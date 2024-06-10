https://ria.ru/20240610/gaza-1951070031.html

Кровавая комедия. На что пошли военные ради рейтинга Байдена

Кровавая комедия. На что пошли военные ради рейтинга Байдена - РИА Новости, 10.06.2024

Кровавая комедия. На что пошли военные ради рейтинга Байдена

Гуманитарная миссия США в секторе Газа превратилась в комедию ошибок с реальными жертвами. Многомиллионный проект, анонсированный лично Джо Байденом, буквально... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T08:00

2024-06-10T08:00

2024-06-10T12:48

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министерство обороны сша

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Захар Андреев. Гуманитарная миссия США в секторе Газа превратилась в комедию ошибок с реальными жертвами. Многомиллионный проект, анонсированный лично Джо Байденом, буквально смыло. Пока эксперты разбираются в причинах провала, жители анклава продолжают голодать.Гуманитарные бомбардировкиВойна в Газе поставила администрацию Байдена в сложную ситуацию. С одной стороны, нужно было поддержать оружием основного союзника вне НАТО — Израиль. С другой — среди демократов сильны пропалестинские настроения. Однопартийцев президента возмущают массовые жертвы среди гражданского населения и бедственное положение выживших: обитателей анклава фактически заперли на небольшой территории без еды и воды. В партии возник раскол, что особенно неприятно в год выборов.Пытаясь успокоить недовольных соратников, Белый дом организовал гуманитарную миссию. При этом Байден твердо пообещал, что нога американского солдата не ступит на палестинскую землю — введи он войска, даже в очень ограниченном количестве, это еще больше нервировало бы как союзников, так и избирателей.Действовать решили дистанционно. Сперва полезные грузы сбрасывали с самолетов. Эффект оказался убийственным — в прямом смысле слова. В начале марта посылка, рухнувшая с неба, раздавила как минимум пять человек. Еще одна упала в море — в результате десять мужчин, пытавшихся ее выловить, утонули.Как в "Безумном Максе"Стало очевидно, что нужен альтернативный способ. Поскольку пути по суше перекрыты, в Вашингтоне придумали построить временный порт для доставки жизненно важных грузов по воде. В марте Джо Байден лично анонсировал проект."Сегодня вечером я поручаю американским военным возглавить чрезвычайную миссию по созданию в Средиземном море на побережье Газы причала, который сможет принимать крупные грузы с продовольствием, водой, лекарствами и временными убежищами", — говорил он.На строительство сооружения, к которому должны швартоваться суда с Кипра, потратили 320 миллионов долларов. В середине мая прибыл первый контейнеровоз. На берег успели доставить тысячу тонн "гуманитарки". А 25-го числа выяснилось, что пирс поврежден в результате "плохой погоды".Теперь требуется многодневный ремонт. Починить непросто — мешают волны. "Это все равно что заниматься сваркой, стоя на мчащейся фуре из "Безумного Макса", — приводят слова одного из инженеров американские СМИ.Запчастей нет и не будетНе то чтобы эта неудача стала сюрпризом для самих строителей. Пирс возводили американские военные по проекту JLOTS (Joint Logistics Over-the-Shore, переводится как "Совместная береговая логистика"). Это редкая и старая технология, которую не использовали несколько десятилетий. Все это время никто не инвестировал в ее обновление, отмечают американские СМИ со ссылкой на анонимных военных инженеров.Длинный причал в Газе состоит из множества модульных плавучих секций. Но суда с гумпомощью пристают не к нему, а к офшорной платформе. Между ней и пирсом снуют небольшие паромы — перевозят армейские грузовики. Так вот, оказалось, что эти паромы требуют постоянного ремонта, но запчасти взять неоткуда: компании, поставляющие детали, давно не существуют.