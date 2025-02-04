https://ria.ru/20250204/dom-1997210846.html

Белый дом опубликовал список самых нелепых трат USAID

Белый дом опубликовал список самых нелепых трат USAID - РИА Новости, 04.02.2025

Белый дом опубликовал список самых нелепых трат USAID

Белый дом опубликовал список самых "нелепых трат" агентства по международному развитию (USAID), которое в данный момент находится в стадии реорганизации и... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T02:16:00+03:00

2025-02-04T02:16:00+03:00

2025-02-04T02:51:00+03:00

в мире

сша

россия

колумбия

дональд трамп

агентство по международному развитию сша

аль-каида

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950281267_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f7740254f0eed49a1c78fa869075547.jpg

ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Белый дом опубликовал список самых "нелепых трат" агентства по международному развитию (USAID), которое в данный момент находится в стадии реорганизации и пересмотра выделяемой иностранной помощи, включив в него поддержку террористических организаций. "На протяжении десятилетий Агентство США по международному развитию (USAID) не отчитывалось перед налогоплательщиками, поскольку направляло огромные суммы денег на нелепые — и во многих случаях злонамеренные — любимые проекты закоренелых бюрократов, практически не имея надзора", - говорится в заявлении. Среди них "сотни тысяч долларов для некоммерческой организации, связанной с признанными террористическими организациями — даже после того, как генеральный инспектор начал расследование" и пропитание для сирийских боевиков, связанных с запрещенной в США и России террористической организацией "Аль-Каида"*. Недовольна новая администрация США и выделением средств на поддержку проектов, связанными с правами трансгендеров в зарубежных странах. В пример приведены 47 тысяч долларов на "трансгендерную оперу" в Колумбии и 32 тысячи долларов на "трансгендерные комиксы" в Перу. Сотни миллионов долларов из средств американских налогоплательщиков пошли на создание каналов ирригации и закупку удобрений в Афганистане, что в результате используется в производстве героина, следует из заявления Белого дома. Еще 70 тысяч долларов агентство направило на мюзикл, продвигающий так называемую политику "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI) в Ирландии, отмечает Белый дом.При этом вместо подкрепления своих слов официальными данными госзакупок, администрация включила в письмо ссылки на публикации в консервативной прессе. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал USAID, заявляя, что оно тратит средства американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250203/usaid-1997187836.html

https://ria.ru/20250202/usaid-1996930948.html

сша

россия

колумбия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, колумбия, дональд трамп, агентство по международному развитию сша, аль-каида