https://ria.ru/20240915/auto-1972462687.html

"Все изменилось за одну ночь". Почему жители Запада повторят судьбу россиян

"Все изменилось за одну ночь". Почему жители Запада повторят судьбу россиян - РИА Новости, 15.09.2024

"Все изменилось за одну ночь". Почему жители Запада повторят судьбу россиян

Легендарные западные автомобильные бренды стремительно теряют позиции, не в силах конкурировать с производителями из Китая. Чиновники в Америке и Европе вводят... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T08:00

2024-09-15T08:00

2024-09-15T08:18

экономика

авто

илон маск

tesla motors

volkswagen group

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958765818_0:224:3021:1923_1920x0_80_0_0_d03acd0e3afdf86a7f1cfdc1fd5cc5b7.jpg

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Захар Андреев. Легендарные западные автомобильные бренды стремительно теряют позиции, не в силах конкурировать с производителями из Китая. Чиновники в Америке и Европе вводят заградительные пошлины, однако специалисты сомневаются, что это поможет. Кажется, точка невозврата уже пройдена — и случилось это весьма неожиданно."Черный лебедь" на батарейкахКак известно, после ухода западных брендов россияне массово пересаживаются на китайские автомобили. Судя по всему, то же самое в ближайшем будущем ждет и другие страны.Долгое время на огромном рынке КНР доминировали японские, американские и европейские производители. Формирующийся в стране средний класс отдавал предпочтение иномаркам. Стремительный рост продаж начался в нулевых. "Мы здесь зарабатываем больше денег, чем Бог", — шутил представитель одного из автогигантов, чьи слова приводит CNN. Даже когда Пекин принялся создавать максимально благоприятные условия для отечественного автопрома, включая электромобили, иностранцы продолжали наращивать прибыль. Казалось, это никогда не закончится."Все изменилось за одну ночь как по волшебству", — объяснил американскому телеканалу автоэксперт Майкл Данн. Дело в том, что в 2019-м с конвейера завода в Шанхае сошла первая Tesla."Новая крутизна"Основатель этой компании Илон Маск вспоминал: электрокары всегда были "отстойными" — медленными, некрасивыми, с ограниченным запасом хода. Считалось, что они годятся только в качестве гольф-каров. Озабоченный сохранением окружающей среды бизнесмен-инноватор решил это в корне изменить.Для этого Tesla должна была быть привлекательнее любого бензинового авто — красивее, быстрее, мощнее, удобнее. Маск вложил огромные ресурсы в разработку дизайна, а литийионные батареи и асинхронный двигатель обеспечили высокую скорость и продолжительность работы. Важный элемент технологии — программное обеспечение, превратившее машину в "смартфон на колесах".В результате Tesla стала, по выражению Данна, "новой крутизной", изменив взгляд потребителя на электромобили. Что касается китайцев, то изделие Маска вызвало "эффект ореола" у местных производителей, таких как BYD, Neo и Li Auto. К тому же у них уже был собственный достойный продукт, на который теперь обратили внимание.Помогло и то, что подросло следующее поколение потребителей: если родители нынешних 20-летних китайцев предпочитали все западное, то молодые люди, привыкшие к маркетплейсу Alibaba и соцсети WeChat, уже доверяли отечественному производителю.ПроспалиОднако внешние игроки продолжали почивать на лаврах и пропустили драматические перемены. Отчасти тому способствовал COVID-19: в Китае несколько лет действовал строгий карантин, западные менеджеры не могли посещать страну и отслеживать настроения рынка, отмечает CNN. Когда ограничения сняли, выяснилось, что спрос на некогда престижные заграничные бренды быстро падает.В начале сентября Volkswagen, второй автопроизводитель в мире, сенсационно заявил о том, что из-за снижения продаж может впервые в истории закрыть заводы в Европе. Но проблемы и у лидера глобального рынка Toyota. Доход японского концерна во втором квартале упал на 73% по сравнению с тем же периодом 2023-го. В General Motors и вовсе сообщили об убытках. В BMW пересматривают прогноз на текущий финансовый год в сторону ухудшения — в том числе из-за ситуации на китайском рынке. Ранее закрыли или существенно сократили производство в КНР Mitsubishi, Honda, Hyundai и Ford.Если в 2022-м западная доля на авторынке Китая превышала 50%, то теперь — 33. И судя по всему, ведущим мировым брендам придется потесниться даже у себя на родине. Локомотивом китайской экспансии суждено стать электромобилям.По продажам они уже превзошли ту же "Теслу". В 2023 году BYD реализовала рекордные 3,02 миллиона авто по всему миру, включая гибриды, что на 62% больше, чем в 2022-м. Для сравнения: показатели Volkswagen — 1,02 миллиона электромобилей и гибридов (плюс 26%). Tesla, выпускающая только полностью электрические машины, продала 1,8 миллиона.Экспансия неизбежнаУже сейчас китайский рынок перегрет. В стране насчитывается около 100 брендов электрокаров. Цены падают, покупательская активность снижается. Чтобы выжить, производители стремятся захватить глобальный рынок.И конкурировать с ними крайне сложно. Cамые развитые в мире промышленные кластеры, где изготавливают важнейшие элементы электромобиля, в том числе самый дорогой — литийионные батареи, трудолюбивые рабочие, чья зарплата по-прежнему невысока по западным меркам — эти и другие факторы обеспечивают достаточно высокое качество при низкой цене.Впрочем, европейские и американские чиновники считают, что создавать такие условия со стороны Пекина было "несправедливо"."Центральные и местные власти Китая субсидируют производителей электромобилей, и те продают их ниже себестоимости в Европу, Бразилию или США", — утверждает американский посол в Пекине Николас Бернс.Расследование Европейской комиссии показало, что китайские бренды получали льготное финансирование, прямые гранты, дешевую землю и ставки ниже рыночных на сырье, необходимое для выпуска аккумуляторов, а также налоговые льготы.В результате США и Канада ввели запретительные пошлины на электромобили из КНР — 100%. На крайние меры готова пойти и ЕК.Правда, ряд стран выступает против — особенно Испания, где расположен один из крупнейших в Европе автомобильных кластеров, куда в последнее время активно инвестирует китайский бизнес. Кроме того, испанцы поставляют в КНР много свинины. А так совпало, что после сообщения ЕК о намерении поднять пошлины Пекин запустил расследование занижения цен на европейское мясо и некоторые другие продукты. Запахло крупной торговой войной."Нулевой уровень выбросов"От участия в конфликте воздерживается Великобритания. Aston Martin, Bentley, Lotus, McLaren также получают основную прибыль в КНР, и ответные меры Пекина были бы для них болезненными.На руку китайским производителям играют и британские законы. В соответствии с так называемым мандатом на транспортные средства с нулевым уровнем выбросов (ZEV) не менее 22% автомобилей, продаваемых в стране, должны быть электрическими. К 2030 году это требование постепенно повысят до 80%. Как отмечает Telegraph, дешевые машины из КНР этому очень помогут.Эксперты, опрошенные изданием, констатируют: западные бренды при всем желании не способны сделать лучшее предложение. Для этого надо разрабатывать собственные батареи, а это требует огромных средств. Похоже, момент упущен. Потребители же недолго будут держаться за проверенные бренды, ведь сочетание цены и качества для них важнее.С учетом того, что программы по переходу на экологически чистый транспорт есть и в других странах Запада, глобальное засилье китайских электрокаров выглядит неизбежным. В общем, не только россиянам придется привыкать к тому, что на улицах все больше машин ранее неизвестных марок.

https://ria.ru/20240913/mask-1971914988.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, авто, илон маск, tesla motors, volkswagen group