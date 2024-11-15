Рейтинг@Mail.ru
"Повод нашелся". Трамп пригрозил "ядерным ударом" - РИА Новости, 15.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 15.11.2024 (обновлено: 08:04 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/ssha-1983762740.html
"Повод нашелся". Трамп пригрозил "ядерным ударом"
"Повод нашелся". Трамп пригрозил "ядерным ударом" - РИА Новости, 15.11.2024
"Повод нашелся". Трамп пригрозил "ядерным ударом"
Избранный президент США назвал тех, кто войдет в его команду после инаугурации. Это в основном "ястребы", есть и откровенно скандальные по американским меркам... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T08:00
2024-11-15T08:04
в мире
справки
россия
сша
дональд трамп
китай
марко рубио
виктор журавлев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982244086_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_3e9089694542217b51993384f89f20d2.jpg
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. Избранный президент США назвал тех, кто войдет в его команду после инаугурации. Это в основном "ястребы", есть и откровенно скандальные по американским меркам персонажи. Дональд Трамп говорит: они сделают нечто, сопоставимое "со взрывом атомной бомбы". Что именно — в материале РИА Новости.Военные преступникиНа пост главы Минобороны Трамп выдвинул 44-летнего журналиста Пита Хегсета — ведущего на телеканале Fox News, офицера, служившего в Ираке, Афганистане и Гуантанамо на Кубе."С Питом у руля враги предупреждены: наши военные снова станут великими, и Америка никогда не отступит", — пояснил он. И добавил: Хегсет — это жесткий и умный человек, искренне верящий в принцип "Америка прежде всего". В свой первый срок Трамп думал назначить его министром по делам ветеранов, но не получилось.Восемь лет назад журналиста обвинили во вмешательстве в систему армейского правосудия. В частности, благодаря ему Трамп помиловал лейтенанта Клинта Лоренса и майора Мэтью Голстейна, осужденных за военные преступления. А старшину Эдварда Галлахера, лишенного воинского звания и наград из-за обвинений в убийстве, восстановил в должности. Так на главу государства, по его собственному признанию, подействовала книга Хегсета "Война с нашими воинами", в которой "раскрывается леворадикальное предательство" Вооруженных сил США.Эксперты ожидали совсем других кандидатов. Называли сенатора Джони Эрнста, председателя комитета по вооруженным силам палаты представителей Майка Роджерса, экс-конгрессмена от Гавайев, служащую Нацгвардии Тулси Габбард. Как указывает The New York Times, у Хегсета слишком мало опыта, чтобы руководить Пентагоном. Поэтому сенат может его не утвердить.Козел и кобельМинистром внутренних дел избранный президент видит губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм. Для Трампа это одно из ключевых ведомств, так как он обещал жестко разобраться с нелегальной миграцией.По мнению Ноэм, США погрязли в экономических проблемах, решить которые можно, упростив Налоговый кодекс. Также она предлагает отказаться от импорта нефти. Весной прошлого года называла военную помощь Украине дорогой стратегической ошибкой, подталкивающей Россию к союзу с Китаем. "Это должна быть борьба Европы, а не наша. Мы не можем тратить деньги налогоплательщиков под угрозой ядерной войны", — говорила губернатор.С ней связан живодерский скандал. В своей автобиографии Ноэм рассказала, как убила 14-месячного пса по кличке Крикет. По ее словам, кобель задушил соседских кур, а также "развлекался" на охоте и не выполнял команды. "Я ненавидела его. Он оказался неподатливым, опасным для всех, с кем контактировал, и менее чем никчемным как охотничья собака", — написала она.Ноэм отвела пса к яме и застрелила. А после этого убила козла, который был "противным и злым", вонял и "любил гоняться за детьми".Враги Глобального ЮгаВнешнюю политику Трамп хочет поручить Марку Рубио (потенциальный госсекретарь) и Майку Уолтцу (советник по нацбезопасности). Оба известны жесткой риторикой в отношении России, Китая и других стран, не согласных с действиями Вашингтона на международной арене.В 2016-м Рубио называл Трампа "мошенником" и "самым вульгарным" кандидатом в президенты. Но вскоре превратился в его ярого сторонника. "Давая голос рядовым американцам, он не просто изменил нашу партию — вдохновил целое движение, — говорил сенатор от Флориды на предвыборном митинге этим летом. — Нет ничего опасного или вызывающего разногласия в том, чтобы ставить американцев на первое место".