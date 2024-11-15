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"Повод нашелся". Трамп пригрозил "ядерным ударом"

"Повод нашелся". Трамп пригрозил "ядерным ударом" - РИА Новости, 15.11.2024

"Повод нашелся". Трамп пригрозил "ядерным ударом"

Избранный президент США назвал тех, кто войдет в его команду после инаугурации. Это в основном "ястребы", есть и откровенно скандальные по американским меркам... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T08:00

2024-11-15T08:00

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. Избранный президент США назвал тех, кто войдет в его команду после инаугурации. Это в основном "ястребы", есть и откровенно скандальные по американским меркам персонажи. Дональд Трамп говорит: они сделают нечто, сопоставимое "со взрывом атомной бомбы". Что именно — в материале РИА Новости.Военные преступникиНа пост главы Минобороны Трамп выдвинул 44-летнего журналиста Пита Хегсета — ведущего на телеканале Fox News, офицера, служившего в Ираке, Афганистане и Гуантанамо на Кубе."С Питом у руля враги предупреждены: наши военные снова станут великими, и Америка никогда не отступит", — пояснил он. И добавил: Хегсет — это жесткий и умный человек, искренне верящий в принцип "Америка прежде всего". В свой первый срок Трамп думал назначить его министром по делам ветеранов, но не получилось.Восемь лет назад журналиста обвинили во вмешательстве в систему армейского правосудия. В частности, благодаря ему Трамп помиловал лейтенанта Клинта Лоренса и майора Мэтью Голстейна, осужденных за военные преступления. А старшину Эдварда Галлахера, лишенного воинского звания и наград из-за обвинений в убийстве, восстановил в должности. Так на главу государства, по его собственному признанию, подействовала книга Хегсета "Война с нашими воинами", в которой "раскрывается леворадикальное предательство" Вооруженных сил США.Эксперты ожидали совсем других кандидатов. Называли сенатора Джони Эрнста, председателя комитета по вооруженным силам палаты представителей Майка Роджерса, экс-конгрессмена от Гавайев, служащую Нацгвардии Тулси Габбард. Как указывает The New York Times, у Хегсета слишком мало опыта, чтобы руководить Пентагоном. Поэтому сенат может его не утвердить.Козел и кобельМинистром внутренних дел избранный президент видит губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм. Для Трампа это одно из ключевых ведомств, так как он обещал жестко разобраться с нелегальной миграцией.По мнению Ноэм, США погрязли в экономических проблемах, решить которые можно, упростив Налоговый кодекс. Также она предлагает отказаться от импорта нефти. Весной прошлого года называла военную помощь Украине дорогой стратегической ошибкой, подталкивающей Россию к союзу с Китаем. "Это должна быть борьба Европы, а не наша. Мы не можем тратить деньги налогоплательщиков под угрозой ядерной войны", — говорила губернатор.С ней связан живодерский скандал. В своей автобиографии Ноэм рассказала, как убила 14-месячного пса по кличке Крикет. По ее словам, кобель задушил соседских кур, а также "развлекался" на охоте и не выполнял команды. "Я ненавидела его. Он оказался неподатливым, опасным для всех, с кем контактировал, и менее чем никчемным как охотничья собака", — написала она.Ноэм отвела пса к яме и застрелила. А после этого убила козла, который был "противным и злым", вонял и "любил гоняться за детьми".Враги Глобального ЮгаВнешнюю политику Трамп хочет поручить Марку Рубио (потенциальный госсекретарь) и Майку Уолтцу (советник по нацбезопасности). Оба известны жесткой риторикой в отношении России, Китая и других стран, не согласных с действиями Вашингтона на международной арене.В 2016-м Рубио называл Трампа "мошенником" и "самым вульгарным" кандидатом в президенты. Но вскоре превратился в его ярого сторонника. "Давая голос рядовым американцам, он не просто изменил нашу партию — вдохновил целое движение, — говорил сенатор от Флориды на предвыборном митинге этим летом. — Нет ничего опасного или вызывающего разногласия в том, чтобы ставить американцев на первое место".