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Volkswagen может закрыть ряд производств, пишут СМИ - РИА Новости, 02.09.2024
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19:01 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/volkswagen-1970076676.html
Volkswagen может закрыть ряд производств, пишут СМИ
Volkswagen может закрыть ряд производств, пишут СМИ - РИА Новости, 02.09.2024
Volkswagen может закрыть ряд производств, пишут СМИ
Автоконцерн Volkswagen в рамках мер по экономии может закрыть ряд производств и сократить часть персонала, сообщает портал T-online со ссылкой на заявление... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T19:01
2024-09-02T19:01
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европа
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БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости. Автоконцерн Volkswagen в рамках мер по экономии может закрыть ряд производств и сократить часть персонала, сообщает портал T-online со ссылкой на заявление руководства компании. "Volkswagen в рамках программы по сокращению расходов на основной бренд VW больше не исключает закрытия заводов и обусловленных производственными требованиями увольнений и в Германии", - пишет портал. Так, компания намерена снять введенный еще в 1994 году гарантировавший занятость мораторий на сокращение персонала, который должен был действовать до 2029 года. Отмечается, что для достижения целей плана по экономии недостаточно ранее введенных мер по выводу сотрудников на пенсию путём единоразовых выплат. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением ряда конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. Ранее в докладе Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA) сообщалось, что продажи новых автомобилей Volkswagen Group в Европе в июле снизились на 2,2% в годовом выражении.
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авто, европа, германия, volkswagen group, volkswagen touareg, автомобили
Авто, Европа, Германия, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg, Автомобили
Volkswagen может закрыть ряд производств, пишут СМИ

T-online: Volkswagen может закрыть ряд производств и сократить часть персонала

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Volkswagen
Автомобиль Volkswagen - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Автомобиль Volkswagen. Архивное фото
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БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости. Автоконцерн Volkswagen в рамках мер по экономии может закрыть ряд производств и сократить часть персонала, сообщает портал T-online со ссылкой на заявление руководства компании.
"Volkswagen в рамках программы по сокращению расходов на основной бренд VW больше не исключает закрытия заводов и обусловленных производственными требованиями увольнений и в Германии", - пишет портал.
Так, компания намерена снять введенный еще в 1994 году гарантировавший занятость мораторий на сокращение персонала, который должен был действовать до 2029 года. Отмечается, что для достижения целей плана по экономии недостаточно ранее введенных мер по выводу сотрудников на пенсию путём единоразовых выплат.
По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением ряда конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии.
Ранее в докладе Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA) сообщалось, что продажи новых автомобилей Volkswagen Group в Европе в июле снизились на 2,2% в годовом выражении.
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