Непримирим к Кубе и Венесуэле. В частности, выступал за свержение Николаса Мадуро. С другой стороны, призывает к переговорам между Россией и Украиной. Киев, по его мнению, должен отказаться от попыток вернуть утраченные территории. Был одним из 15 сенаторов-республиканцев, возражавших против выделения ВСУ военной помощи на 95 миллиардов долларов.Уолтц тоже из Флориды. Потомственный военный, армейский стаж — 27 лет. В составе элитного спецназа "Зеленые береты" служил на Ближнем Востоке, в Афганистане и Африке. Получил четыре "Бронзовые звезды" (четвертая по значимости военная награда США).В 2018-м Уолтц избрался в палату представителей вместо Рона Десантиса, ставшего губернатором штата. Требовал бойкотировать Олимпийские игры в Пекине. Считает, что китайские власти внедряют своих граждан в американские учебные заведения для шпионажа и кражи научных достижений. Россия, по его мнению, — это "бензоколонка с ядерным оружием". "А если добавить к санкциям высвобождение нашей энергетики, отмену запрета на экспорт СПГ, то ее экономика и военная машина очень быстро ослабнут", — уверял он слушателей радиостанции NPR.Спецпосланником США по Украине станет Брайан Хук. В первый срок Трампа он курировал Иран. Считает это государство мафиозным, покрывающим террористов.Ядерный олигархСамая амбициозная инициатива избранного президента — Департамент эффективности государственного управления. Сокращенно — DOGE. Так же называется криптовалюта, продвигаемая Илоном Маском. Он и возглавит новое ведомство. Ему в этом поможет другой известный предприниматель — Вивек Рамасвами.Трамп уверен: "Потенциально это "Манхэттенский проект нашего времени". То есть программа создания атомного оружия.К 4 июля 2026-го, к 250-летию Декларации независимости, Маск и Рамасвами должны провести масштабную структурную реформу госуправления на основе предпринимательского подхода.В Bloomberg уже предсказали превращение Маска в олигарха. Он вложил в кампанию Трампа 132 миллиона долларов, значительно обогатился на его победе, а теперь собирается взяться за правительство как за очередную убыточную соцсеть, пишет это издание.Новая угрозаТакой состав команды избранного президента свидетельствует о том, что он не собирается глубоко погружаться в европейские проблемы и особенно в украинский конфликт, объяснила в беседе с РИА Новости завсектора внешней и внутренней политики США ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. Если администрация Джо Байдена считает Россию чуть ли не главной экзистенциальной угрозой, то его преемник видит в этой роли Китай."В глаза бросается полное отсутствие российской повестки. Соответственно, и Украина станет вторичной темой для Вашингтона. Но это не значит, что Трамп постарается примирить противоборствующие стороны. Скорее он переложит финансовое бремя за ведение боевых действий с США на Евросоюз", — говорит политолог.Теперь решения по Москве и Киеву увяжут с американо-китайскими отношениями, добавляет она. Возможно, это создаст условия для переговоров, но особо усердствовать Трамп не будет."Администрации Трампа и Байдена сильно отличаются. Сейчас Белый дом действует в рамках концепции "спасения демократии", а республиканцы "заточены" на обеспечение экономической безопасности США. Их команда займется протекционизмом, защитой внутреннего рынка, национальной промышленности", — подчеркивает американист. Трамп искренне попытается справиться с непомерно разросшейся американской бюрократией, но пока непонятно, что именно он собирается делать, уточняет она.К 20 января список кандидатов в президентскую команду может расшириться, но тех, кого уже назвали, вряд ли заменят. А сенат контролирует Республиканская партия, признавшая, несмотря на некоторые разногласия, Трампа своим лидером.
https://ria.ru/20241107/ssha-1982225770.html
россия
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982244086_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_a8d55f889288c1a7314963585b7328d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, справки, россия, сша, дональд трамп, китай, марко рубио, виктор журавлев, выборы президента сша — 2024
В мире, Справки, Россия, США, Дональд Трамп, Китай, Марко Рубио, Виктор Журавлев, Выборы президента США — 2024
"Повод нашелся". Трамп пригрозил "ядерным ударом"