Министр армии Кристин Уормут признала: JLOTS не предназначена для работы в беспокойном море. По ее словам, авторы проекта не ожидали, что погодные условия в это время года будут столь неблагоприятными. Якобы перед тем как отправить пирс к берегам Газы, Пентагон провел исследование, которое показало, что шторм в этом регионе в летний период "маловероятен".Американские военные эксперты недоумевают, почему было не выбрать простой и надежный способ, давно себя зарекомендовавший в гуманитарных операциях, — суда на воздушных подушках LCAC. В составе ВМС США таких — 90 единиц. Они вместительны (грузоподъемность — 75-90 тонн) и прекрасно подходят для доставки грузов на пляж. Дополнительные постройки не нужны. Можно использовать их прямо сейчас, что спасло бы от голода десятки тысяч человек, включая стариков и детей.Издание The War Zone предполагает: все дело в словах Байдена. Президент заверил, что нога солдата США не ступит на территорию Газы. Видимо, в Белом доме решили буквально, что десантные амфибии будут выглядеть вопиющим нарушением обещания. При этом работа американского военного персонала над пирсом никого почему-то не смущает.Распил?Провальный проект обсуждают по всему миру. В дискуссиях нередко звучит слово "распил". JOLTS сравнивают с портом, возведенным в китайском Гуандуне в 2020-м: шесть пассажирско-грузовых пирсов, пропускная способность — 3,2 миллиона единиц автотранспорта и 17 миллионов человек в год. Цена — 220 миллионов долларов. Включено все: насыпная площадка, оборудование, здания. На этом фоне небольшой пирс в Газе, который стоит на 100 миллионов дороже и не работает, выглядит откровенно жалко.Хотя за руку никого не поймали, исключать коррупционную составляющую нельзя. Высокопоставленные американские военные регулярно становятся фигурантами дел о взятках. Особенно любят получать откаты на зарубежных проектах — в других странах значительно меньше контроля.Существует даже конспирологическая теория, согласно которой основная цель иностранных операций Вашингтона, будь то военных или гуманитарных, — освоение американского госбюджета. А потому регулярные провалы (вроде бегства из Афганистана или непригодного к использованию пирса в Газе) не должны удивлять — ведь авторов этих затей интересовал не результат, а процесс.Последний арест произошел в мае. Экс-командующий ВМС США в Европе и Африке, отставной адмирал Роберт Берк попался на взяточничестве в рамках реализации госконтракта.А в 2013-м прогремело дело Леонарда Фрэнсиса, известного как Толстый Лео. Делец из Сингапура коррумпировал едва ли не всю вертикаль управления 7-го флота США, щедро оплачивая услуги адмиралов деньгами, предметами роскоши и услугами проституток. Судебное преследование офицеров, обвиняемых в нечистоплотном сотрудничестве с бизнесменом, продолжается до сих пор."Постольку-поскольку"Впрочем, объяснение может быть куда проще, считает американист Малек Дудаков. "Проект неприоритетен для администрации Байдена, так что им занимались постольку-поскольку. Сразу было понятно, что это скорее политтехнологическая история: требовалось остудить накал пропалестинских протестов в США", — говорит эксперт.По его словам, для Белого дома сейчас куда важнее надавить на израильского премьера Биньямина Нетаньяху, чтобы тот принял план мирного урегулирования с перемирием в шесть недель, выводом войск и дальнейшей реконструкцией сектора Газа."Для Байдена важно устроить это до выборов. По двум причинам: во-первых, нужно ослабить раскол в стане Демократической партии со всеми этими пропалестинскими митингующими, а во-вторых, решить вопрос с инфляцией, которая вновь разгоняется из-за ближневосточной нестабильности. Удастся или нет — большой вопрос, но действующий президент США будет пытаться", — уверен Дудаков.А пока Байден решает свои политические задачи, мирное население Газы страдает от военных действий и непрекращающейся гуманитарной катастрофы. С тех пор как волны разрушили дорогостоящий, но хлипкий пирс, анклав не получает ни продовольствия, ни медикаментов.

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в мире, сша, израиль, джо байден, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, министерство обороны сша