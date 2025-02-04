https://ria.ru/20250204/dom-1997210846.html
Белый дом опубликовал список самых нелепых трат USAID
Белый дом опубликовал список самых нелепых трат USAID - РИА Новости, 04.02.2025
Белый дом опубликовал список самых нелепых трат USAID
Белый дом опубликовал список самых "нелепых трат" агентства по международному развитию (USAID), которое в данный момент находится в стадии реорганизации и... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T02:16:00+03:00
2025-02-04T02:16:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Белый дом опубликовал список самых "нелепых трат" агентства по международному развитию (USAID), которое в данный момент находится в стадии реорганизации и пересмотра выделяемой иностранной помощи, включив в него поддержку террористических организаций. "На протяжении десятилетий Агентство США по международному развитию (USAID) не отчитывалось перед налогоплательщиками, поскольку направляло огромные суммы денег на нелепые — и во многих случаях злонамеренные — любимые проекты закоренелых бюрократов, практически не имея надзора", - говорится в заявлении. Среди них "сотни тысяч долларов для некоммерческой организации, связанной с признанными террористическими организациями — даже после того, как генеральный инспектор начал расследование" и пропитание для сирийских боевиков, связанных с запрещенной в США и России террористической организацией "Аль-Каида"*. Недовольна новая администрация США и выделением средств на поддержку проектов, связанными с правами трансгендеров в зарубежных странах. В пример приведены 47 тысяч долларов на "трансгендерную оперу" в Колумбии и 32 тысячи долларов на "трансгендерные комиксы" в Перу. Сотни миллионов долларов из средств американских налогоплательщиков пошли на создание каналов ирригации и закупку удобрений в Афганистане, что в результате используется в производстве героина, следует из заявления Белого дома. Еще 70 тысяч долларов агентство направило на мюзикл, продвигающий так называемую политику "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI) в Ирландии, отмечает Белый дом.При этом вместо подкрепления своих слов официальными данными госзакупок, администрация включила в письмо ссылки на публикации в консервативной прессе. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал USAID, заявляя, что оно тратит средства американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250203/usaid-1997187836.html
https://ria.ru/20250202/usaid-1996930948.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, колумбия, дональд трамп, агентство по международному развитию сша, аль-каида
В мире, США, Россия, Колумбия, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США, Аль-Каида
Белый дом опубликовал список самых нелепых трат USAID
Белый дом опубликовал список нелепых трат агентства по международному развитию
ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Белый дом опубликовал список самых "нелепых трат" агентства по международному развитию (USAID), которое в данный момент находится в стадии реорганизации и пересмотра выделяемой иностранной помощи, включив в него поддержку террористических организаций.
"На протяжении десятилетий Агентство США по международному развитию (USAID) не отчитывалось перед налогоплательщиками, поскольку направляло огромные суммы денег на нелепые — и во многих случаях злонамеренные — любимые проекты закоренелых бюрократов, практически не имея надзора", - говорится в заявлении.
Среди них "сотни тысяч долларов для некоммерческой организации, связанной с признанными террористическими организациями — даже после того, как генеральный инспектор начал расследование" и пропитание для сирийских боевиков, связанных с запрещенной в США и России террористической организацией "Аль-Каида"*.
Недовольна новая администрация США и выделением средств на поддержку проектов, связанными с правами трансгендеров в зарубежных странах. В пример приведены 47 тысяч долларов на "трансгендерную оперу" в Колумбии и 32 тысячи долларов на "трансгендерные комиксы" в Перу.
Сотни миллионов долларов из средств американских налогоплательщиков пошли на создание каналов ирригации и закупку удобрений в Афганистане, что в результате используется в производстве героина, следует из заявления Белого дома. Еще 70 тысяч долларов агентство направило на мюзикл, продвигающий так называемую политику "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI) в Ирландии, отмечает Белый дом.
При этом вместо подкрепления своих слов официальными данными госзакупок, администрация включила в письмо ссылки на публикации в консервативной прессе.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал USAID, заявляя, что оно тратит средства американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США.
* Запрещенная в России террористическая организация