Трамп пообещал американцам новый "Манхэттенский проект"

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп после выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Дональд Трамп после выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. Избранный президент США назвал тех, кто войдет в его команду после инаугурации. Это в основном "ястребы", есть и откровенно скандальные по американским меркам персонажи. Дональд Трамп говорит: они сделают нечто, сопоставимое "со взрывом атомной бомбы". Что именно — в материале РИА Новости.

Военные преступники

На пост главы Минобороны Трамп выдвинул 44-летнего журналиста Пита Хегсета — ведущего на телеканале Fox News, офицера, служившего в Ираке, Афганистане и Гуантанамо на Кубе.
© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон
"С Питом у руля враги предупреждены: наши военные снова станут великими, и Америка никогда не отступит", — пояснил он. И добавил: Хегсет — это жесткий и умный человек, искренне верящий в принцип "Америка прежде всего". В свой первый срок Трамп думал назначить его министром по делам ветеранов, но не получилось.
Восемь лет назад журналиста обвинили во вмешательстве в систему армейского правосудия. В частности, благодаря ему Трамп помиловал лейтенанта Клинта Лоренса и майора Мэтью Голстейна, осужденных за военные преступления. А старшину Эдварда Галлахера, лишенного воинского звания и наград из-за обвинений в убийстве, восстановил в должности. Так на главу государства, по его собственному признанию, подействовала книга Хегсета "Война с нашими воинами", в которой "раскрывается леворадикальное предательство" Вооруженных сил США.
© Фото : U.S. Army / Kevin ValentineАмериканские военные и сотрудники Национальной гвардии во время протестов в Вашингтоне, США
Американские военные и сотрудники Национальной гвардии во время протестов в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : U.S. Army / Kevin Valentine
Американские военные и сотрудники Национальной гвардии во время протестов в Вашингтоне, США
Эксперты ожидали совсем других кандидатов. Называли сенатора Джони Эрнста, председателя комитета по вооруженным силам палаты представителей Майка Роджерса, экс-конгрессмена от Гавайев, служащую Нацгвардии Тулси Габбард. Как указывает The New York Times, у Хегсета слишком мало опыта, чтобы руководить Пентагоном. Поэтому сенат может его не утвердить.

Козел и кобель

Министром внутренних дел избранный президент видит губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм. Для Трампа это одно из ключевых ведомств, так как он обещал жестко разобраться с нелегальной миграцией.
© AP Photo / Andres LeightonНацгвардия Техаса на границе США
Нацгвардия Техаса на границе США - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Andres Leighton
Нацгвардия Техаса на границе США
По мнению Ноэм, США погрязли в экономических проблемах, решить которые можно, упростив Налоговый кодекс. Также она предлагает отказаться от импорта нефти. Весной прошлого года называла военную помощь Украине дорогой стратегической ошибкой, подталкивающей Россию к союзу с Китаем. "Это должна быть борьба Европы, а не наша. Мы не можем тратить деньги налогоплательщиков под угрозой ядерной войны", — говорила губернатор.
С ней связан живодерский скандал. В своей автобиографии Ноэм рассказала, как убила 14-месячного пса по кличке Крикет. По ее словам, кобель задушил соседских кур, а также "развлекался" на охоте и не выполнял команды. "Я ненавидела его. Он оказался неподатливым, опасным для всех, с кем контактировал, и менее чем никчемным как охотничья собака", — написала она.
Ноэм отвела пса к яме и застрелила. А после этого убила козла, который был "противным и злым", вонял и "любил гоняться за детьми".
Дональд Трамп с супругой Меланией во время встречи со сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
"Это все изменит". Первое решение Трампа коснется России
7 ноября, 08:00

