиновник-миллиардер обещает, что новый департамент будет работать максимально прозрачно. "Если общественность считает, что мы сокращаем что-то важное или не сокращаем что-то расточительное, просто дайте нам знать, — призывает он. — Также мы составим рейтинг самых безумно глупых трат ваших налоговых долларов. Это будет одновременно и крайне трагично, и крайне весело".И приводит пример: оказывается, США выделяли средства на гендерные исследования в Пакистане, образовательные курсы для трансгендеров на Ближнем Востоке, а также развитие туризма… в Египте. Да и расходы на Украину у Илона вызывают сомнения."Вы госдолг видели?"В ходе избирательной кампании Маск неоднократно выражал обеспокоенность в связи с гигантским госдолгом США, который в нынешнем году преодолел отметку в 36 триллионов долларов. Только процентные выплаты по нему превышают весь бюджет Пентагона, отмечал предприниматель, заявляя, что "Америка стремительно движется к банкротству". При этом правительство ежегодно тратит намного больше, чем получает, — это, по мнению Маска, провоцирует инфляцию.Однако одним сокращением выплат на "ближневосточных трансгендеров" дело не исправить. Как пишет CNN, новая администрация может произвести переворот в финансовой политике государства. В одном из твитов Маск согласился с идеей упразднить Федеральную резервную систему. По закону, американский финансовый регулятор считается независимой структурой. А значит, устанавливает базовые ставки по своему усмотрению, без оглядки на Белый дом. Трамп во время предвыборной кампании не высказывался по поводу перевода ФРС под контроль исполнительной власти, однако ставку обещал снизить — сейчас она на уровне 4,5-4,75 процента.Планы масштабные, однако оптимизм и эйфория, царившие в стане республиканца после победы, похоже, потихоньку развеиваются. Беда в том, что Маск, судя по всему, не собирается ограничиваться ролью главы отдельного агентства — его амбиции распространяются намного дальше. И это уже становится проблемой для команды 47-го президента.Господин "сопрезидент"Телеканал NBC со ссылкой на два анонимных источника сообщает, что Маск находился рядом с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго в течение недели после выборов. В разговорах бизнесмен постоянно подчеркивает: победы удалось достичь благодаря принадлежащей ему соцсети Х. Тем самым, по словам информаторов, пытается заставить победителя почувствовать себя в долгу перед ним.Кроме того, бизнесмен высказывает мнение по вопросам, выходящим далеко за рамки компетенций DOGE, — в том числе по внешней политике. Также сообщают, что глава SpaceX и Tesla присутствовал при разговоре Трампа с Владимиром Зеленским. Наконец, техногений настойчиво продвигает своих людей на ключевые позиции в администрации будущего американского лидера. Источники NBC раздраженно называют Маска "сопрезидентом".Напомним, сам Маск не может претендовать на высший пост — согласно конституции, это доступно только американским гражданам по праву рождения, тогда как Илон иммигрировал из ЮАР. Паспорт США он получил лишь в 2002-м, будучи уже звездой IT-бизнеса и мультимиллионером.Для тех, кто знаком с Маском лично или хотя бы с его биографией, развитие событий не стало сюрпризом. Известно, что он не умеет подчиняться или делиться полномочиями — либо полная власть, либо ничего. Так было на протяжении всей карьеры. В результате или увольняли его самого — например, из основанных им же компаний Zip2 и PayPal, или же он избавлялся от других претендентов на лидерство. Так, в компанию Tesla, созданную Мартином Эберхардом и Марком Тарпеннингом, Маск пришел как крупный инвестор, однако затем очень быстро перетянул одеяло на себя, дотошно вмешиваясь в мельчайшие нюансы производства электромобилей. Это привело к разрыву и даже открытой вражде с основателями, которые вынуждены были уйти.Стиль руководства Маска при этом называют "крайне токсичным". Задает сверхкороткие сроки выполнения задач, слушать разумные доводы отказывается. Тех, кто смел перечить, неоднократно увольнял — в том числе с ключевых должностей. Стремится контролировать буквально каждый шаг. Может вмешаться в работу сотрудника через голову непосредственного руководителя. При этом самоотверженно трудится сам и не дает послаблений подчиненным. Во время отладки производства Tesla буквально ночевал на заводе.Видимо, Маск рассчитывает, что может подчинить Трампа своей воле, но вряд ли тот готов подчиниться. Чем бы ни закончились эти отношения, ясно одно: двум прирожденным лидерам будет непросто ужиться вместе.Кто уйдет в закатОтметим, что изобретатель не испытывает пиетета к боссу. В 2016-м он заявлял, что у Трампа "такой характер, который не сделает чести США". А в 2022-м предлагал политику "повесить шляпу на гвоздь и отправиться в закат". Республиканец отвечал, что бизнесмен ни на что не способен без госсубсидий.Даже в ходе нынешней избирательной кампании Маск размещал на странице в соцсети Х высказывания других пользователей, которые содержали, в частности, такие пассажи: "Я терпеть не могу Дональда Трампа. Он хвастливый, оскорбляет людей без причины и просто жестокая личность". Далее автор текста сообщал, что все равно проголосует за "красного" кандидата, так как альтернатива намного хуже. Кажется, это вполне соответствует взглядам Маска.До сих пор тактика и стратегия изобретателя работали: несмотря на хор многочисленных скептиков, он запустил производство электромобилей и фактически создал заново американскую ракетно-космическую индустрию. Теперь собирается совершить революцию в государственном управлении. Для этого ему предстоит справиться как с противодействием американской элиты (включая номинальных соратников), так и с особенностями собственной личности. Не исключено, что политика окажется более сложным делом, чем изготовление самых современных машин и самых мощных ракет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, илон маск, вивек рамасвами, tesla motors, spacex, выборы президента сша — 2024, наса, сша