Непримирим к Кубе и Венесуэле. В частности, выступал за свержение Николаса Мадуро. С другой стороны, призывает к переговорам между Россией и Украиной. Киев, по его мнению, должен отказаться от попыток вернуть утраченные территории. Был одним из 15 сенаторов-республиканцев, возражавших против выделения ВСУ военной помощи на 95 миллиардов долларов.Уолтц тоже из Флориды. Потомственный военный, армейский стаж — 27 лет. В составе элитного спецназа "Зеленые береты" служил на Ближнем Востоке, в Афганистане и Африке. Получил четыре "Бронзовые звезды" (четвертая по значимости военная награда США).В 2018-м Уолтц избрался в палату представителей вместо Рона Десантиса, ставшего губернатором штата. Требовал бойкотировать Олимпийские игры в Пекине. Считает, что китайские власти внедряют своих граждан в американские учебные заведения для шпионажа и кражи научных достижений. Россия, по его мнению, — это "бензоколонка с ядерным оружием". "А если добавить к санкциям высвобождение нашей энергетики, отмену запрета на экспорт СПГ, то ее экономика и военная машина очень быстро ослабнут", — уверял он слушателей радиостанции NPR.Спецпосланником США по Украине станет Брайан Хук. В первый срок Трампа он курировал Иран. Считает это государство мафиозным, покрывающим террористов.Ядерный олигархСамая амбициозная инициатива избранного президента — Департамент эффективности государственного управления. Сокращенно — DOGE. Так же называется криптовалюта, продвигаемая Илоном Маском. Он и возглавит новое ведомство. Ему в этом поможет другой известный предприниматель — Вивек Рамасвами.Трамп уверен: "Потенциально это "Манхэттенский проект нашего времени". То есть программа создания атомного оружия.К 4 июля 2026-го, к 250-летию Декларации независимости, Маск и Рамасвами должны провести масштабную структурную реформу госуправления на основе предпринимательского подхода.В Bloomberg уже предсказали превращение Маска в олигарха. Он вложил в кампанию Трампа 132 миллиона долларов, значительно обогатился на его победе, а теперь собирается взяться за правительство как за очередную убыточную соцсеть, пишет это издание.Новая угрозаТакой состав команды избранного президента свидетельствует о том, что он не собирается глубоко погружаться в европейские проблемы и особенно в украинский конфликт, объяснила в беседе с РИА Новости завсектора внешней и внутренней политики США ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. Если администрация Джо Байдена считает Россию чуть ли не главной экзистенциальной угрозой, то его преемник видит в этой роли Китай."В глаза бросается полное отсутствие российской повестки. Соответственно, и Украина станет вторичной темой для Вашингтона. Но это не значит, что Трамп постарается примирить противоборствующие стороны. Скорее он переложит финансовое бремя за ведение боевых действий с США на Евросоюз", — говорит политолог.Теперь решения по Москве и Киеву увяжут с американо-китайскими отношениями, добавляет она. Возможно, это создаст условия для переговоров, но особо усердствовать Трамп не будет."Администрации Трампа и Байдена сильно отличаются. Сейчас Белый дом действует в рамках концепции "спасения демократии", а республиканцы "заточены" на обеспечение экономической безопасности США. Их команда займется протекционизмом, защитой внутреннего рынка, национальной промышленности", — подчеркивает американист. Трамп искренне попытается справиться с непомерно разросшейся американской бюрократией, но пока непонятно, что именно он собирается делать, уточняет она.К 20 января список кандидатов в президентскую команду может расшириться, но тех, кого уже назвали, вряд ли заменят. А сенат контролирует Республиканская партия, признавшая, несмотря на некоторые разногласия, Трампа своим лидером.

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в мире, справки, россия, сша, дональд трамп, китай, марко рубио, виктор журавлев, выборы президента сша — 2024