Враги Глобального Юга

Внешнюю политику Трамп хочет поручить Марку Рубио (потенциальный госсекретарь) и Майку Уолтцу (советник по нацбезопасности). Оба известны жесткой риторикой в отношении России, Китая и других стран, не согласных с действиями Вашингтона на международной арене.
© AP Photo / Rebecca BlackwellСенатор Марко Рубио выступает на митинге в Майами
Сенатор Марко Рубио выступает на митинге в Западном Майами - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Сенатор Марко Рубио выступает на митинге в Майами
В 2016-м Рубио называл Трампа "мошенником" и "самым вульгарным" кандидатом в президенты. Но вскоре превратился в его ярого сторонника. "Давая голос рядовым американцам, он не просто изменил нашу партию — вдохновил целое движение, — говорил сенатор от Флориды на предвыборном митинге этим летом. — Нет ничего опасного или вызывающего разногласия в том, чтобы ставить американцев на первое место".
Непримирим к Кубе и Венесуэле. В частности, выступал за свержение Николаса Мадуро. С другой стороны, призывает к переговорам между Россией и Украиной. Киев, по его мнению, должен отказаться от попыток вернуть утраченные территории. Был одним из 15 сенаторов-республиканцев, возражавших против выделения ВСУ военной помощи на 95 миллиардов долларов.
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке
Уолтц тоже из Флориды. Потомственный военный, армейский стаж — 27 лет. В составе элитного спецназа "Зеленые береты" служил на Ближнем Востоке, в Афганистане и Африке. Получил четыре "Бронзовые звезды" (четвертая по значимости военная награда США).
В 2018-м Уолтц избрался в палату представителей вместо Рона Десантиса, ставшего губернатором штата. Требовал бойкотировать Олимпийские игры в Пекине. Считает, что китайские власти внедряют своих граждан в американские учебные заведения для шпионажа и кражи научных достижений. Россия, по его мнению, — это "бензоколонка с ядерным оружием". "А если добавить к санкциям высвобождение нашей энергетики, отмену запрета на экспорт СПГ, то ее экономика и военная машина очень быстро ослабнут", — уверял он слушателей радиостанции NPR.
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteМайк Уолтц
Майк Уолц - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Майк Уолтц
Спецпосланником США по Украине станет Брайан Хук. В первый срок Трампа он курировал Иран. Считает это государство мафиозным, покрывающим террористов.

Ядерный олигарх

Самая амбициозная инициатива избранного президента — Департамент эффективности государственного управления. Сокращенно — DOGE. Так же называется криптовалюта, продвигаемая Илоном Маском. Он и возглавит новое ведомство. Ему в этом поможет другой известный предприниматель — Вивек Рамасвами.
© AP Photo / Evan VucciИлон Маск во время предвыборного митинга Дональда Трампа
Илон Маск во время предвыборного митинга Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Илон Маск во время предвыборного митинга Дональда Трампа
Трамп уверен: "Потенциально это "Манхэттенский проект нашего времени". То есть программа создания атомного оружия.
К 4 июля 2026-го, к 250-летию Декларации независимости, Маск и Рамасвами должны провести масштабную структурную реформу госуправления на основе предпринимательского подхода.
© Public domainОвальный кабинет в Белом доме
Овальный кабинет в Белом доме - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Public domain
Овальный кабинет в Белом доме
В Bloomberg уже предсказали превращение Маска в олигарха. Он вложил в кампанию Трампа 132 миллиона долларов, значительно обогатился на его победе, а теперь собирается взяться за правительство как за очередную убыточную соцсеть, пишет это издание.

Новая угроза

Такой состав команды избранного президента свидетельствует о том, что он не собирается глубоко погружаться в европейские проблемы и особенно в украинский конфликт, объяснила в беседе с РИА Новости завсектора внешней и внутренней политики США ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. Если администрация Джо Байдена считает Россию чуть ли не главной экзистенциальной угрозой, то его преемник видит в этой роли Китай.
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден встречается с избранным президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Джо Байден встречается с избранным президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден встречается с избранным президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома
"В глаза бросается полное отсутствие российской повестки. Соответственно, и Украина станет вторичной темой для Вашингтона. Но это не значит, что Трамп постарается примирить противоборствующие стороны. Скорее он переложит финансовое бремя за ведение боевых действий с США на Евросоюз", — говорит политолог.
Теперь решения по Москве и Киеву увяжут с американо-китайскими отношениями, добавляет она. Возможно, это создаст условия для переговоров, но особо усердствовать Трамп не будет.
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США
"Администрации Трампа и Байдена сильно отличаются. Сейчас Белый дом действует в рамках концепции "спасения демократии", а республиканцы "заточены" на обеспечение экономической безопасности США. Их команда займется протекционизмом, защитой внутреннего рынка, национальной промышленности", — подчеркивает американист. Трамп искренне попытается справиться с непомерно разросшейся американской бюрократией, но пока непонятно, что именно он собирается делать, уточняет она.
К 20 января список кандидатов в президентскую команду может расшириться, но тех, кого уже назвали, вряд ли заменят. А сенат контролирует Республиканская партия, признавшая, несмотря на некоторые разногласия, Трампа своим лидером.
 
В миреСправкиРоссияСШАДональд ТрампКитайМарко РубиоВиктор ЖуравлевВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала